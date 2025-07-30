سؤال يانكيز الجريء في وسط سباق الشرق المعيب

بكل المقاييس ، يحاول يانكيز أن يكونوا مسؤولين لأنهم يزحفون أعمق في هذه الأيام القليلة الماضية قبل الموعد النهائي للتجارة. إنهم يحاولون أن يظلوا صادقين مع بيان مهمتهم – البطولة أو التمثال – حتى عندما ينظرون كل يوم في فريق البيسبول الخاص بهم وسجله ، وأحيانًا يتساءلون: كيف فزنا في العديد من الألعاب؟

لذا ، بدلاً من تعبئة آفاق الرف العلوي لـ Eugenio Suárez ، قاموا باستيراد Ryan McMahon ، الذي أنتج حتى الآن عملًا رائعًا في حجم عينة صغير. يفعلون ما كان ينبغي عليهم فعله في الربيع وأضافوا روزاريو ، وهو لاعب محترف ومفيد تمامًا ، إلى قائمتهم.

لقد أخرجوا الأيام حتى يتمكن قاضي هارون من العودة.

وفي الغالب ، يرسلون رسالة مفادها أنهم عازمون على حماية أصولهم المستقبلية الأكثر قيمة. لا يبدو أن سبنسر جونز يذهب إلى أي مكان. لا يبدو أن رافائيل فلوريس يذهب إلى أي مكان ، أو كام شليتلر. هذا هو الشيء الصحيح الذي يجب القيام به. إنه الشيء الذكي الذي يجب القيام به. هذا هو الشيء المسؤول الذي يجب القيام به.