سانت جون أوزيا سيلرز يزدهر من مسافة 3 نقاط بعد تحدي ريك بيتينو

لاس فيجاس – كما يتذكر أوزيا سيلرز، كانت المحادثات مع ريك بيتينو بسيطة للغاية:

“أطلق الكرة.”

نقل ستانفورد يستمع. لليوم الثاني على التوالي، سجل خمس رميات ثلاثية، مما ساعد جوني المصنف 14 على التعافي من خسارته أمام ولاية أيوا بفوز 96-81 على بايلور في ميشيلوب ألترا أرينا.

قال سيلرز: “حتى في اللحظات التي شعرت فيها بأنني لم أكن منفتحًا حقًا، أراد مني أن أتقبل الأمر”. “الحصول على هذه الثقة منه يجعلني أرغب في الخروج واللعب بحرية. لذلك عندما تتاح لي الفرصة، سأغتنمها بالتأكيد.”

سدد البائعون 5 من 7 تسديدات من مسافة طويلة وسجلوا أعلى مستوى للفريق في 36 دقيقة. وتفوق سانت جون على بايلور بفارق 23 نقطة مع وجود الكبير على الأرض. بعد تحقيق ثلاث نقاط فقط في أول أربع مباريات لسانت جون، أصبح سيلرز هو 10 مقابل 13 من العمق في المباراتين الماضيتين. لقد أبدى إعجابه بالحواف في ملعب ميشيلوب ألترا أرينا.

كما سجل برايس هوبكنز (26 نقطة) ثلاث رميات ثلاثية في العديد من المحاولات. لقد بدأ يبدو أكثر ثقة في تسديدة القفز من محيطه.

تحقق من أحدث معايير الشرق الكبير وST. إحصائيات جون

قال نقل بروفيدنس: “إنه مجرد الاتساق في العمل (الذي قمنا به)”. “مع استمرار الموسم ومحاولة الفرق التخطيط لمباراتنا، أشعر بثقة أكبر في تسديد تسديداتي لأنني أعرف مقدار الوقت الذي خصصناه.”

وأضاف بيتينو، في إشارة إلى هوبكنز وسيلرز: “لم أتوسل إلى لاعبي فريقي كثيرًا لتسديد الكرة، لكنني توسلت إلى هذين الرجلين لتسديد المزيد من التسديدات، وقد فعلوا ذلك الليلة”.

لم يتمتع سانت جون ببداية هجومية أفضل من أي وقت مضى لموسم من خلال ست مباريات، بمتوسط ​​95.3 نقطة. وكان الرقم القياسي السابق الذي تم تسجيله في الفترة 1971-1972 هو 95.2.

بعد استخدام خمسة لاعبين مختلفين في كل من المباريات الأربع الأولى، استخدم بيتينو نفس اللاعبين الأساسيين في المباريات الثلاث الماضية. … حقق فريق Red Storm 11 رميات ثلاثية في 22 محاولة وهو أعلى مستوى خلال الموسم.