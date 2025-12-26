ساعد في منع الصراصير من البقاء في منزلك هذا الشتاء باستخدام حل يمكنك صنعه بنفسك

قد نتلقى عمولة على المشتريات التي تتم من الروابط.

قد تعني درجات الحرارة المتجمدة أنك ترى عددًا أقل من الآفات حول حديقتك والمساحات الخارجية الأخرى، ولكن قد لا يكون منزلك محصنًا ضد العديد من أنواع الآفات، بما في ذلك الصرصور المخيف. إذا كنت تعتقد أنك ستشهد نشاطًا أقل لهذه الحشرات خلال أشهر الشتاء، فنحن نكره أن نكون حاملين للأخبار السيئة في هذا الصدد. في حين أن بعض الأنواع قد تصبح في حالة سبات، فإن البعض الآخر يظل نشطًا طوال العام، خاصة إذا كنت تعيش في مناخ أكثر دفئًا. علاوة على ذلك، فإن الصراصير هي مخلوقات ذات دم بارد، وسوف تبحث عن أماكن دافئة مثل المنازل عندما تنخفض درجات الحرارة في الهواء الطلق. بمجرد دخولهم، سوف يختبئون في أي مكان يمكنهم رؤيته، وتتزايد أعدادهم حتى تلاحظ علامات واضحة على غزو الصراصير. من المؤكد أنك لست مضطرًا إلى مشاركة مساحات المعيشة الخاصة بك مع هذه الآفات غير المرغوب فيها. يعد التأكد من إغلاق جميع نقاط الدخول إلى منزلك حلاً سهلاً يمكنك تنفيذه بنفسك لمنع تسلل الصراصير الشتوية ومكملاً أساسيًا لاستراتيجيات مكافحة الآفات الأخرى التي تطبقها.

تنجذب الصراصير إلى أشياء متعددة في الداخل، وهي مصادر الغذاء. حتى أنظف المنازل يمكن أن تقع ضحية غزو الصراصير. غالبًا ما يكون هذا بسبب ميزة يتم التغاضي عنها والتي تبحث عنها هذه الحشرات: المأوى. عندما يكون الجو باردًا، تبحث الصراصير عن أي مكان دافئ يمكنها العثور عليه، بالإضافة إلى أي نقاط وصول حول الأبواب والنوافذ ونقاط دخول المرافق وفتحات التهوية. والأسوأ من ذلك أن هذه الحشرات الزاحفة تتمتع بقدرة مميزة على الدخول عبر أصغر الفتحات. وكقاعدة عامة، فإن أي صدع أو ثقب أو فجوة صغيرة تصل إلى 1/16 بوصة تكون كبيرة بما يكفي لاستيعابهم بسبب الطريقة التي تتسطح بها أجسادهم. من أجل إيقاف الصراصير فعليًا في مساراتها، من الضروري أن تقوم بإصلاح أي فتحات حول منزلك.