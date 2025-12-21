ساعد نباتات الفلفل على الازدهار باستخدام السائل المتبقي من مطبخك

المطبخ عبارة عن كنز من الأشياء غير المتوقعة التي يمكنك استخدامها لتحسين حديقتك – بدءًا من بقايا الطعام العديدة التي يمكن استخدامها كسماد بدلاً من أن ينتهي بها الأمر في سلة المهملات. ومن الأمثلة الرائعة على ذلك السائل المتبقي بعد غسل الأرز أو غليه، والمعروف باسم ماء الأرز. على وجه التحديد، غالبًا ما يُقال إن هذا السائل يساعد نباتات الفلفل على النمو وإنتاج المزيد من الفاكهة.

قد يكون ماء الأرز من النفايات في المطبخ أثناء تحضير العشاء، لكنه في الحديقة مصدر قيم يوفر عناصر غذائية إضافية للفلفل. توجد كميات صغيرة من النيتروجين والفوسفور والبوتاسيوم في هذا “الذهب السائل”، وهي تلعب دورًا مهمًا في مساعدة نباتات الفلفل على النمو بشكل أكثر صحة، وتطوير جذور أقوى، وتصبح أكثر مقاومة للأمراض.

علاوة على ذلك، يوجد أيضًا الكثير من النشا في ماء الأرز، وهو عبارة عن كربوهيدرات معقدة تعمل كغذاء للكائنات الحية الدقيقة في التربة. وفي نهاية المطاف، تساعد هذه العملية في امتصاص النباتات للماء حيث تعمل الميكروبات على تفكيك التربة. والأفضل من ذلك، عندما يتحلل النشا في التربة، يمكن بعد ذلك أن تمتصه جذور النباتات، مما يوفر لها المزيد من الطاقة لنمو النبات. علاوة على ذلك، يحتوي ماء الأرز على مغذيات دقيقة مثل الحديد والمغنيسيوم والكالسيوم، وكلها مفيدة لحيوية النبات.