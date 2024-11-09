سانت جون ديفون سميث يستذكر الراحل أمير عبد الرحيم باعتباره “رجلًا عظيمًا”

لم يلعب ديفون سميث مطلقًا مع الراحل أمير عبد الرحيم، مدرب جنوب فلوريدا الذي توفي عن عمر يناهز 43 عامًا في 24 أكتوبر بسبب مضاعفات بعد إجراء طبي

لكن عبد الرحيم ما زال يترك انطباعًا دائمًا على حارس سانت جون.

لقد كان شخصًا عظيمًا. لقد كان مدربا عظيما. نشر الكثير من الأشخاص عنه في ذلك اليوم، حتى من منطقة أتلانتا. قال سميث يوم الجمعة بينما كان سانت جون يستعد لمواجهة كوينيبياك يوم السبت في كارنيسيكا أرينا: “لقد كان محبوبًا”. “لقد كان في الكثير من صالات الألعاب الرياضية، وقام بتجنيد الكثير من أفضل المواهب في أتلانتا. … لقد كان رجلاً عظيماً. لقد كان متفائلاً للغاية، وكان رجلاً رائعاً”.

قام عبد الرحيم في البداية بتعيين سميث عندما كان مساعدًا للمدرب في جورجيا وكان سميث مجندًا من فئة أربع نجوم في مدرسة غرايسون الثانوية (جورجيا).

لقد كاد أن يلتزم بالانضمام إلى برنامجه في جنوب فلوريدا في ربيع عام 2023، لكنه اختار بدلاً من ذلك ولاية يوتا. قاد عبد الرحيم فريق بولز إلى رقم قياسي مفاجئ 25-8، وتتويج AAC للموسم العادي وظهور NIT قبل عام.

قال سميث: “لقد كنت في بوابة الانتقالات عدة مرات حتى الآن، لذلك كان يتواصل معي دائمًا، ويساعدني في التنقل في الاتجاه الذي يجب أن أسلكه، أو أعطاني رأيًا صادقًا حول (المدربين) الذين يعرفهم شخصيًا”. “أشياء من هذا القبيل، كونك شخصًا عظيمًا بالنسبة لي، يحفزني دائمًا على البقاء جائعًا.”

أعطى المدرب ريك بيتينو فريقه درجة “C” لأدائه ضد فوردهام، وهذا ليس بالأمر السيئ بالضرورة.

وقال: “بشكل عام، كانت الألعاب الأولى التي قمت بتصنيفها هي D-plus، لذا فهي أفضل قليلاً من المعتاد”.

أحد المجالات التي يود أن يرى تحسنًا فيها هو دفاع سانت جون المكون من 3 نقاط. سدد فوردهام 34.8 بالمائة (8 من 23) من مسافة بعيدة.

وقال: “علينا أن نحرس خط النقاط الثلاث بشكل أفضل مما فعلنا”. “نحن فريق رماية لائق. لا أعتقد أن هذا هو رصيدنا الرئيسي. سيكون لدينا بعض الليالي التي ستكون رائعة، ولكن بالتأكيد يتعين علينا إيقاف ذلك، ولم نوقفه ضد فوردهام، وكان ذلك مزعجًا”.

أجرى بيتينو ومركز البداية زوبي إيجيوفور جلسة فيلم فردية عن مسرحيته ضد فوردهام حيث حصل على خمس نقاط فقط وكرة مرتدة واحدة في 21 دقيقة.

قال بيتينو: “كان زوبي أسوأ عدو لنفسه ولهذا السبب قدم مباراة متواضعة”. “لم يركض على الأرض وتفوق على رجال الفريق الآخر الخمسة. قلت: زوبي، في بعض الأحيان تعطي الفضل لدفاع الفريق الآخر عن سبب تقديمك مباراة متوسطة. ولكن دعونا ننظر إلى السبب الذي يجعل لديك لعبة متوسطة. لقد شاهد ذلك وأدرك ذلك ولن يحدث ذلك ضد كوينيبياك”.