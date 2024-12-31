سانت جون لا يخجل من السعي للفوز بالشرق الكبير قبل اختبار كريتون

أوماها، نبراسكا – تفكر جامعة سانت جون بشكل كبير.

كيف كبيرة؟

بطولة الشرق الكبير كبيرة.

وقال جناح الناشئين آر جيه لويس يوم الاثنين: “الدافع الوحيد هو أننا نحاول الفوز بالدوري بأكمله”. “نحن نحاول تحقيق فوز كبير، ونحاول الذهاب للرقص في مارس.”

قال هداف فريق جوني إن هذا الأمر كثيرًا ما تتم مناقشته.

بين زملائه والمدربين.

المدرب ريك بيتينو لا يخجل من ذلك.

“كل يوم. الفريق بأكمله (يتحدث عن ذلك). وقال لويس: “نقول إننا بحاجة إلى التركيز على هذه المباريات ويمكننا الفوز بالدوري وهناك فرصة لنا للفوز بالدوري”. “طالما أننا نركز ونركز على التفاصيل الخاصة بنا، فنحن في حالة جيدة ضد أي شخص للفوز بالدوري.”

ثم اعتبر أن لقاء ليلة رأس السنة مع كريتون في مركز CHI الصحي خطوة مهمة.

فاز سانت جون في أوماها، نبراسكا، مرة واحدة فقط في 11 لقاء ويمكن أن يتحسن إلى 3-0 في الدوري للمرة الأولى منذ 1998-1999.

يظل فريق Bluejays أحد أفضل الفرق في الدوري، حتى لو عانوا خلال فترة عدم المؤتمر وخسروا إضافة النقل الأعلى Pop Isaacs إلى جراحة الورك في نهاية الموسم.

إنهم يمتلكون انتصارات على كانساس ونوتردام وفيلانوفا المصنفين في المرتبة السابعة، ويتميزون بدينامو يبلغ طوله 7 أقدام و1 رايان كالكبرينر، أفضل لاعب في الموسم التحضيري للموسم في Big East، وحارس نقطة التسديد المطفأة ستيفن أشوورث.

قال بيتينو مرارًا وتكرارًا إنه يعتقد أن الفارق بين قمة الشرق الكبير وقاعه لا يكاد يذكر وأن الفوز على الطريق سيفصل بين المتنافسين والمتنافسين.

حتى الآن في اللعب الجماعي، فرق الطريق هي 5-6.

ولم تكن الانتصارات الخمسة سهلة، بمتوسط ​​3.2 نقطة.

وقال بيتينو: “إذا تمكنت من الفوز خارج أرضك في هذا المؤتمر، فستكون لديك فرصة لأن تصبح فريقًا من المستوى الأعلى”. “سيكون من الصعب جدًا على كل فريق في هذا المؤتمر أن يفوز على الطريق – كل فريق – لأنه لم يعد هناك ديبولس أو جورجتاون في العام الماضي. … الأمر مختلف كثيرًا هذا العام عن العام الماضي. إذا تمكنت من الفوز بنسبة 50% من ألعاب الطريق، فمن يفعل ذلك، سيفوز بالمؤتمر.

اجتاز سانت جون (11-2، 2-0) خطوته الأولى في 20 ديسمبر، حيث ارتفع من 16 إلى أسفل ليفوز في بروفيدنس للمرة الأولى منذ عام 2017.

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وسيكون هذا تحديا مماثلا.

الأمل هو أن يسدد فريق Johnnies بشكل أفضل بكثير مما فعلوه ضد Friars، عندما أضاعوا 15 رمية حرة وذهبوا 3 مقابل 18 من مدى 3 نقاط.

قال بيتينو: “هذه لعبة يتعين على اللاعبين الخمسة المساهمة فيها بقوة”. “لن يكون لاعبًا واحدًا. للتغلب على كريتون، يجب أن يكون لديك سبعة أو ثمانية لاعبين يلعبون بشكل جيد حقًا، لأنهم يسددون الكرة بشكل جيد.

على الرغم من البداية 11-2 التي تتضمن فوز Big East على DePaul وProvidence، إلا أن Johnnies لا يزالون غير مثبتين.

لقد واجهوا صعوبات في تجميع مباريات كاملة، على الرغم من أن تسعة من انتصاراتهم العشرة جاءت بفارق 13 نقطة أو أكثر.

لقد فشلوا في مواجهة أفضل خصمين لهم، فريقي البطولة المتوقعين رقم 25 بايلور وجورجيا، بمجموع أربع نقاط.

هذه فرصة لاختراق فريق عالي الجودة في المبنى الخاص به.

إنها نوع المباراة التي سيحتاج سانت جون للفوز بها إذا كان سينافس حقًا على لقب المؤتمر.

وحذر لويس، عندما يتعلق الأمر بالإدلاء ببيان: “سوف يستغرق الأمر أكثر من مجرد مباراة واحدة”. “هذه بالتأكيد (ستكون) البداية. الفوز في مباراة أخرى على الطريق هو أمر كبير.”