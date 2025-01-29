ستائر الخصوصية التي تسمح بالضوء وتضيف أسلوبًا بدون مجهود إلى منزلك

بالنسبة للبعض ، لا لزوم لها الستائر أو حتى غير مرغوب فيها ، ولكن بالنسبة لمعظمها ، فهي جزء لا يتجزأ من توفير الخصوصية والمساعدة في الحفاظ على منازلنا دافئة في فصل الشتاء أو باردة في الصيف. توفر الستائر المطلقة وسيلة لتحقيق التوازن بين الحاجة إلى الخصوصية مع الرغبة في الضوء. إنها تحجب المنظر في مساحتك مع ترك الكثير من مرشح الضوء – ضروري خلال أيام الشتاء المظلمة والقاتمة – ويمكن أن يكون حلاً غير مكلف لمشكلة شائعة. على سبيل المثال ، تكون هذه الستائر المطلقة في المنزل الصوفي ميسورة التكلفة حتى لو كان لديك العديد من النوافذ التي تحتاج إلى تغطية.
هذه الستائر هي خيار جيد لأولئك الذين ليس لديهم خيارات أكثر تكلفة ، مثل ستائر Lumos ، في الميزانية. في حين أن Lumos هي علامة تجارية عالية الجودة ، فإن ستائرها تبدأ من حوالي 100 دولار لألواحين مربعين بحجم 28 بوصة. على النقيض من ذلك ، يمكن للمتسوقين الأذكياء تسجيل مجموعة من لوحين بطول 63 بوصة بمقدار 52 بوصة من Mystic مقابل 7.99 دولار فقط. أنها تأتي في مجموعة واسعة من الألوان والأطوال والعرض. إذا كنت بحاجة إلى مزيد من الطول ، فإن المجموعة التي يبلغ طولها 108 بوصة بعرض 52 بوصة تصل إلى 15.99 دولارًا ، والتي لا تزال سرقة مقارنة بالخيارات الأكثر تكلفة. (يمكن أن يكون العثور على طول الستار المثالي أمرًا صعبًا ، لذا تحقق من هذه النصائح.) يمكن أن تساعد خيارات الألوان المختلفة أيضًا في توفير المزيد من الخصوصية ، لأن الظل الداكن قد يساعد في حجب العرض أكثر من زوج بسيط من sheers البيضاء.
اختيار ستائر الخصوصية المناسبة لمنزلك
وفقًا لمراجعات Amazon ، فإن الستائر الصوفية جيدة الصنع ، خاصة بالنسبة للسعر. إنهم يقومون بمهمة السماح للضوء مع توفير القليل من الخصوصية ، حتى أن المراجعين يقولون إنهم يقفون جيدًا للغسيل. من ناحية أخرى ، وجدت بعض المراجعات أنها عرضة للتجاعيد ، حتى بعد التبخير – لذلك إذا كنت متمسكًا بالتجاعيد ، ضع ذلك في الاعتبار.
اعتمادًا على المكان الذي تعيش فيه ، قد لا تكون الستار المطلق هو الخيار الصحيح. إذا كان هناك الكثير من حركة المرور على طريقك – وخاصة حركة المرور على الأقدام – فقد تحتاج إلى خصوصية أكثر مما يمكن أن توفره الستار المطلق. قد تكون الستائر شبه القاسية مثل هذه الستائر المنزلية في ميسكي خيارًا أفضل ، وتبدأ من 24.95 دولار ؛ قد تقرر حتى إقرانهم مع Sheers لمنحك خيارات مختلفة في أوقات مختلفة من اليوم. إذا اخترت الخيار الأقل تكلفة ، فقد ترغب في التحقق من هذا المبادلة السريعة التي تجعل الستائر الرخيصة تبدو على الفور.