ساعد نباتاتك زنبق السلام على الازدهار مع خدعة الحصى المعروفة

Peace Lily (Spathiphyllum X) هي عضو في عائلة Philodendron من النباتات. على الرغم من أن هناك أكثر من 35 نوعًا من زنابق السلام ، إلا أن هناك بعض أنواع الزنابق التي يتم زراعتها عادةً في الداخل. إنه مرحلة منزلية شهيرة تشتهر باحتياجاتها المنخفضة ، ولهذا السبب ستجد غالبًا المصنع في المكاتب والإعدادات الأخرى ذات الإضاءة المنخفضة. إنهم ينموون جيدًا وحتى يزدهرون في الظروف التي لن تنجو فيها النباتات المنزلية الأخرى. في الواقع ، من السهل أن تنمو بحيث يتم قتلهم بلطف ؛ هذا هو ، الكثير من الضوء ، الذي يحرق الأوراق ويجبر النبات بشكل عام. حتى الكثير من السقي من بستاني ضميري يعتقد أن المزيد من الاهتمام أفضل ، قد يجد زنبق السلام لا يزدهر تحت هذا الاهتمام. على الرغم من أن هذا قد يبدو مربكًا ، فإن زنابق السلام المتزايدة في ظروف مثالية تتطلب إضافة غير عادية: الحصى.

عند نمو زنابق السلام ، هناك بعض الأخطاء التي يجب تجنبها. كما ذكرنا ، ضع زنبقك من أشعة الشمس المباشرة. الكثير من الأسمدة ، التي تحرق الأوراق والجذور ، لا ينصح بها أيضًا. إذا لزم الأمر ، فإن الأسمدة متعددة الأغراض من 20-20-20 هي الأفضل. تحب هذه الزنابق أن تكون مرتبطة بالوعاء ، ولكن عندما تبدأ جذورها في النمو في قاع وعاءها الأصلي ، فقد حان الوقت لتتمكن من الحجم. اختر وعاءًا أكبر من 1 إلى 2 بوصات ، واستخدم مزيجًا غنيًا للتربة. تجنب حاوية كبيرة جدًا لأن تربة بوتينج قد تظل رطبة طويلة جدًا ، مما يؤدي إلى تعفن الجذر. أما بالنسبة لإضافة الحصى كلها – سنغوص في ذلك التالي.