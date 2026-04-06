ستائر ايكيا ذات التصنيف العالي وبأسعار معقولة للغاية وتضيف لمسة عتيقة

بالنسبة لأولئك الذين يحبون الديكور العتيق، فإن العثور على طرق خفية لربط الجمال بالمساحة الخاصة بك هو دائمًا في مقدمة أولوياتهم. أحد الخيارات الوظيفية التي يمكن أن تجلب الأجواء القديمة التي تتوق إليها في بيئتك هو استخدام الستائر. توفر العديد من الستائر مزايا مثل الخصوصية عن العالم الخارجي ويمكن أن توفر في تكاليف الطاقة، لكن ستائر ايكيا ذات التصنيف العالي – HÄGGVECKMAL – يمكنها أيضًا أن تجذب حساسياتك المحبة للكلاسيكية مع الحفاظ على أسعار معقولة.

سعر HÄGGVECKMAL هو 64.99 دولارًا للزوج الواحد. أسلوبهم بسيط، مع ما يوصف بأنه نمط الترتان البيج الذي سيجلب بعضًا من السحر العتيق الذي تبحث عنه دائمًا. إذا كنت تفضل لونًا مختلفًا، فاختر النسخة الرمادية الداكنة من نفس الستائر. تبلغ أبعاد الألواح 57 × 84 بوصة، على الرغم من أنه يمكنك دفع مبلغ أكبر قليلاً لزيادة الطول إلى 98 بوصة. إحدى الفوائد الجوهرية لهذه الستائر هي ميزة تعتيم الغرفة، والتي تحجب الضوء بشكل فعال حتى في الأيام الساطعة. وهذا يجعل الستائر خيارًا واضحًا لغرف النوم أو غرف الضيوف؛ يمكن أن تكون مفيدة أيضًا في غرفة المعيشة إذا كنت ترغب في حجب ضوء النهار لمشاهدة الأفلام.

حصلت الستائر على درجة مثالية تقريبًا، بمتوسط ​​4.9 نجوم من أصل 50 تقييمًا. يقدر العملاء كثيرًا مظهر الستائر وأدائها وجودتها.