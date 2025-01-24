سانت جون زوبي إيجيوفور يزدهر في الملعب ويظهر كقائد خارجه

في وقت متأخر من فوز سانت جون في الوقت الإضافي على Xavier يوم الأربعاء، شوهد زوبي إيجيوفور وهو يتفوق على روبن بري لأنه كان بطيئًا في تسديد رمية حرة.

لقد كان هذا أحدث مثال على تطور المهاجم الشاب كقائد.

يسمح إيجيوفور اللطيف بسماع صوته بشكل أكبر حيث برز كواحد من أفضل اللاعبين في الشرق الكبير هذا الموسم.

قال عبر Zoom يوم الخميس: “أحاول أن أكون قائدًا أكثر صوتًا في الملعب بالنسبة لبقية اللاعبين”. “لقد كنت دائمًا قائدًا بالقدوة، ولكن الخروج من منطقة الراحة الخاصة بي والقدرة على التحدث بصوت عالٍ وإخبار بقية الرجال أن هذه فرصة جيدة حقًا لا يمكننا أن ندعها تفلت من أيدينا. في كل مباراة، سنحصل على أفضل ما لدى كل فريق. أنا فقط أعتمد على ما يقوله المدرب (ريك) بيتينو حقًا.

أحد القادة الثلاثة المشاركين، إلى جانب كاداري ريتشموند وساديكو إيبين أيو، يمكن القول إن إيجيوفور الذي يبلغ طوله 6 أقدام و9 كان أفضل لاعب في فريق Johnnies خلال 20 مباراة.

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وهو قائد الفريق في المرتدات (8.2) والتسديدات المحجوبة (1.9)، والثاني في التهديف (14.6).

وهو أيضًا رقم 2 في البلاد من حيث الكرات المرتدة الهجومية لكل مباراة بمعدل 4.5. الأرقام “مفاجأة بعض الشيء” حتى بالنسبة له.

لقد كان إيجيوفور بمثابة اكتشاف كصانع للفارق في اتجاهين بعد دعم جويل سوريانو قبل موسم.

كان سانت جون يغازل إضافة رجل كبير من عيار البداية في بوابة الانتقالات في الربيع ولكنه اختار بدلاً من ذلك مركزًا عالي السقف 7-1 فينس إيوتشوكو من جامعة جنوب كاليفورنيا.

كان هناك البعض يعتقد أن إيووتشوكوو يمكن أن يبدأ بعد أن اختار سانت جون في أبريل، ولكن أصبح من الواضح في التدريبات الصيفية أن إيجيوفور هو الرجل المناسب.

وقال إيجيوفور: “هذا دليل على حجم العمل الذي قمت به، ومن الواضح أن جلسات تطوير اللاعبين التي أجراها المدرب بيتينو ساعدتني كثيرًا أيضًا”. “لكن هذا العام، كنت سأعود بثقة تامة في أسلوب لعبي للقيام بالأشياء التي أعرف أنني قادر على القيام بها. “لا أتلقى الكثير من اللمسات أو أي شيء من هذا القبيل، وهو الأمر الذي لا أهتم به شخصيًا. لقد خرجت للتو وأحاول أن ألعب بأقصى ما أستطيع وأتفوق على أي شخص أمامي.

أكبر مساهمته هي في الجانب الدفاعي باعتباره العمود الفقري لدفاع Johnnies صاحب المركز الخامس من حيث الكفاءة.

Ejiofor هو حامي حافة عالي الجودة يمكنه أيضًا تبديل الحراس والدفاع في المحيط. أشاد مدرب Xavier Sean Miller بمدى ندرة ذلك بالنسبة لرجل كبير.

عزا إيجيوفور قدرته على الحماية خارج الطلاء إلى حركة قدميه.

قال إيجيوفور: “(بيتينو) يقول لا 3، لا يوجد طلاء (لمسات)”. “أنا فخور بإبقاء اللاعبين في المقدمة وتحريك قدمي والقدرة على التبديل من واحد إلى خمسة عندما يتعلق الأمر بذلك.”