سانت جون لاندز لاندز توب مطلق النار Oziyah في بوابة النقل

رياضة
سانت جون لاندز لاندز توب مطلق النار Oziyah في بوابة النقل

لقد سقطت أول دومينو في عطلة نهاية الأسبوع في التوظيف الكبير في سانت جون.

وقال لصحيفة بوست في مقابلة يوم الأربعاء إن بائعي أوزيا ، أحد أفضل الرماة الذين يدخلون بوابة النقل ، سيأتي إلى كوينز.

تمنح هذه الإضافة هدف المدرب ريك بيتينو المتمثل في تحسين إطلاق النار على سانت جون في الذراع.

وقال سيلرز: “عند الدخول في سنتي العليا ، أردت أن ألعب في أكبر سوق ممكن وسماع فقط خطط بيتينو بالنسبة لي في موسم ، لقد شعرت وكأنها غير عقلانية”. “من الواضح أنني كنت على الساحل الغربي طوال حياتي ، لذا فإن القيام بهذه الخطوة كانت خطوة كبيرة بالنسبة لي ، لكنها كانت شيئًا وثقت به وكان واثقًا تمامًا منه.

المكّي ساهل

المكّي ساهل

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