سام دارنولد منخرط مع صديقة منذ فترة طويلة في اقتراح الشاطئ المذهل

سيحصل سام دارنولد لاعب فريق الطائرات السابقة على أول خاتم له في المستقبل القريب.

خاتم الزواج.

دارنولد ، 28 عامًا ، اقترح على صديقته منذ فترة طويلة كاتي هووفناجل والزوجين متزوجين ، حسبما أعلن الزوجان في منشور على Instagram.

قام Hoofnagle بتعليق المنشور ، “نعم !!!!!” جنبا إلى جنب مع دائري من صور الزوج ، والتي شملت اللحظة التي سقط فيها سيهوكس QB إلى ركبة واحدة لطلب يدها في الزواج.

تضمنت صور أخرى Hoofnagle التي تظهر على الشاطئ وأظهرت أخرى الاثنين يعانقان في عناق.

أظهر Hoofnagle أيضًا الاحتفال بمشاركتهم في سلسلة من مشاركات قصة Instagram ، والتي تضمنت حفلة مع أصدقائهم وعائلتهم في يوم المشاركة.

“إدراك …”. قرأت التسمية التوضيحية على منشور واحد ، جنبا إلى جنب مع صورة من Hoofnagle تبدو مندهشة.

كشف المنزل التالي عن منزل مليء بأصدقائهم وعائلتهم.

“كان منزلنا مليئًا بكل الأشخاص الذين نحبهم” ، قرأت التسمية التوضيحية على الشريحة.

أشارت علامة في الاحتفال إلى أن الاثنين قد انخرطوا يوم السبت ، قبل يومين من الإعلان عن مشاركتهما على وسائل التواصل الاجتماعي يوم الاثنين.

نشرت دارنولد وهوفناجل علاقتهما في عام 2023 وفي مقابلة مع الولايات المتحدة ويكلي ، وصفها QB بأنها قوة استقرار خلال الصعود والهبوط في موسم اتحاد كرة القدم الأميركي.

لعبت Hoofnagle كرة قدم النادي في جامعة ساوث كارولينا وتخرجت في عام 2020.

ساعد دارنولد ، الذي لعب ثلاثة مواسم مع الطائرات بعد صياغته في المركز الثالث في عام 2018 ، في قيادة الفايكنج إلى سجل 14-3 ووضع 4319 ياردة و 35 هبوطًا في الموسم الماضي.

حتى أنه حصل على أول إيماءة له في مهنته.

وقع دارنولد صفقة مدتها ثلاث سنوات بقيمة 100.5 مليون دولار في شهر مارس مع سيهوكس ، الذين يأملون في أن يتمكن من إحضار بعض من مينيسوتا سحرها يمكن أن تشق طريقها إلى شمال غرب المحيط الهادئ.