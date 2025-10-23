ساعد المطبخ المزدحم على الشعور بمزيد من الرحابة من خلال نصيحة تصميم بسيطة

ليس من غير المألوف بالنسبة لنا أن نجد مطبخنا محاصرًا بعض الشيء. في كثير من الأحيان، تبدو أسطح العمل مزدحمة دون داع. وفي أحيان أخرى، تبدو الجدران وكأنها تقترب. ولا يساعد أي قدر من إعادة الترتيب في هذه المرحلة. المطابخ الصغيرة لديها طريقة تجعلنا نشعر أننا دائمًا في طريق شخص ما. ومن المفارقات أن هذا الشخص غالبًا ما يكون مجرد كرسي تم سحبه بعيدًا. ولكن قبل أن تبدأ في التفكير في هدم الجدران أو شراء منظمات باهظة الثمن، ستثير فضولك لمعرفة خدعة يقسم بها المصممون. المطبخ الجميل أحادي اللون، حيث تشترك الجدران والخزائن وأسطح العمل والأجهزة في نفس عائلة الألوان، يمكن أن يجعل المساحة الخاصة بك تبدو مفتوحة، وصدق أو لا تصدق، أكبر مما هي عليه الآن.

عندما يلتزم مطبخك بلوحة ألوان واحدة، فإن العين لا تتقطع بسبب التناقضات القاسية. لا توجد فواصل بصرية غير مرغوب فيها أيضًا. على هذا النحو، يتدفق الفضاء بشكل جيد ويبدو أكثر تماسكا. حتى لو كان مطبخك صغيرًا، فإن استمرارية الألوان تخدع عقلك لإدراك مساحة أكبر. الشيء الإيجابي هو أنه لا يزال بإمكانك وضع طبقة من النسيج ضمن نطاق الألوان نفسه، بحيث لا تبدو مساحتك مملة. ففي نهاية المطاف، نحن لا نجرد المطبخ من طابعه الشخصي على أي حال، بل نمنحه مساحة أكبر للتألق.