ساعد في تقليل تكاليف التدفئة باستخدام هذه النصائح لتحديد تيارات الهواء والتسريبات

إن زجاج النوافذ المتجمد وأغنية “Jack Frost nipping at your أنفك” لطيفة في الأغاني، لكنها بعيدة كل البعد عن ذلك في الحياة الواقعية. إن برد الشتاء واحتياجات الطاقة المتزايدة – والتكاليف – التي تأتي مع هذا الموسم ليست مزحة. ينزلق الهواء الساخن الذي اشتريته عبر عشرات الأماكن حول منزلك، مما يؤدي إلى إهدار المال وإلحاق أضرار غير ضرورية بالبيئة. من الحكمة ماليًا وبيئيًا تقليل تكاليف الطاقة في المنزل. يعد الحصول على تدقيق احترافي للطاقة فكرة رائعة وهم يقومون بعمل شامل، ولكنه قد يكون مكلفًا. يمكنك القيام بنوع مصغر من تدقيق الطاقة الخاص بك عن طريق فحص منزلك بحثًا عن التسريبات والمسودات. تتضمن هذه النصائح المفيدة أدلة مرئية، مثل الضوء الذي يمر عبر الفجوات في الأبواب الخارجية، واختبارات للكشف عن تيارات الهواء، بدءًا من اختبار الشمعة وحتى اختبار الضغط الذي يمكنك القيام به بنفسك.
من المفيد معرفة أي البقع تحتاج إلى بعض المساعدة في منع فقدان الحرارة وإهدار الطاقة. بعض الأماكن في منازلنا التي تفقد الطاقة عادةً هي النوافذ والأبواب؛ حول الفتحات، ومفاتيح الإضاءة، والمنافذ الكهربائية؛ مكان دخول خطوط الغاز أو الكهرباء أو الإنترنت إلى المنزل؛ مخمدات الموقد فتحات العلية والمناطق التي تلتقي فيها مادتان بناء مختلفتان، مثل المدخنة والجدار الخارجي أو الجوانب والأساس. يمكن لهذه البقع وغيرها أن تستنزف أموالك في كل مرة يتم فيها تشغيل الفرن. بمجرد تحديد المناطق التي تطلق الحرارة إلى البرية، تصرف بسرعة لإغلاقها باستخدام مواد مقاومة للعوامل الجوية أو السد أو العزل الإضافي.
نصائح لاختبار فقدان الحرارة في المنزل
ابدأ بالنوافذ الخاصة بك. وتحذر وزارة الطاقة الأمريكية من أن ما يقرب من 30% من فقدان التدفئة المنزلية يكون من خلال هذه الفتحات. إذا اهتزت النافذة عند هزها، فهذه علامة على وجود تسرب. اختبار آخر للحرارة المفقودة هو الإمساك بيدك أو شمعة مضاءة بجوار النافذة. إذا شعرت بتيار هوائي على يدك أو إذا تحرك اللهب بتيار هوائي، فأنت تفقد الحرارة.
الأبواب الخارجية هي مصدر آخر واضح للطاقة. إذا كان بإمكانك رؤية الضوء من خلال أي فجوات أو الشعور بتيار هوائي، فقد حان وقت التصرف. يمكنك إجراء اختبار الشمعة للأبواب أيضًا. يتضمن اختبار الباب الآخر إغلاق الباب حول قطعة من الورق، وتجنب وضعها فوق المزلاج. إذا كان بإمكانك سحب الورقة للخارج دون أن تتمزق أو تواجه مقاومة كبيرة، فهذا يشير أيضًا إلى طريق للهروب من الحرارة.
ربما تكون الخدعة الأكثر شمولاً التي يمكنك القيام بها بنفسك هي اختبار الضغط. تحاكي هذه العملية نوع الاختبار الذي يجريه مدققو الطاقة المحترفون إلى حد ما. إن اليوم البارد والرياح هو الوقت المثالي لتجربة ذلك. قم بإيقاف تشغيل أي أجهزة احتراق، مثل فرن الغاز أو سخان المياه، وأغلق جميع النوافذ والأبواب الخارجية ومخمدات المدخنة. قم بخفض ضغط المنزل عن طريق تشغيل المراوح التي تنفخ الهواء في الخارج، مثل فتحات الحمام وأغطية المطبخ ومجففات الملابس. قم بتمرير عود بخور مشتعل حول الأماكن في منزلك التي قد تسمح للهواء البارد بالدخول؛ إذا كان الدخان يرتعش أو يتطاير خارج المنزل أو نحوك، فقد حان الوقت لإغلاق و/أو عزل هذه البقع.