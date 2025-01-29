ستائر الخصوصية التي تسمح بالضوء وتضيف أسلوبًا بدون مجهود إلى منزلك

بالنسبة للبعض ، لا لزوم لها الستائر أو حتى غير مرغوب فيها ، ولكن بالنسبة لمعظمها ، فهي جزء لا يتجزأ من توفير الخصوصية والمساعدة في الحفاظ على منازلنا دافئة في فصل الشتاء أو باردة في الصيف. توفر الستائر المطلقة وسيلة لتحقيق التوازن بين الحاجة إلى الخصوصية مع الرغبة في الضوء. إنها تحجب المنظر في مساحتك مع ترك الكثير من مرشح الضوء – ضروري خلال أيام الشتاء المظلمة والقاتمة – ويمكن أن يكون حلاً غير مكلف لمشكلة شائعة. على سبيل المثال ، تكون هذه الستائر المطلقة في المنزل الصوفي ميسورة التكلفة حتى لو كان لديك العديد من النوافذ التي تحتاج إلى تغطية.

هذه الستائر هي خيار جيد لأولئك الذين ليس لديهم خيارات أكثر تكلفة ، مثل ستائر Lumos ، في الميزانية. في حين أن Lumos هي علامة تجارية عالية الجودة ، فإن ستائرها تبدأ من حوالي 100 دولار لألواحين مربعين بحجم 28 بوصة. على النقيض من ذلك ، يمكن للمتسوقين الأذكياء تسجيل مجموعة من لوحين بطول 63 بوصة بمقدار 52 بوصة من Mystic مقابل 7.99 دولار فقط. أنها تأتي في مجموعة واسعة من الألوان والأطوال والعرض. إذا كنت بحاجة إلى مزيد من الطول ، فإن المجموعة التي يبلغ طولها 108 بوصة بعرض 52 بوصة تصل إلى 15.99 دولارًا ، والتي لا تزال سرقة مقارنة بالخيارات الأكثر تكلفة. (يمكن أن يكون العثور على طول الستار المثالي أمرًا صعبًا ، لذا تحقق من هذه النصائح.) يمكن أن تساعد خيارات الألوان المختلفة أيضًا في توفير المزيد من الخصوصية ، لأن الظل الداكن قد يساعد في حجب العرض أكثر من زوج بسيط من sheers البيضاء.