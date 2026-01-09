ستافورد، يواجه رامز الفهود يوم السبت في تصفيات اتحاد كرة القدم الأميركي

عندما خرج مات ستافورد من الملعب في ملعب بنك أوف أمريكا في شارلوت يوم 30 تشرين الثاني (نوفمبر)، كان يعلم أنه ترك فرصة ذهبية تفلت من بين قبضته.

بدا فريق رامز وكأنه أفضل فريق في اتحاد كرة القدم الأميركي وبدا وكأنه أفضل لاعب مفضل مع اللعب المهيمن حتى تلك اللحظة.

بدلاً من تمديد سلسلة انتصارات لوس أنجلوس إلى سبعة، فاجأ برايس يونج والفهود فريق رامز في واحدة من أكثر المفاجآت إثارة للصدمة في موسم اتحاد كرة القدم الأميركي. ألقى ستافورد اعتراضين، منهيًا سجله في دوري كرة القدم الأمريكية (NFL) البالغ 28 تمريرة متتالية من TD دون اعتراض، بما في ذلك اختيار ستة في الربع الأول.

لكن لعبتيه الأخيرتين على أرض الملعب هي التي ظلت عالقة معه أكثر من غيرها.

في مواجهة المركزين الثالث والخامس وفي المنطقة الحمراء ، فجرها ستافورد والجريمة. تم إطلاق صافرات الاستهجان عليهم أولاً لتأخير ركلة جزاء المباراة، ثم تم إقالة ستافورد وتعثر مع بقاء 2:25، مما أنهى المباراة فعليًا.

قال ستافورد عبر ESPN: “لا أستطيع تحمل ذلك”. “هذا ليس على أحد غيري. لا بد لي من إزالة هذا الشيء. اعتقدت أن لدي ما يكفي من الوقت.”

وأضاف مدرب رامز شون ماكفاي: “لقد قاموا بالمسرحيات ليتمكنوا من الفوز بمباراة كرة القدم”. “الأشياء التي كنا نفعلها بأعلى مستوى لم نفعلها اليوم. لقد منحنا أنفسنا فرصًا للعودة إليها واستعادة التقدم. وقد شكلت التحولات وبعض التحويلات الرابعة للأسفل التي تمكنوا من تحويلها فرقًا.”

ستقوم لوس أنجلوس مرة أخرى برحلة عبر البلاد لمواجهة الفهود ولكن هذه المرة بمخاطر أعلى بكثير حيث سيبدأ كلا الفريقين موسم 2026 بعد ظهر يوم السبت الساعة 1:30 بتوقيت المحيط الهادئ.

من النادر أن تحصل على فرصة ثانية في الرياضة، خاصة في نفس الموسم، لكن هذا بالضبط ما ينتظره الكباش.

لكن الأمر ليس كما لو أنهم لعبوا بشكل جيد بما يكفي ليستحقوا ذلك.

لم يبدو فريق لوس أنجلوس مثل الفريق الذي وصفه العديد من المحللين بأنه الفريق المفضل في بطولة السوبر بول – على الرغم من أن لديهم ثاني أفضل الاحتمالات وفقًا لسوق كالشي للبورصة والتنبؤات المالية ومقرها نيويورك. لقد دخلوا مرحلة ما بعد الموسم بخسارة اثنتين من مبارياتهم الثلاث الأخيرة، بما في ذلك عرض محرج ضد الصقور في ليلة الاثنين لكرة القدم عندما تأخروا 21-0 في الشوط الأول.

فلماذا لا يزال الكباش يعتبر أحد المرشحين؟

كل شيء يبدأ بالجريمة.

بقيادة المدرب الرئيسي شون ماكفاي، ستافورد، ويمكن القول إن أفضل ثنائي استقبال واسع في الدوري، كان الهجوم هو الأفضل في اتحاد كرة القدم الأميركي. قاد الكباش الدوري بتسجيله (30.5) وإجمالي ياردة (394.6) في المباراة الواحدة.

يعتبر McVay على نطاق واسع من بين أفضل العقول الهجومية في الدوري. إن إبداعه وقدرته على إيصال الكرة إلى صانعي الألعاب في الفضاء يسمح لستافورد بالتألق. أضف إلى ذلك الأجزاء التكميلية من الركض للخلف كيرين ويليامز (1252 ياردة سريعة و10 هبوط) والنهاية الضيقة كولبي باركينسون (ثمانية هبوط) ومن المنطقي سبب التفاخر بلوس أنجلوس بشكل هجومي.

لكن المحرك الحقيقي للجريمة هو الثنائي المتلقي الواسع لبوكا ناكوا ودافانت آدامز.

قد يكون Nacua هو الأفضل في اللعبة – على الرغم من أن جاستن جيفرسون وجامار تشيس قد يواجهان مشكلات في هذا الأمر – وأرقامه هذا الموسم تعكس ذلك كثيرًا.

قادت حفلات الاستقبال البالغ عددها 129 اتحاد كرة القدم الأميركي وكانت مسافة 666 ياردة بعد الصيد هي الأفضل بين أجهزة الاستقبال الواسعة. أضف إلى ذلك 1715 ياردة (الثانية في اتحاد كرة القدم الأميركي) ومن المنطقي سبب اعتباره المرشح المفضل للفوز بجائزة أفضل لاعب هجومي لهذا العام.

قال ماكفاي في وقت سابق من هذا الأسبوع عبر موقع NFL.com: “فقط الاتساق، والطريقة التي يعمل بها، سيكون أكثر نشاطًا بسبب الطريقة الجسدية التي يعتني بها بجسده”. “إنه يتمتع بضمير حي حقًا، ولديه شعور رائع، ومع تراكم الخبرة، يمكن أن تكون تجربة تعليمية رائعة حقًا.”

لكن وفقًا لماكفاي، فإن أحد أسرار تطور Nacua المستمر هو آدامز.

قال: “أعتقد أنه يميل حقًا إلى دافانتي (آدامز).” “أعتقد أن دافانتي ساعده على الاستمرار في الارتقاء بلعبه إلى مستوى آخر، لكنه قوي بدنيًا وذهنيًا.”

بالحديث عن آدامز، كان غيابه عن المباريات الثلاث الأخيرة من الموسم أحد الأسباب الرئيسية التي جعلت فريق رامز يبدو غير متزامن. في التعامل مع إصابة في أوتار الركبة، من المتوقع أن يكون جاهزًا بعد ظهر يوم السبت، ويأتي معه الهجوم بكامل قوته.

يعد آدامز واحدًا من أكثر لاعبي التمريرات قوةً جسديًا في اللعبة، حيث قاد اتحاد كرة القدم الأميركي بـ 14 هبوطًا هذا الموسم على الرغم من لعب 14 مباراة فقط.

للتلخيص، فإن فريق رامز مسلح بأفضل مدرب رئيسي في الدوري، وأفضل لاعب مفضل في QB، وقادة الدوري في الحصول على الياردات واستلام الهبوط، وطاقم دعم أكثر من مجرد فريق خاص بهم.

تعال يوم السبت، هل تنتقم لوس أنجلوس وتبدو وكأنها بطلة Super Bowl المحتملة؟ أم أنهم يتبولون على السرير ويبدون كالخشبات؟

الوقت سيخبرنا.