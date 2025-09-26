سام بيرنز يضع أحد الأصول الكبيرة لفريق كأس رايدر

إنه تأكيد مبسط للغاية وحتى مهين إلى حد ما ، ولكن هناك سبب أساسي واحد لسام بيرنز هو أحد اللاعبين الـ 12 في فريق كأس رايدر الأمريكي.

وضع.

فترة.

Burns هي واحدة من أفضل الضواحي في العالم ، ومثلما يقرر وضع البطولات ، سيقرر وضع كأس Ryder في Bethpage Black.

تم تصنيف Burns في المرتبة الأولى في جولة PGA في السكتات الدماغية المكتسبة: وضع ، وضع داخل 10 أقدام وإجمالي القبعة الواحدة بين 10 و 15 قدم. يحتل المرتبة الثانية في إجمالي عدد الجولة في الجولة ، والرقم 3 في تجنب ثلاث مرات ورقم 4 في الجولة في الجولة.

ولدى سؤاله عن سبب كونه مضربًا جيدًا ، قال بيرنز: “أحاول أن أبقي وضعي بسيطًا للغاية. إنه شيء أتدرب عليه كل يوم وأحاول فقط التأكد من أنني أبدأ الكرة على الإنترنت.

“أعتقد أن أكبر شيء في وضعه هو مجرد قبول كبير. هناك الكثير من العيوب على الخضر ، يمكن أن تحدث الكثير من الأشياء حتى تدخل الكرة أو لا تدخلها. لذا بالنسبة لي ، أذهب فقط إلى عملي في محاولة الوصول إلى مجموعة جيدة ، وبعد أن وصلت إلى الضرب ، دعها أذهب”. “

قال بيرنز إن كونه معروفًا كواحد من أفضل اللاعبين في اللعبة هو “من الواضح أن مجاملة لطيفة”.

قال بيرنز: “أحاول ألا أركز حقًا على النتائج. أعتقد أنه مجرد منتج ثانوي لتدريبك وماذا تفعل للتحضير. هذا ما أحاول التركيز عليه أكثر.

أطلق بن غريفين على بيرنز “أحد أكثر الضواحي ثقة في العالم.”

قال جريفين: “إنه مضرب عدواني حقًا لا يخاف ، إذا فقدت قمة ، فهو لا يخشى أن يضربه بضعة أقدام لأنه سيجعل الشخص يعود. هذا هو نوع اللاعب الذي تريده في فريق Ryder Cup. سيكون من الممتع مشاهدته وهو يصنع مجموعة من البوتس في Bethpage. “

سكوتي شيفلر ، اللاعب رقم 1 في العالم ، هو أحد أقرب أصدقاء بيرنز ، ومن المحتمل أن يقترن به مرة واحدة على الأقل هذا الأسبوع ، ويتناول دائمًا ملاحظة بيرنز ويحصل على ما في وسعه.

قال: “لقد حصل على تقنية جيدة حقًا. أساسياته جيدة حقًا. يعمل عليها يوميًا. ”

يعتقد شيفلر أن الصلصة السرية لبيرنز هي اعتقاده بأن كل ما يدور في دخوله.

قال: “إن سام يفعل وظيفة رائعة في التحرر من أي شخص رأيته على الإطلاق ، فهو صعب للغاية. يقوم بعمل جيد حقًا في الحفاظ على الحرية والفكين أثناء وضعه. إنه يقوم بأشياءه الصغيرة في نقطة الهدف ، وهو يفعل ذلك بسرعة كبيرة ويحصل على فكرة عن المكان الذي يريده ، وبعد ذلك يشبه كل شيء آخر ويضربها.

“إنه أمر مثير للإعجاب للغاية. لقد تحدثت معه عن ذلك عدة مرات ، والطريقة التي يفعل بها. هذا نوع من شيء ساعد في وضعي أيضًا ، في محاولة لتصبح أكثر رياضيًا ، أكثر بصرية.

“أعتقد أننا جميعًا نستطيع أن نتعلم من بعضنا البعض هنا. لمجرد أنك جيد في شيء واحد لا يعني أنك لا تستطيع التعلم من شخص آخر. إن اتساقه مع المضرب مدهش للغاية ، لأنك ستحصل على شباب يتمتعون بسنوات جيدة حقًا ، لكن سام ، على بعد عام ، على رأسه”.

امتدح JJ Spaun بيرنز وراسل هينلي كـ “مضربون عظماء” ولاحظوا قاسمًا مشتركًا في أساليبهم.

وقال سباون: “إنهم مجرد متعمدين للغاية في روتينهم وتسليمهم. لقد حصلوا على وتيرة جيدة مع الروتين ولا يخمنون الثاني. يختارون بقعهم ويذهبون. الشيء الذي يمتلك مضربًا رائعًا هو عدد المرات التي تدخل فيها الكرة في الحفرة ، وهذا مجرد نوع من السلالات يتجول.

“يعلم سام أنه سيبدأ الكرة عبر الإنترنت ، ويعرف أنه سيحصل على سرعة جيدة ، فهذا ما إذا كانت ستذهب أم لا.”