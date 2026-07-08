سان فرانسيسكو 49ers WR براندون أيوك يدمر مهنة اتحاد كرة القدم الأميركي

براندون أيوك، حان الوقت لترك هاتفك جانبًا، يا صديقي.

لقد أصبح تصرفك قديمًا، إن لم يكن محرجًا.

مهما كانت الرسالة البارزة التي حاولت إيصالها من خلال سلسلة من منشورات وسائل التواصل الاجتماعي، فقد ضاعت في رعب كل ذلك.

يتضمن ذلك منشور يوم الثلاثاء الذي تصر فيه على أنك لن تتخذ الخطوات اللازمة لطلب الإعادة من 49ers. وهذا يعني أنك ستستمر في البقاء في مأزق مهني لأسباب لا يمكن لأحد سواك تفسيرها.

إنه الأحدث في سلسلة من القرارات السيئة التي كلفتك ملايين الدولارات، وأبعدت منظمة بأكملها، وأوقفت قاعدة جماهيرية من 49 لاعبًا كانت تحميك ذات يوم، وأعطيت اتحاد كرة القدم الأميركي بأكمله سببًا كافيًا لإغلاق الباب في وجهك.

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يتضمن ذلك القادة، الذين بدوا ذات يوم مهتمين بإعطائك فرصة ثانية، ولاعبهم الوسطي، جايدن دانيلز، الذي أهنته في مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي، وهو أكثر ملاءمة لملعب مدرسة متوسطة من منتدى عام.

دانيلز، زميلك السابق في فريق الكلية وصديقك المقرب، ربما يكون لاعب الوسط الوحيد في اتحاد كرة القدم الأميركي الذي لا يزال على استعداد لقبولك في مجموعته.

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أو كان على أي حال.

فرصة كبيرة أن يحدث الآن.

في غمضة عين، قمت بتعليق دانييلز بقسوة حتى يجف. مهما كان قارب النجاة الذي كان هو والقادة على استعداد لتقديمه لك، فقد تم اختطافه على الفور.

وهذا صحيح.

إذا كانت هذه هي السرعة التي تنقلب بها على أصدقائك وتعلن عن مخاوفك علنًا، فلماذا يريدونك هم أو أي شخص آخر في أي مكان بالقرب من غرفة خلع الملابس الخاصة بهم؟ لا أحد يريد هذا النوع من الطاقة السيئة في مبناه.

سنسألك عما تفكر فيه، ولكن من الواضح أنك فقدت كل المنطق والحس السليم بينما ترمي نفسك في عالم مدمر ذاتيًا من الضحية والشفقة على الذات.

حيث الجميع هو العدو. الجميع لديه ذلك بالنسبة لك. والجميع هو المسؤول عن مأزقك.

مثل وكيلك الذي طردته العام الماضي عندما بدأت الأمور تنهار مع الـ49. لكنك أنت، وليس وكيلك، من أجبر الـ 49ers وقادتهم إلى إبطال الأموال المضمونة المتبقية في عقدك.

أنت من لم تشارك في جلسات إعادة التأهيل بسبب إصابة الركبة التي تعرضت لها في عام 2024. كان هذا هو القرار الذي اتخذته، وكان خطأك هو امتلاكه. ماذا تعتقد أن 49ers سيفعلون؟

لا يعني ذلك أن وكيلك هو المتلقي الوحيد للومك المضلل.

ماذا عن المدير العام لفريق 49ers جون لينش والمدرب الرئيسي كايل شاناهان، الذي اتصلت به علنًا بسبب علاقتك مع فريق 49ers التي تدهورت خلال العام الماضي.

نفس المدرب والمدير العام الذي كافأك بتمديد عقدك لمدة 4 سنوات بقيمة 120 مليون دولار في عام 2024. هل من المفترض أن نصدق أنهم حصلوا للتو على عشرة سنتات؟

اجعلها منطقية.

تستمر في الزعم بأنك رجل ناضج، لكنك لا تتحمل أي مسؤولية أبدًا. وبعد ذلك تتظاهر بالغضب والاستياء عندما يرفض الـ 49 مكافأة سلوكك السيئ عن طريق ثني الركبة والاستسلام لأهوائك.

طوال الوقت، إلقاء اللوم على أي شخص وكل شخص لما وصلت إليه الأمور.

الحقيقة هي أن خصمك الأكبر الآن هو الرجل الذي يحدق بك في المرآة.

إنه أنت يا براندون. أنت المشكلة.

لقد أعماك كبريائك عن تلك الحقيقة. لقد حولت غرورك أذنيك إلى هذا الواقع.

وبينما تغضب من خيبة أملك لعدم تحقيق ما تريد، فإنك تستمر في مهاجمة أعدائك المتصورين، كما لو أنهم مسؤولون عن سلسلة من القرارات غير الحكيمة التي اتخذتها والتي كلفتك ملايين الدولارات وربما حياتك المهنية.

أسوأ جزء من كل شيء؟

ولا يزال هناك وقت لإنقاذ كل هذا. بقدر ما أفسدت هذا الأمر – أنت وحدك – فلا يزال بإمكانك تصحيح الأمر. أو على الأقل خلق فرصة مشروعة ل.

سوف يتطلب منك الاستماع فعليًا إلى الأشخاص الذين يهتمون بك حقًا، وربما حتى الحصول على بعض المساعدة الشخصية. هذا يعني أنك تتحمل مسؤولية ما حدث، ولكن الأهم من ذلك، هو اتخاذ خطوات إيجابية لإنجاح الأمر.

اجلس مع لينش وشاناهان وأقنعهما بأنك على استعداد للمضي قدمًا. تسعى إلى إعادة تعيين. إذا تمت الموافقة على ذلك، قم بالإبلاغ إلى المعسكر التدريبي وأظهر للجميع أن الركبة جاهزة للانطلاق.

إنها فرصتك الوحيدة.

لا يزال هناك وقت.

لكن أولاً، اترك الهاتف يا رجل.