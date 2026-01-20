سبب عدم تناول جي دي فانس للإيبوبروفين هو خدش في الرأس

في عام 2023، حددت مقالة من الجمعية الطبية الأمريكية عدم الثقة والخوف وسوء الفهم باعتبارها ثلاثة من الأسباب الأكثر شيوعًا لعدم تناول الأشخاص للأدوية. يبدو أن نائب رئيس الولايات المتحدة جي دي فانس قد يندرج ضمن اثنتين من هذه الفئات عندما يتعلق الأمر بتوقعاته بشأن تناول مسكن للألم شائع لا يستلزم وصفة طبية.

خلال مناقشة عام 2025 في قمة “اجعل أمريكا صحية مرة أخرى” (MAHA) مع وزير الصحة والخدمات الإنسانية، روبرت إف كينيدي الابن، قال فانس إنه لا يريد تناول الإيبوبروفين لحالات مثل التواء الظهر (عبر PBS). وسرعان ما أضاف المزيد من التعليقات بشأن قراره الشخصي، موضحًا أن وجهة نظره “ليست مناهضة للأدوية، إنها أدوية مضادة عديمة الفائدة”، وهو ما اعتبره “أسلوب MAHA”. (من المثير للاهتمام أن فانس خضع لإجراء طبي يتطلب مخدرًا، لذلك لا يبدو أنه ضد المخدرات تمامًا).

على الرغم من أن فانس لم يصف صراحةً الإيبوبروفين بأنه عديم الفائدة، إلا أنه بدا وكأنه يشير ضمنًا إلى أنه يقع في هذا الدلو بناءً على ملاحظاته. ومع ذلك، فإن للإيبوبروفين العديد من الاستخدامات، ولهذا السبب فهو من مضادات الالتهاب غير الستيرويدية (NSAID) المشهورة.