ساعد نباتاتك زنبق السلام على الازدهار مع خدعة الحصى المعروفة

Peace Lily (Spathiphyllum X) هي عضو في عائلة Philodendron من النباتات. على الرغم من أن هناك أكثر من 35 نوعًا من زنابق السلام ، إلا أن هناك بعض أنواع الزنابق التي يتم زراعتها عادةً في الداخل. إنه مرحلة منزلية شهيرة تشتهر باحتياجاتها المنخفضة ، ولهذا السبب ستجد غالبًا المصنع في المكاتب والإعدادات الأخرى ذات الإضاءة المنخفضة. إنهم ينموون جيدًا وحتى يزدهرون في الظروف التي لن تنجو فيها النباتات المنزلية الأخرى. في الواقع ، من السهل أن تنمو بحيث يتم قتلهم بلطف ؛ هذا هو ، الكثير من الضوء ، الذي يحرق الأوراق ويجبر النبات بشكل عام. حتى الكثير من السقي من بستاني ضميري يعتقد أن المزيد من الاهتمام أفضل ، قد يجد زنبق السلام لا يزدهر تحت هذا الاهتمام. على الرغم من أن هذا قد يبدو مربكًا ، فإن زنابق السلام المتزايدة في ظروف مثالية تتطلب إضافة غير عادية: الحصى.
عند نمو زنابق السلام ، هناك بعض الأخطاء التي يجب تجنبها. كما ذكرنا ، ضع زنبقك من أشعة الشمس المباشرة. الكثير من الأسمدة ، التي تحرق الأوراق والجذور ، لا ينصح بها أيضًا. إذا لزم الأمر ، فإن الأسمدة متعددة الأغراض من 20-20-20 هي الأفضل. تحب هذه الزنابق أن تكون مرتبطة بالوعاء ، ولكن عندما تبدأ جذورها في النمو في قاع وعاءها الأصلي ، فقد حان الوقت لتتمكن من الحجم. اختر وعاءًا أكبر من 1 إلى 2 بوصات ، واستخدم مزيجًا غنيًا للتربة. تجنب حاوية كبيرة جدًا لأن تربة بوتينج قد تظل رطبة طويلة جدًا ، مما يؤدي إلى تعفن الجذر. أما بالنسبة لإضافة الحصى كلها – سنغوص في ذلك التالي.
زنابق السلام المتزايدة في ظروف مثالية مع الحصى
على الرغم من أن حساسًا حول الكثير من الماء ، إلا أن زنبق السلام تتطلب رطوبة أعلى مما هو موجود عادة في المنازل. العديد من المساحات الداخلية جافة للغاية بالنسبة لصحة النبات المثلى. خلال الأشهر الدافئة ، توفر مكيفات الهواء بارد وجاف ، وفي أشهر الشتاء ، توفر السخانات الهواء الجاف الدافئ. تتراوح الرطوبة المثلى للبشر من 30 ٪ إلى 50 ٪ ، بينما تختلف احتياجات المنازل ؛ عادة ما تكون رطوبةهم المثلى أعلى ، مع وجود زنابق السلام في أكثر من 50 ٪. يمكن أن تؤدي إضافة مرطب إلى تحسين الأشياء ، ولكن غالبًا ما يكون هذا غير عملي أو غير فعال لجميع مناطق المنزل أو المكتب. لحسن الحظ ، هناك طرق لزيادة الرطوبة في منزلك بحيث يمكن أن تزدهر نباتاتك. في حالة زنبق السلام ، قم بإنشاء صينية رطوبة ، باستخدام حاوية ضحلة مقاومة للماء.
لإنشاء علبة رطوبة ، اختر حاوية أكبر قليلاً من وعاء النبات الخاص بك لليلي واحد ، أو حتى صينية أكبر تستوعب الأواني المتعددة. املأ الحاوية بطبقة من الحصى. ضع وعاء النبات أو الأواني مباشرة على الحصى. أضف الماء إلى صينية الحصى حتى يصل إلى أسفل عمق الحصى مباشرة ، مع التأكد من أنه ليس مرتفعًا بما يكفي بحيث يصل إلى أسفل الوعاء الذي يحتوي على الزنابق. إذا كانت الجذور تجلس في الماء ، فسوف تتعفن. أنت الآن تخلق بيئة رطوبة أعلى دون أن تتفوق على المصنع. حافظ على مستوى المياه في صينية الحصى عند مستوى الحصى مباشرة بغض النظر عن جدول سقي النبات ، وشاهد زنبقك يزدهر.