سائل المخزن المنسي الذي يجعل الأواني الفضية المتسخة تتألق وتلمع

الطريقة الافتراضية لتنظيف الأواني الفضية هي استخدام صابون غسيل الأطباق والماء الدافئ. كما هو الحال مع معظم أدوات المطبخ، تستجيب الأواني الفضية جيدًا لطريقة التنظيف هذه، خاصة عند غسلها يدويًا. لا يقتصر الأمر على إزالة بقايا الطعام والأوساخ التي تتراكم بين الأخاديد بشكل فعال فحسب، بل إنها أيضًا طريقة مارثا ستيوارت لمنع تشويه الأواني الفضية. ومع ذلك، حتى غسل اليدين بعناية لا يضمن لمعانًا دائمًا. عندما تلاحظ أن أدواتك الفضية تفقد بريقها، فلا داعي للقلق لأن الحل قد يكون موجودًا بالفعل في مخزن المؤن الخاص بك. في حال كنت لا تعرفين ذلك بعد، يمكن للجلسرين أن ينعش الأواني الفضية الباهتة أو المشوهة، ويعيد لها لمعانها ويجعلها تتألق من جديد.

وفقا لموفيتا كروجر، عاملة نظافة محترفة تحدثت إلى Homes & Gardens، يعمل الجلسرين بطريقتين عند استخدامه لتنظيف الفضيات. أولاً، يقوم بتنظيف الأواني؛ بعد ذلك، فإنه يشكل حاجزًا وقائيًا يساعد في الحفاظ على الفضة مع منع فقدان البريق في المستقبل. على هذا النحو، لديها أيضًا حيلة احترافية للحفاظ على الأدوات الفضية لامعة ومشرقة لفترة أطول. وقالت: “قم بتخزين أدواتك الفضية ملفوفة بقطعة قماش معالجة بالجلسرين لإبطاء فقدان البريق”.