ساعد في تقليل تكاليف التدفئة باستخدام هذه النصائح لتحديد تيارات الهواء والتسريبات

إن زجاج النوافذ المتجمد وأغنية “Jack Frost nipping at your أنفك” لطيفة في الأغاني، لكنها بعيدة كل البعد عن ذلك في الحياة الواقعية. إن برد الشتاء واحتياجات الطاقة المتزايدة – والتكاليف – التي تأتي مع هذا الموسم ليست مزحة. ينزلق الهواء الساخن الذي اشتريته عبر عشرات الأماكن حول منزلك، مما يؤدي إلى إهدار المال وإلحاق أضرار غير ضرورية بالبيئة. من الحكمة ماليًا وبيئيًا تقليل تكاليف الطاقة في المنزل. يعد الحصول على تدقيق احترافي للطاقة فكرة رائعة وهم يقومون بعمل شامل، ولكنه قد يكون مكلفًا. يمكنك القيام بنوع مصغر من تدقيق الطاقة الخاص بك عن طريق فحص منزلك بحثًا عن التسريبات والمسودات. تتضمن هذه النصائح المفيدة أدلة مرئية، مثل الضوء الذي يمر عبر الفجوات في الأبواب الخارجية، واختبارات للكشف عن تيارات الهواء، بدءًا من اختبار الشمعة وحتى اختبار الضغط الذي يمكنك القيام به بنفسك.

من المفيد معرفة أي البقع تحتاج إلى بعض المساعدة في منع فقدان الحرارة وإهدار الطاقة. بعض الأماكن في منازلنا التي تفقد الطاقة عادةً هي النوافذ والأبواب؛ حول الفتحات، ومفاتيح الإضاءة، والمنافذ الكهربائية؛ مكان دخول خطوط الغاز أو الكهرباء أو الإنترنت إلى المنزل؛ مخمدات الموقد فتحات العلية والمناطق التي تلتقي فيها مادتان بناء مختلفتان، مثل المدخنة والجدار الخارجي أو الجوانب والأساس. يمكن لهذه البقع وغيرها أن تستنزف أموالك في كل مرة يتم فيها تشغيل الفرن. بمجرد تحديد المناطق التي تطلق الحرارة إلى البرية، تصرف بسرعة لإغلاقها باستخدام مواد مقاومة للعوامل الجوية أو السد أو العزل الإضافي.