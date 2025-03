سبنسر سترايدر ، غافن ويليامز سي يونغ المتنافسين

محتوى المقامرة 21+. قد تتلقى New York Post لجنة تابعة إذا قمت بالتسجيل من خلال روابطنا. اقرأ معايير التحرير لدينا لمزيد من المعلومات.



إنه هذا الاثنين الهادئ قبل مارس الجنون ، حيث نأخذ استراحة قصيرة قبل هجوم من عشاق الهجمات الرياضية.

بمجرد أن تبدأ المباريات الأربع الأولى يوم الثلاثاء ، ستجلبنا March Madness إلى موسم البيسبول و Posteasons لكرة السلة والهوكي.

بإلقاء نظرة على أسواق البيسبول المستقبلية ، لدينا الآن خطوط متاحة على نطاق واسع للعب معها في قسم الجوائز.

هنا ، نلقي نظرة على سباقات AL و NL Cy Young ، حيث يمكن أن تتخذ بعض أذرع الدوري الأكثر إثارة للاهتمام خطوة هائلة إلى الأمام في عام 2025.

فائز سبنسر سترايدر آل سي يونغ (30/1 ، فاندويل)

إن Atlanta Braves عبارة عن رواد رائع عندما يتعلق الأمر بتطوير أسلحة شابة قوية – لا تنظر إلى أبعد من الوجه المألوف الذي كان مفضلاً واضحًا للفوز بالجائزة العام الماضي.

افتتح Spencer Strider كقائد مجنون +425 العام الماضي ، ويمكن الآن الحصول عليه بسعر لذيذ +3000 في فانويل بعد إصابة في نهاية الموسم.

في أفضل حالاته في عام 2023 ، سيطر Strider على الدوري ، وضرب 281 من المقاتلين ، إلى حد بعيد أفضل رقم في MLB وأعلى رقم شهده MLB في أي عام منذ عام 2019.

وبالمقارنة ، ضرب طارق سكوبال 226 من المقاتلين العام الماضي لقيادة الدوري.

لم يكن المجموع العالي عاملاً في وضع طن من الأدوار أيضًا ، أيها الناس.

كان لدى Strider 13.55 تمرين لكل تسعة معدل. هذا هو أفضل رقم كان لدى أي إبريق منذ عام 2019 ، والذي يبدو أنه سنة خارجة للطرد.

كان معدل الإضراب في Strider مرتفعًا لدرجة أنه كان أفضل من راندي جونسون في عام 2001 (13.41 K/9) وهو ثالث أفضل تاريخ مسجل.

NL CY Young Odds

جرة احتمال بول سكنيس +200 زاك ويلر +600 بليك سنيل 10/1 كوربن بيرنز 15/1 كريس سلا 17/1 يوشينوبو ياماموتو 20/1 ساندي الكانتارا 20/1 توقف ديلان 21/1 مايكل كينغ 21/1 تايلر غلاسنو 25-1/ احتمالات عبر فاندويل

بصراحة ، 30/1 مرتفع للغاية من عدد هنا ، حتى مع جراحة تومي جون التي سحق موسمه في أوائل أبريل من العام الماضي.

يبدو أن هذا الرهان يعود إلى قبولي أن هذه الإصابات أصبحت أكثر شيوعًا وأن أوقات الشفاء تقصر.

يقوم Strider بالفعل بإلقاء المعسكر التدريبي ، وحتى من المقرر أن يبدأ مباراة الربيع يوم الاثنين لشركة Braves.

يمكن أن يفوته شهرًا ، لكن بصراحة ، يبدو قويًا بالفعل ، ومن المحتمل أن يقوم الأداء البارز يوم الاثنين بتركيب هذه الصعاب.

يبدو Strider وكأنه إبريق جيد تاريخيًا إذا التقط المكان الذي توقف فيه.

فائز غافن ويليامز آل سي يونغ (80/1 ، قيصر)

آخر ربما لقطة أطول هي دعم غافن ويليامز في الدوري الأمريكي للفوز بجائزة Cy Young.

بدا أن كليفلاند جارشيرز الذي ستصبح قريبًا مهيمنًا في التدريب في الربيع وكان دائمًا إبريقًا نظرت إليه كنجم في طرازه منذ أيام دوريته الصغيرة.

يمتلك ويليامز 16 تمرينًا في ثمانية أدوار نادت حتى الآن هذا المعسكر ، مع نسبة 47 في المائة مجنونة تسمى Strikes+Whiffs.

الصعاب الشباب

جرة احتمال طارق سكوبال +300 غاريت الكروشيه +450 كول راجان 10/1 لوغان جيلبرت 11/1 يعقوب ديجروم 12/1 Framber Valdez 14/1 ماكس مقلي 16/1 بابلو لوبيز 18/1 هنتر براون 20/1 جورج كيربي 20/1 احتمالات عبر قيصر

لديه أفضل K/9 في المئة بين جميع أباريق التدريب في الربيع (الحد الأدنى ثمانية أدوار).

دعونا لا ننسى أن الأوصياء ممتازين في تطوير أباريق ، وتحويل شين بيبر سابقًا إلى نجم وتطوير فائز شاب في شين بيبر ، بينما كان هناك أيضًا تانر بيبي كمنافس شاب أيضًا.

وليامز هو مرشحتي المفضلة في الدوري الأمريكي وأتوقع منه أن يتخذ خطوة هائلة إلى الأمام هذا العام ، مع فوز Cy Young الذي يحمل 80/1 في قيصر.

أشعر أيضًا بأنني لدي قراءة قوية في هذا السوق ، بالنظر إلى أنني توقعت أن يفوز كريس سيل في الموسم الماضي في NL Cy Young ، الذي كان له احتمالات 70/1 خلال التدريب في الربيع في عام 2024.

