سانت جون إيان جاكسون يزدهر في بطولة Big East لأول مرة أثناء الصيام

لقد تفوق إيان جاكسون في أول ظهور له في بطولة Big East، وقد أنتج المسلم الملتزم رغم صيام شهر رمضان المبارك.

في فوز سانت جون المصنف الأول 85-72 على رقم 9 بروفيدنس في ربع النهائي، قدم جاكسون واحدة من أفضل جهوده هذا العام، حيث سجل 14 نقطة ليحصل على ثلاث متابعات وتمريرتين حاسمتين.

جاء وهو صائم.

بمجرد شروق الشمس، لا يستطيع الصغير تناول أي طعام أو سائل حتى تغرب. يجعل مباريات بعد الظهر مثل مسابقة يوم الخميس أكثر صعوبة.

قال: “كان الأمر قاسياً، وأنا صائم”. “لا أستطيع أن أقول إن الأمر كان له أثر كبير، لكنه بالتأكيد شيء مختلف.”

يستيقظ جاكسون في الخامسة صباحًا قبل شروق الشمس ويأكل كمية جيدة. وهو ليس جوني الوحيد الذي يصوم رمضان.

زميلاه في الفريق، ساديكو إيبين أيو وعمران سوليانوفيتش، يمارسان الإسلام أيضًا.

قال جاكسون، الذي اعتنق الإسلام أثناء وجوده في المدرسة الثانوية: “إننا نمر بهذه التجربة معًا”. “رمضان ليس شيئًا فرديًا، بل هو شيء جماعي، حيث يجتمع جميع المسلمين معًا ويحاولون القيام بالأشياء بشكل جيد في هذا الشهر.”

تحقق من أحدث معايير الشرق الكبير وST. إحصائيات جون

كان يوم الخميس هو الأول بالنسبة لجاكسون. على الرغم من نشأته في ذا برونكس، إلا أنه لم يحضر بطولة Big East كمشجع أبدًا.

قال حارس السنة الثانية: “كان الأمر رائعًا. لقد أطعمت زملائي في الفريق”. “من الواضح أننا بدأنا المباراة بشكل رائع من الناحية الدفاعية، ونجحنا في إيقاف الكرة. لقد دخلت وحاولت الإضافة إلى ذلك. أدى الدفاع إلى الهجوم ونجحنا في ذلك.

“من الجيد دائمًا اللعب بشكل جيد، خاصة على أرضنا.”

وقال المدرب ريك بيتينو مازحا إن هذا لم يكن أفضل أداء لزوبي إيجيوفور على الرغم من أنهى النجم الأول برصيد 21 نقطة و10 متابعات وخمس تمريرات حاسمة وثلاث كتل.

وقال بيتينو مبتسماً: “اعتقدت أن زوبي ارتكب بعض الأخطاء في المباراة”. “لم يبارك نفسه قبل المباراة، ولم يلبس قميصه ثلاث مرات، ولم يقل شكرًا عندما منحته الفضل، لذلك لم يكن لديه ليلة رائعة.”

وصل سانت جون الآن إلى الدور نصف النهائي من بطولة Big East في ثلاث سنوات متتالية. قبل هذه الجولة الحالية، تقدمت العاصفة الحمراء آخر مرة إلى هذا الحد في عام 2000.

كانت 13 كرة مرتدة لبرايس هوبكنز أعلى مستوى في الموسم. … تفوق مقعد سانت جون على احتياطيات بروفيدنس بنتيجة 30-4.