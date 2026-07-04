سباق الحذاء الذهبي لكأس العالم 2026: ليونيل ميسي يعزز الصدارة

لقد وصلت دور الـ16، وكذلك السباق السريع للحصول على واحدة من أكثر الألقاب الفردية المرغوبة في الرياضة.

بينما تحطمت الآن أحلام 32 دولة في رفع كأس كأس العالم FIFA، لا يزال أفضل الهدافين في البطولة على قيد الحياة، وأعينهم تتطلع إلى جائزة أخرى: جائزة الحذاء الذهبي.

الآن بعد أن اكتملت الجولة 32، أصبح السباق مثيرًا تمامًا مثل المطاردة للحصول على كأس البطولة نفسها.

ويقود الطريق، كما توقعنا جميعًا، هو ليونيل ميسي.

أضاف أعظم لاعب شهده العالم إنجازًا آخر ليلة الجمعة، حيث سجل الهدف الافتتاحي في فوز الأرجنتين المثير 3-2 على الرأس الأخضر في الوقت الإضافي.

لم يرفع هذا الهدف مجموع أهداف ميسي في صدارة كأس العالم إلى سبعة أهداف فحسب، بل أدى أيضًا إلى توسيع خطه التهديفي الرائع إلى ثماني مباريات متتالية في كأس العالم FIFA يعود تاريخها إلى قطر في عام 2022.

بالنسبة للاعب الذي أصبح بالفعل الهداف التاريخي لكأس العالم للرجال FIFA في وقت سابق من هذه البطولة، فإن الأرقام القياسية ببساطة ترفض التوقف.

سيتم بث كل مباراة من مباريات كأس العالم FIFA إما على FOX أو FOX Sports 1. إذا لم يكن لديك كابل، فيمكنك الاستفادة من النسخة التجريبية المجانية من DIRECTV لبث كل شيء.

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وفيما يلي ترتيب الحذاء الذهبي بعد دور الـ32:

7 أهداف

6 أهداف

5 أهداف

هاري كين، إنجلترا

إيرلينج هالاند، النرويج

4 أهداف

ميكيل أويارزابال، إسبانيا

عثمان ديمبيلي، فرنسا

فينيسيوس جونيور، البرازيل

3 أهداف

كريستيانو رونالدو، البرتغال

فولارين بالوغون، الولايات المتحدة

جوليان كوينونيس، المكسيك

إسماعيل السيباري، المغرب

ماتيوس كونها، البرازيل

جوناثان ديفيد، كندا

يوهان مانزامبي، سويسرا

لا يزال ميسي هو المرشح المفضل للمراهنة، لكن مبابي يواصل ملاحقة الأسطورة الأرجنتينية ويتأخر بهدف واحد فقط بعد تسجيله هدفين في فوز فرنسا على السويد في دور الـ 32.

كما حافظ هاري كين وإيرلينج هالاند على المنافسة، حيث سجل كل منهما خمسة أهداف.

من المرجح أن يتوقف هذا السباق على الفريق الذي سيحقق أعمق جولة في البطولة، حيث ستكون فرنسا هي المرشحة الأوفر حظًا لرفع الكأس، حيث يتوقع المراهنون مباراة أخرى مع الأرجنتين في النهائي.

تخلق كل مباراة إضافية فرصة أخرى لتسلق قائمة المتصدرين. يمكن لظهيرة واحدة مثيرة أن تمحو الفارق بهدفين. إقصاء مبكر واحد يمكن أن ينهي حلمًا.

لا يزال ميسي يحتل المركز الأول، ولكن مع بقاء أربع جولات من خروج المغلوب، فإن الحذاء الذهبي لم يتم تحديده بعد. لا يزال أكبر النجوم في العالم صامدين، وما زالوا يسجلون الأهداف، والسباق يتحسن.

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