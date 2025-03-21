سابقين معلقون جوليو أورياس لانتهاكه سياسة العنف المنزلي

إذا كان Julio Urías يعلق مرة أخرى في لعبة البيسبول الرئيسية في الدوري ، فلن يكون ذلك قبل يوليو.

أعلنت الدوري يوم الجمعة عن انتهاكه عن العنف المنزلي المشترك بين MLB والاعتداء الجنسي وإساءة معاملة الأطفال ، تم تعليقه من خلال استراحة All-Star لانتهاك العنف المنزلي المشترك بين MLB والاعتداء الجنسي وإساءة معاملة الأطفال.

وقال المفوض روب مانفريد في بيان “بعد مراجعة جميع الأدلة المتاحة ، خلصت إلى أن السيد أورياس انتهك سياستنا وأن الانضباط مناسب”.

وقالت الدوري إن أورياس وافق على الخضوع لتقييم مجلس السياسة المشتركة والامتثال لأي من توصيات مجلس الإدارة.

وقال البيان: “سيستمر MLB في إتاحة خدمات الدعم لأورياس وعائلته”.

لم يقر أي من أورياس أي تنافس على تهم واحدة من البطارية المحلية الجنح في مايو وأربع تهم جنحة أخرى تم إسقاطها بعد اعتقال في سبتمبر 2023 تحت الشك في العنف المنزلي.

أظهر الفيديو الذي تم الحصول عليه لاحقًا من قبل صحيفة لوس أنجلوس تايمز أن يورياس يشحن على زوجته وامرأة أخرى خارج ملعب BMO في لوس أنجلوس وأخذت أرجوحة على زوجته.

لم يكن من الواضح ما إذا كان لكمةه متصلة.

وضع MLB Urías على إجازة إدارية بعد فترة وجيزة من المشاجرة ، ولم يصب في التخصصات منذ 1 سبتمبر 2023.

تم تعليق Urías أيضًا 20 مباراة في عام 2019 بموجب سياسة العنف المنزلي بالدوري.

كان اللاعب Lefty البالغ من العمر 28 عامًا من بين أفضل الرماة في لعبة البيسبول منذ ظهوره لأول مرة في عام 2016 ويمتلك عصر 3.11 في 158 مباراة.

إذا تأثرت أنت أو أي شخص تعرفه بأي من القضايا التي أثيرت في هذه القصة ، فاتصل بالخطر الساخن للعنف العائلي على 1.800.799