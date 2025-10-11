ساعد Alexis Lafreniere في تحديد نغمة فوز رينجرز الأول

بيتسبرغ – كان هدف رينجرز الأول لموسم 2025-26 ملكًا لأليكسيس لافرينيير مساء الخميس في بوفالو.

لقد كان هدفًا افتتاحيًا دهنيًا جاء بعد كرة مرتدة من تسديدة أرتيمي بانارين بعد أقل من 12 دقيقة من بداية الشوط الأول، عندما تصدى لافرينيير لبعض حركة المرور ليضع الكرة في مرمى حارس مرمى سيبرز أليكس ليون.

وقال لافرينيير بعد الفوز 4-0: “كان من الجيد أن تحصل على هدف في وقت مبكر من المباراة”. “لعب جيد. رأيت بريد (بانارين) يصعد على الجليد ويحاول التقدم في المقدمة. حصلت على ارتداد جيد، لذا كان من الجيد الحصول عليه.”

كان الهدف رقم 93 في مسيرة لافرينيير، وهو ما ربطه بأليكس كوفاليف في المركز الرابع على يد رينجر قبل سن 24 عامًا. في 85 مباراة بالموسم العادي سجل فيها لافرينيير، يمتلك رينجرز الرقم القياسي 69-11-5.

كان خط Panarin و Lafrenière و Vincent Trocheck قد قدم بالفعل أداءً أقوى بكثير في اللعبة 2 مما كان عليه في اللعبة 1، لكن Trocheck غادر المباراة بسبب إصابة في الجزء العلوي من الجسم في الفترة الثانية ولم يتمكن من العودة.

إذا كان Trocheck بحاجة إلى تضييع الوقت، فسيتم إدراج أحد Juuso Parssinen أو Jonny Brodzinski في التشكيلة. كلاهما قادر على اللعب في مركز الوسط، لكن المدرب مايك سوليفان قد يفضل إعادة ميكا زيبانيجاد إلى الوسط لأنه مركز بين الستة الأوائل يجب ملؤه.

قد يحصل بارسينن، الذي وقع عقدًا لمدة عامين مع رينجرز في الموسم الماضي، على الإيماءة أولاً، لكن برودزينسكي سيمنح سوليفان المزيد من المرونة كشخص يمكنه أيضًا اللعب على الجناح.

سيعتمد الأمر على الأرجح على الطريقة التي يريد بها سوليفان إعادة ترتيب المراكز الستة الأولى بدون Trocheck.

ركلة الجزاء التي ينفذها فريق رينجرز هي 5 مقابل 5 لبدء الموسم، بما في ذلك عرض 4 مقابل 4 في بوفالو. في المباريات الخارجية منذ 2023–24، يمتلك فريق Blueshirts ثالث أفضل نسبة قتل بركلات الترجيح في NHL عند 82.1.

تمثل مباراة السبت ضد البطاريق أول مجموعة من 12 مجموعة متتالية لرينجرز هذا الموسم.

منذ أول مباراة له مع رينجرز في 1 فبراير 2025، حقق جيه تي ميلر 13 مباراة متعددة النقاط، وهو ثاني أكبر عدد في دوري الهوكي الوطني خلال تلك الفترة.