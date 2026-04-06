ستائر ايكيا ذات التصنيف العالي وبأسعار معقولة للغاية وتضيف لمسة عتيقة

بالنسبة لأولئك الذين يحبون الديكور العتيق، فإن العثور على طرق خفية لربط الجمال بالمساحة الخاصة بك هو دائمًا في مقدمة أولوياتهم. أحد الخيارات الوظيفية التي يمكن أن تجلب الأجواء القديمة التي تتوق إليها في بيئتك هو استخدام الستائر. توفر العديد من الستائر مزايا مثل الخصوصية عن العالم الخارجي ويمكن أن توفر في تكاليف الطاقة، لكن ستائر ايكيا ذات التصنيف العالي – HÄGGVECKMAL – يمكنها أيضًا أن تجذب حساسياتك المحبة للكلاسيكية مع الحفاظ على أسعار معقولة.
سعر HÄGGVECKMAL هو 64.99 دولارًا للزوج الواحد. أسلوبهم بسيط، مع ما يوصف بأنه نمط الترتان البيج الذي سيجلب بعضًا من السحر العتيق الذي تبحث عنه دائمًا. إذا كنت تفضل لونًا مختلفًا، فاختر النسخة الرمادية الداكنة من نفس الستائر. تبلغ أبعاد الألواح 57 × 84 بوصة، على الرغم من أنه يمكنك دفع مبلغ أكبر قليلاً لزيادة الطول إلى 98 بوصة. إحدى الفوائد الجوهرية لهذه الستائر هي ميزة تعتيم الغرفة، والتي تحجب الضوء بشكل فعال حتى في الأيام الساطعة. وهذا يجعل الستائر خيارًا واضحًا لغرف النوم أو غرف الضيوف؛ يمكن أن تكون مفيدة أيضًا في غرفة المعيشة إذا كنت ترغب في حجب ضوء النهار لمشاهدة الأفلام.
حصلت الستائر على درجة مثالية تقريبًا، بمتوسط 4.9 نجوم من أصل 50 تقييمًا. يقدر العملاء كثيرًا مظهر الستائر وأدائها وجودتها. هل تريد أن تكون أكثر تعمدا مع الديكور الخاص بك؟ إليك الدليل النهائي للديكور العتيق وكيفية استخدامه في مساحتك الخاصة.
نظرة فاحصة على هذه الستائر
الانطباعات الأولى مهمة إلى حد ما، ولكن البحث بشكل أعمق قليلاً يمكن أن يساعدك في تحديد ما إذا كانت هذه الستائر مناسبة لمنزلك. تشيد العديد من المراجعات بجودة الستائر، قائلة إنها مصنوعة بشكل جيد وتبدو أكثر تكلفة وراقية مما هي عليه في الواقع. كتب أحد المراجعين: “كانت مجموعة الستائر هذه هي اللون المثالي، والوزن الثقيل للقماش أعطى انطباعًا بوجود تركيب عالي الجودة.”
يعلق العملاء أيضًا على مدى روعة تعليقهم والمظهر الجذاب للطيات. أخيرًا، تشير العديد من المراجعات إلى مدى فعالية الستائر في حجب الضوء عند إغلاقها. يكتب أحد العملاء: “ترشيح ممتاز للظلام والضوء ولكن ليس ضخمًا”، مضيفًا أنها ليست ضخمة جدًا ولها ألوان لطيفة لتكون بمثابة ميزة مميزة.
ومن الجدير بالذكر أن الستائر يمكن اعتبارها ذات مظهر ثقيل وذكوري إلى حد ما؛ إذا كنت تأمل في الحصول على مظهر أخف وأكثر تهوية، فإن ستائر الدانتيل الشفافة ALVINE SPETS يمكن أن تكون أفضل ستائر ايكيا لأي شخص يفضل المظهر الكلاسيكي. فائدة أخرى لـ HÄGGVECKMAL هي أنه من السهل العناية بها لأنها قابلة للغسل في الغسالة ويمكن تجفيفها بالمجفف على حرارة منخفضة. إذا كان منزلك به أطفال وحيوانات أليفة، فقد تستحق الستائر التي يسهل العناية بها أن تمزقها.
صمم هذه الستائر في منزلك
إذا كنت تميل نحو شراء هذه الستائر، فإن معرفة كيفية تعليقها ستقطع شوطا طويلا. بما أن قضيب الستارة يتميز بخاصية حجب الضوء، فسوف تحتاج إلى التأكد من أن قضيب الستارة لديه مساحة كافية خلف طرفي النافذة. بشكل عام، من الأفضل تمديد القضيب بمقدار 12 بوصة خلف النافذة على كلا الجانبين حتى لا تحجب الستائر الرؤية، مما قد يؤدي إلى تأثير انكماش؛ في حالة HÄGGVECKMAL، سيمنع هذا أيضًا حجب ضوء النهار عندما تكون الستائر مفتوحة. لإبقاء الستائر بعيدة عن إطار النافذة عند عدم استخدامها، يمكنك إعادة تدوير المقابض القديمة وتحويلها إلى أربطة ستائر أنيقة.
في حين أن HÄGGVECKMAL تحتوي على جيوب قضيبية للتركيب السلس، يمكنك إضافة بعض الأناقة الإضافية إلى هذه الستائر باستخدام مشابك الستارة بدلاً من ذلك. إذا لم يكن لديك عامود ستارة يتناسب مع ستائر ايكيا الكلاسيكية الجديدة، فإن HÄGGVECKMAL متوافق مع عدد من منتجات ايكيا، بما في ذلك مجموعة قضبان الستارة المزدوجة BEKRÄFTA ومجموعة قضبان الستارة RÄCKA / HUGAD الثلاثية.