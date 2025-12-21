ساعد نباتات الفلفل على الازدهار باستخدام السائل المتبقي من مطبخك

المطبخ عبارة عن كنز من الأشياء غير المتوقعة التي يمكنك استخدامها لتحسين حديقتك – بدءًا من بقايا الطعام العديدة التي يمكن استخدامها كسماد بدلاً من أن ينتهي بها الأمر في سلة المهملات. ومن الأمثلة الرائعة على ذلك السائل المتبقي بعد غسل الأرز أو غليه، والمعروف باسم ماء الأرز. على وجه التحديد، غالبًا ما يُقال إن هذا السائل يساعد نباتات الفلفل على النمو وإنتاج المزيد من الفاكهة.
قد يكون ماء الأرز من النفايات في المطبخ أثناء تحضير العشاء، لكنه في الحديقة مصدر قيم يوفر عناصر غذائية إضافية للفلفل. توجد كميات صغيرة من النيتروجين والفوسفور والبوتاسيوم في هذا “الذهب السائل”، وهي تلعب دورًا مهمًا في مساعدة نباتات الفلفل على النمو بشكل أكثر صحة، وتطوير جذور أقوى، وتصبح أكثر مقاومة للأمراض.
علاوة على ذلك، يوجد أيضًا الكثير من النشا في ماء الأرز، وهو عبارة عن كربوهيدرات معقدة تعمل كغذاء للكائنات الحية الدقيقة في التربة. وفي نهاية المطاف، تساعد هذه العملية في امتصاص النباتات للماء حيث تعمل الميكروبات على تفكيك التربة. والأفضل من ذلك، عندما يتحلل النشا في التربة، يمكن بعد ذلك أن تمتصه جذور النباتات، مما يوفر لها المزيد من الطاقة لنمو النبات. علاوة على ذلك، يحتوي ماء الأرز على مغذيات دقيقة مثل الحديد والمغنيسيوم والكالسيوم، وكلها مفيدة لحيوية النبات.
أنواع ماء الأرز لاستخدامها في نباتات الفلفل الخاصة بك
عند تحضير الأرز، عادةً ما تقوم بغسل الحبوب قبل غليها. حتى لو كنت تستخدم طريقة طهي مختلفة، فلا تزال بحاجة إلى شطف الحبوب للتخلص من أي نشا سطحي زائد ومبيدات حشرية وأوساخ وأجزاء أخرى لا ترغب في أن ينتهي بها الأمر على طبقك. والنتيجة هي أن ماء الأرز يبدو غائما بسبب النشا المنطلق أثناء الشطف. ماء الأرز المغسول هذا هو النوع الأول من ماء الأرز الذي يمكنك استخدامه لسقي نباتاتك.
هناك خيار آخر وهو استخدام ماء الأرز المسلوق، الذي يستخرج العناصر الغذائية الإضافية من الأرز. لتحضير هذا النوع من ماء الأرز، قم بغلي الأرز (بدون ملح أو أي توابل أخرى) في نسبة ماء إلى أرز تبلغ 2:0.5 كوب. بعد أن يغلي ويتحول الماء إلى عكر، قم بتصفية السائل واتركه ليبرد تمامًا قبل استخدامه لسقي نباتات الفلفل.
وأخيرًا، النوع الثالث من ماء الأرز الذي يمكنك استخدامه على النباتات هو النسخة المخمرة. يمكنك القيام بذلك عن طريق إضافة القليل من الأرز إلى وعاء من الماء، وتغطية الجرة، وتركها في مكان مظلم لمدة أسبوع أو أسبوعين. يحتوي ماء الأرز المخمر على البكتيريا الأكثر فائدة بسبب عملية التخمير، ولكنه يستغرق أيضًا وقتًا أطول للتحضير.
كيفية استخدام ماء الأرز كسماد سائل طبيعي
أظهرت دراسة حديثة أنه عند إضافته إلى نباتات البستنة مثل الفلفل، فإن ماء الأرز يعمل بشكل أو بآخر مثل الأسمدة السائلة NPK العادية. إن تزويد النباتات بجرعة صحية من العناصر الغذائية، يمكن أن يساعد المحلول الفلفل على أن يبدو أكثر حيوية، ويطور المزيد من البراعم، وينتج في النهاية المزيد من الفاكهة. إذا كنت تخطط لاستخدام ماء الأرز المغسول أو المغلي، فما عليك سوى صب السائل في زجاجة رذاذ واستخدامه لسقي قاعدة نباتاتك أو رش الأوراق إذا بدت باهتة بشكل خاص. بالنسبة لماء الأرز المخمر، قم بتخفيفه بالماء العادي أولاً بنسبة 1:2 قبل الاستخدام.
على الرغم من أن ماء الأرز يعتبر سمادًا طبيعيًا خفيفًا بشكل عام، إلا أنه تجنب الإفراط في استخدامه لأنه قد يكون ضارًا. مرة واحدة في الشهر هي نقطة انطلاق جيدة. ومع ذلك، فإن الكثير منه يمكن أن يؤدي إلى زيادة النشا في التربة، مما قد يجذب الآفات، أو يعزز نمو البكتيريا غير المرغوب فيها، أو يسبب تعفن الجذور، مما يؤدي في النهاية إلى إتلاف نباتات الفلفل. ومن المثير للاهتمام أن ماء الأرز لا يحسن صحة الفلفل ونموه فحسب، بل يمكن استخدامه أيضًا لطرد الآفات بشكل طبيعي من حديقتك – وهي فائدة جذابة للبستانيين الذين يبحثون عن حلول طبيعية أكثر.