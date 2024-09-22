ساكوون باركلي يحمل إيجلز للفوز على القديسين بعد خسارة باهظة الثمن

رياضة
ساكوون باركلي يحمل إيجلز للفوز على القديسين بعد خسارة باهظة الثمن

عوض ساكوون باركلي سقوطه الباهظ الثمن الأسبوع الماضي أمام فالكونز بتسجيل هدفين آخرين – كلاهما في الربع الرابع – في فوز إيجلز على القديسين يوم الأحد.

وسجل نجم نيويورك جاينتس السابق هدفين بمسافة 65 و4 ياردات، جاء الأخير قبل دقيقة واثنتين من نهاية المباراة، ليقود فيلادلفيا إلى الفوز 15-12 في نيو أورليانز.

أصبح لدى باركلي البالغ من العمر 27 عامًا الآن 351 ياردة وخمسة هبوط إجمالي لصالح إيجلز (2-1) بعد توقيع عقد لمدة ثلاث سنوات بقيمة 37.75 مليون دولار في وكالة حرة في مارس.

وقال باركلي إنه “خيب أمل فريقي” بإسقاط مهم كان من شأنه أن يوقف المباراة في وقت متأخر من الربع الرابع من المباراة التي خسرها الفريق 22-21 أمام فالكونز.

ألحق النسور بالقديسين خسارتهم الأولى.

Sahil El Mekki

Sahil El Mekki

اسمي سهيل وأنا محرر في آراء الإخبارية منذ خمس سنوات. بفضل شغفي بالصحافة والحقيقة، أسعى لتقديم تحليلات دقيقة وتقارير مفصلة تعكس واقع عالمنا. هدفي هو إعلام وإلهام قرائنا من خلال كتاباتي.

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