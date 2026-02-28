ستارلينج مارتي يوقع مع رويالز بعد أربع سنوات مع ميتس

يتجه فريق Met منذ فترة طويلة إلى نادي كرة جديد.

أفاد مارك فينساند من MLB.com أن ستارلينج مارتي وافق على عقد دوري كبير مع العائلة المالكة يوم السبت.

شروط الصفقة – التي لا تزال معلقة – ليست واضحة بعد.

وقضى مارتي البالغ من العمر 37 عامًا السنوات الأربع الماضية مع فريق ميتس بعد توقيع عقد مدته أربع سنوات بقيمة 78 مليون دولار قبل موسم 2022.

انتهى هذا الموسم الأول ليكون الأكثر إنتاجية له والموسم الذي قضى فيه معظم الوقت في الملعب، حيث قطع .292 / .347 / .468 مع 16 لاعبًا وصنع فريق كل النجوم في الدوري الوطني.

ومع ذلك، فقد اقتصرت الإصابات على 278 مباراة فقط و0.694 OPS خلال السنوات الثلاث الأخيرة من العقد.

في عام 2024، لعب دورًا رئيسيًا في الجولة الفاصلة لـ “OMG” Mets، حيث جمع ثلاث ضربات في جولة البطاقة البرية ضد فريق Brewers، بما في ذلك أغنية RBI المنفردة في الشوط التاسع من مباراة الحسم.

في ست مباريات خلال خسارة NLCS أمام فريق Dodgers، كان واحدًا من أفضل الضاربين في Mets، حيث ذهب 9 مقابل 27 مع أربعة ثنائيات وأربعة RBIs.

في دور بدوام جزئي – غالبًا كضارب معين – في عام 2025، حصل مارتي على 111 OPS +، والتي كانت أفضل علامة له منذ عام 2022.

وبعيدًا عن قدرته على اللعب، ظهر مارتي كشخص مهم في النادي، كما قال لاعب الدفاع خوان سوتو لمايك بوما في صحيفة The Post في أغسطس.

قال سوتو: “إنه قائد هذا الفريق حرفيًا، أشعر أنه قائد هذا الفريق بالفعل”. “إنه يجمع الجميع معًا. إنه يجلب الطاقة التي نحتاجها. إنه رجل يصعد في كل مرة، لا يهم ماذا.

“إنه في الواقع الصفقة الحقيقية للفريق. إنه نموذج الفريق. الجميع، عندما يريدون التحدث والتعرف على شيء ما أو إجراء محادثة، يمكنهم الذهاب إليه. إنه في الواقع الصفقة الحقيقية.”

ينضم الآن إلى فريق Royals الذي أنهى 82-80 بعد عام واحد من وصولهم إلى التصفيات باعتباره مشاركًا في البطاقة البرية قبل أن يخسر أمام يانكيز في سلسلة الدوري الأمريكي.

أثبتت DH أنها واحدة من النقاط الأضعف في تشكيلة كانساس سيتي الموسم الماضي مع 0.615 OPS.