ساعدت رسالة جريج بوبوفيتش في تحقيق حلم ديلان هاربر لاعب توتنهام في نهائيات الدوري الاميركي للمحترفين

سان أنطونيو – ديلان هاربر أصغر من أن يشاهد نيكس في نهائيات الدوري الاميركي للمحترفين.

جريج بوبوفيتش، على اليسار، يتحدث مع فيكتور ويمبانياما على مقاعد البدلاء خلال النصف الأول من مباراة كرة السلة في الدوري الاميركي للمحترفين ضد هيوستن روكتس، 5 مارس 2024.

قال هاربر بعد فوز توتنهام على ثاندر في المباراة السابعة من نهائيات المؤتمر الغربي: “لقد حضرت العديد من مباريات نيكس الفاصلة، ومباريات نيكس – أعيش على بعد 25 أو 30 دقيقة من الملعب – … إنه حلم أصبح حقيقة”. “كان حلمي دائمًا هو اللعب في (ماديسون سكوير) جاردن في نهائيات دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين، وسأفعل ذلك في عامي الأول. لن أعتبر (أي شيء) أمرًا مفروغًا منه”.

كان هاربر، الذي تم اختياره رقم 2 بشكل عام في مسودة الدوري الاميركي للمحترفين العام الماضي واختيار الفريق الأول للمبتدئين، في المدرسة الثانوية قبل عامين فقط، مما قاد دون بوسكو الإعدادية إلى لقب الولاية.

في العام الماضي، تعاون مع Ace Bailey لتشكيل أعظم فئة تجنيد في روتجرز، لكنهم لم يتمكنوا من قيادة Scarlet Knights إلى الرقم القياسي للفوز (15-17).

وقال هاربر: “أعتقد أنك لو أخبرتني هذا العام الماضي، لقلت لك أنك مجنون”. “أعتقد أنك تمر بما تمر به للوصول إلى لحظات كهذه.”

وصول الحارس الذي يبلغ طوله 6 أقدام و5 إلى سان أنطونيو مكّن توتنهام من الارتقاء من فريق غير فاصل إلى نهائيات الدوري الاميركي للمحترفين لأول مرة منذ 12 عامًا. في أول موسم له، اكتسب هاربر ثقة والده البطل خمس مرات (رون)، حيث احتل المرتبة الأولى بين جميع الحراس في فترة ما بعد الموسم في نسبة التسديد الحقيقية (57.9) بينما بلغ متوسطه 13.1 نقطة و 5.3 كرات مرتدة و 2.6 تمريرات حاسمة و 1.1 سرقة في أقل من 26 دقيقة لكل مباراة.

بعد تعرضه للبطء بسبب إصابة في العضلة المقربة خلال نهائيات المؤتمر الغربي، تلقى هاربر رسالة من جريج بوبوفيتش – البطل خمس مرات الذي أصبح رئيس توتنهام لعمليات كرة السلة – مع خسارة الفريق مرة واحدة من الإقصاء.

قال هاربر: “بعد المباراة الخامسة، أرسل لي رسالة نصية شخصيًا”. “(كان) يقول، “عليك أن تجد طريقة لإنجاز المهمة.” “

في اللعبة 6، سجل هاربر 18 نقطة (6 من 9 تسديد) مع ست متابعات وأربع تمريرات حاسمة في 22 دقيقة، ووصل بشكل متكرر إلى الحافة في مواجهة أحد أفضل الدفاعات في هذا العصر.

وقال ميتش جونسون مدرب توتنهام: “عندما يكون في حالة ذهنية وعدوانية، فهو جيد جدًا”. “إنه يمتلك كل المواهب في العالم، والمكياج ليفعل ما يريده.”

في اللعبة 7، قدم هاربر سلسلة من اللعبات في الوقت المناسب – حيث أنهى المباراة برصيد 12 نقطة وسبع متابعات وثلاث تمريرات حاسمة – بما في ذلك رمية ثلاثية كبيرة مع بقاء أقل من أربع دقائق ليضع فريقه على عتبة نهائيات الدوري الاميركي للمحترفين.

تماما كما كان يتصور منذ فترة طويلة.

قال هاربر: “أعتقد أن مجرد الرد على المكالمة، وهذا ما كنت أفعله دائمًا، هو أن أضع نفسي في هذا الموقف، وأضغط على نفسي في كل مرة”. “يقوم الجميع بعمل رائع في تمكيني من الخروج إلى هناك وتقديم المسرحيات وأن أكون على طبيعتي. وعندما يحين الوقت، أذهب إلى هناك نوعًا ما، وأنا أثق في غرائزي.

“يبدو الأمر وكأنني كنت في الدوري لبعض الوقت الآن. أشعر وكأنني أنتمي “.