ساعد في منع الصراصير من البقاء في منزلك هذا الشتاء باستخدام حل يمكنك صنعه بنفسك

قد تعني درجات الحرارة المتجمدة أنك ترى عددًا أقل من الآفات حول حديقتك والمساحات الخارجية الأخرى، ولكن قد لا يكون منزلك محصنًا ضد العديد من أنواع الآفات، بما في ذلك الصرصور المخيف. إذا كنت تعتقد أنك ستشهد نشاطًا أقل لهذه الحشرات خلال أشهر الشتاء، فنحن نكره أن نكون حاملين للأخبار السيئة في هذا الصدد. في حين أن بعض الأنواع قد تصبح في حالة سبات، فإن البعض الآخر يظل نشطًا طوال العام، خاصة إذا كنت تعيش في مناخ أكثر دفئًا. علاوة على ذلك، فإن الصراصير هي مخلوقات ذات دم بارد، وسوف تبحث عن أماكن دافئة مثل المنازل عندما تنخفض درجات الحرارة في الهواء الطلق. بمجرد دخولهم، سوف يختبئون في أي مكان يمكنهم رؤيته، وتتزايد أعدادهم حتى تلاحظ علامات واضحة على غزو الصراصير. من المؤكد أنك لست مضطرًا إلى مشاركة مساحات المعيشة الخاصة بك مع هذه الآفات غير المرغوب فيها. يعد التأكد من إغلاق جميع نقاط الدخول إلى منزلك حلاً سهلاً يمكنك تنفيذه بنفسك لمنع تسلل الصراصير الشتوية ومكملاً أساسيًا لاستراتيجيات مكافحة الآفات الأخرى التي تطبقها.
تنجذب الصراصير إلى أشياء متعددة في الداخل، وهي مصادر الغذاء. حتى أنظف المنازل يمكن أن تقع ضحية غزو الصراصير. غالبًا ما يكون هذا بسبب ميزة يتم التغاضي عنها والتي تبحث عنها هذه الحشرات: المأوى. عندما يكون الجو باردًا، تبحث الصراصير عن أي مكان دافئ يمكنها العثور عليه، بالإضافة إلى أي نقاط وصول حول الأبواب والنوافذ ونقاط دخول المرافق وفتحات التهوية. والأسوأ من ذلك أن هذه الحشرات الزاحفة تتمتع بقدرة مميزة على الدخول عبر أصغر الفتحات. وكقاعدة عامة، فإن أي صدع أو ثقب أو فجوة صغيرة تصل إلى 1/16 بوصة تكون كبيرة بما يكفي لاستيعابهم بسبب الطريقة التي تتسطح بها أجسادهم. من أجل إيقاف الصراصير فعليًا في مساراتها، من الضروري أن تقوم بإصلاح أي فتحات حول منزلك.
قم بإغلاق نقاط الدخول لمنع مشاكل الصراصير الشتوية
قم بالمشي على طول محيط منزلك ولاحظ أي فتحات صغيرة قد تسمح للصراصير بالدخول. يمكنك بعد ذلك سد أي فجوات في الأبواب في الشتاء باستخدام مواد الحماية من الطقس، بالإضافة إلى تلك التي تجدها حول النوافذ. قم بتطبيق السد على أي شقوق صغيرة حول هذه المناطق وعلى أي فتحات تلاحظها حول السقف وألواح القاعدة. ومن المهم أيضًا سد الأماكن الأقل وضوحًا، مثل الفجوات حول الأنابيب والأسلاك الكهربائية. ضع في اعتبارك وضع الصوف الفولاذي في هذه الفجوات الصغيرة لسدها. قم أيضًا باستبدال أغطية السباكة على الجدران حسب الحاجة. من الناحية المثالية، يجب أن تتم عملية تحديد وإغلاق نقاط الدخول حول منزلك قبل أن تبدأ درجات الحرارة في الانخفاض. هذا يسمح لك بالتقدم على الحشرات التي تبحث عن مأوى.
بصرف النظر عن عزل الأبواب والنوافذ بسبب العوامل الجوية وسد الفجوات الصغيرة، يمكنك أيضًا الحصول على علبة من رغوة البولي يوريثان القابلة للتمدد لسد الثقوب الكبيرة التي لا يمكن سدها. تعتبر الرغوة العازلة من Great Stuff خيارًا جيدًا، لأنها تحتوي على وسائل ردع تمنع الصراصير من محاولة الحفر عبر الرغوة للدخول. ولمزيد من الضمان، يجب عليك أيضًا تجنب الأخطاء الشائعة إذا كان منزلك يجذب الصراصير. الحد من الوصول إلى الطعام والماء عن طريق أوعية الحيوانات الأليفة، والانسكابات، والطعام غير المغلق، والفتات. كلما قلّت خيارات الرزق، قلت احتمالية بقاء الصراصير وتكاثرها في منزلك. لا تنتظر حتى تتحسن الإصابة من تلقاء نفسها أيضًا. إذا كنت ترى فضلات أو بيضًا أو صراصير عرضية أثناء النهار، فقد حان الوقت للاتصال بخبير مكافحة الآفات للقضاء الفوري.