سبب عدم تناول جي دي فانس للإيبوبروفين هو خدش في الرأس

في عام 2023، حددت مقالة من الجمعية الطبية الأمريكية عدم الثقة والخوف وسوء الفهم باعتبارها ثلاثة من الأسباب الأكثر شيوعًا لعدم تناول الأشخاص للأدوية. يبدو أن نائب رئيس الولايات المتحدة جي دي فانس قد يندرج ضمن اثنتين من هذه الفئات عندما يتعلق الأمر بتوقعاته بشأن تناول مسكن للألم شائع لا يستلزم وصفة طبية.
خلال مناقشة عام 2025 في قمة “اجعل أمريكا صحية مرة أخرى” (MAHA) مع وزير الصحة والخدمات الإنسانية، روبرت إف كينيدي الابن، قال فانس إنه لا يريد تناول الإيبوبروفين لحالات مثل التواء الظهر (عبر PBS). وسرعان ما أضاف المزيد من التعليقات بشأن قراره الشخصي، موضحًا أن وجهة نظره “ليست مناهضة للأدوية، إنها أدوية مضادة عديمة الفائدة”، وهو ما اعتبره “أسلوب MAHA”. (من المثير للاهتمام أن فانس خضع لإجراء طبي يتطلب مخدرًا، لذلك لا يبدو أنه ضد المخدرات تمامًا).
على الرغم من أن فانس لم يصف صراحةً الإيبوبروفين بأنه عديم الفائدة، إلا أنه بدا وكأنه يشير ضمنًا إلى أنه يقع في هذا الدلو بناءً على ملاحظاته. ومع ذلك، فإن للإيبوبروفين العديد من الاستخدامات، ولهذا السبب فهو من مضادات الالتهاب غير الستيرويدية (NSAID) المشهورة.
تستخدم في جميع أنحاء العالم
يستخدم الناس بشكل روتيني مضادات الالتهاب غير الستيروئيدية مثل الأيبوبروفين لتخفيف الانزعاج الجسدي الناجم عن الالتهاب في مكان ما في الجسم. مضادات الالتهاب غير الستيروئيدية يمكن أن تساعد أيضًا في خفض الحمى.
مع وجود العديد من الاستخدامات العملية، يبدو أن الإيبوبروفين منتج آمن وفعال إلى حد ما. في الواقع، تشير دراسة أجريت عام 2024 في مجلة GM Journal of Medical Sciences إلى أن الإيبوبروفين يشكل حوالي 5٪ من جميع الأدوية التي يصفها الطبيب. ومع ذلك، قد يكون هناك ما يبرر بعض الاحتياطات عند استخدام ايبوبروفين. على سبيل المثال، قالت طبيبة الباطنة الدكتورة جانيت مورغان لكليفلاند كلينك إن الإيبوبروفين قد يكون ضارًا للمعدة والكلى إذا تم تناوله يوميًا. (لهذا السبب لا ينبغي عليك تناول الإيبوبروفين لعلاج آلام المعدة).
وأشار الدكتور مورغان أيضًا إلى أن الدواء “يمكن أن يتفاعل مع الأدوية التي تتناولها، وخاصة أدوية ارتفاع ضغط الدم، مما قد يؤدي إلى بعض الآثار الضارة الخطيرة”. وبالتالي، نصحت بالحد من تناول الإيبوبروفين لمدة ثلاثة أيام واتباع جميع إرشادات الجرعات بدقة.
تأكيد آخر لمكافحة الدواء
الإيبوبروفين ليس المسكن الأول الذي تم الحديث عنه علنًا من قبل أعضاء إدارة ترامب. ذكر كينيدي في وقت سابق من عام 2025 أن تايلينول (أسيتامينوفين) لا ينبغي أن تتناوله النساء الحوامل. كان منطقه هو أن الدواء يسبب مرض التوحد، لكنه اعترف بأنه لم يكن لديه أي دراسات لدعمه (عبر برنامج تلفزيوني).
على الرغم من هذا النقص في الأبحاث، أصدرت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية بيانًا في عام 2025 حول التحذيرات المستقبلية للتايلينول والمنتجات ذات الصلة. وذكر البيان أن تايلينول “قد يكون مرتبطًا بزيادة خطر الإصابة بأمراض عصبية مثل التوحد واضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه لدى الأطفال” وأن هناك “مجموعة من الأدلة” تدعم هذا التحذير. (هذا ما قاله صانع تايلينول عن العلاقة غير الحاسمة بين الدواء ومرض التوحد.)
وفي الوقت نفسه، أصدرت منظمة الصحة العالمية بيانًا أعلنت فيه أنه لا يوجد ما يكفي من الأدلة الثابتة التي تربط بين تايلينول وتطور مرض التوحد لدى الأطفال. وقد رددت الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال هذا الموقف، ووصفت الادعاءات التي تقول عكس ذلك بأنها “مضللة”.