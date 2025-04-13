ستان فان غوندي يأخذ حفرًا صريحًا في مشجعي “Front-Running” Knicks

ستان فان جوندي ليس غريباً على كونه صادقًا بوحشية.

أعطى مدرب الدوري الاميركي للمحترفين السابق منذ فترة طويلة ، وهو الآن محلل لدى TNT ، صريحًا على مشجعي نيكس خلال سؤال وجواب مع ستيف سيربي في بوست كجزء من مناقشة طويلة حول الفريق قبل تشغيله في الدوري الاميركي للمحترفين في الدوري الاميركي للمحترفين.

ناقش فان غوندي ، الذي قام بتدريب أربعة أندية في الدوري الاميركي للمحترفين وكان رئيسًا لعمليات كرة السلة أثناء تدريب ديترويت بيستونز ، على سلسلة المعلقة بين نيكس وفريقه السابق ، الذي سيبدأ في نهاية الأسبوع المقبل.

عندما سئل عما إذا كان لديه “إحساسًا بعملية الحب بين” نيكس ومشجعهم ، بدا أن فان جوندي يشكك في الفرضية.

“حسنًا ، إنهم متحمسون … حب الحب؟” قال. “أنا لا أعرف. أحب Affair عندما يلعبون بشكل جيد ، ويكرهون Affair عندما لا يلعبون بشكل جيد. مشجعي Knicks ومشجعي Philly ، إنهم … إنهم معجبون بالواجهة. إنهم في حب فريقهم عندما تسير الأمور على ما يرام ، لكنهم سيحصلون على فريقهم خارج الأرض عندما لا يلعبون جيدًا. هذا ليس حشدًا يركز على رفعك.”

غالبًا ما لا يكون عشاق نيكس ، رغم أن موضوع النقد بشكل عام على المستوى الوطني ، يتجهون إلى جانب “الطقس العادل” على النحو الذي ينص عليه فان غوندي ، شقيق مدرب نيكس السابق جيف فان غوندي.

ذهب مشجعو نيكس على الفور في الهجوم على وسائل التواصل الاجتماعي.

وكتب أحد المعجبين رداً على X. “جلس مشجعو نيك وهتفوا في 17 فريقًا فوزًا. نحن على الأقل من المشجعين الجريين في الدوري الاميركي للمحترفين”.

بدأ المشجعون الآخرون في نشر صور للفريق الذي فاز 17 فوزًا وغيره من تشكيلة البداية أقل من النجوم ، حيث تم تنظيم المنظمة هناك بين 2014-19 ، على وجه الخصوص ، فترة مظلمة في تاريخ الفريق الحديث.

وكتب أحد المعجبين ، “لقد شاهدنا حرفيًا تشكيلة من هذا العيار في مواسم متعددة في كل مرة ، لكن بالتأكيد ، نحن عداءون في المنزل ، أنت في حالة سكر مرة أخرى” ، ونشر صورة لنيكس تبدأ في خمسة من لانغستون جالواي ، وأليكسي شفيد ، وأندريا بارغنياني ، ولو أمينزون ولانس ثوماس.

خلال موسم 17 فوزًا في الفترة 2014-15 ، احتل Knicks المركز الرابع في متوسط ​​الحضور في الدوري الاميركي للمحترفين ، وفي موسمه الثاني الـ 17 الفوز من المدى المتردد لمدة خمس سنوات في 2018-19 ، احتلوا المركز التاسع.

فيما يتعلق بالسلسلة الفعلية بين Knicks و Pistons ، يصر Van Gundy على أنه لن يكون من السهل على نيويورك ، الذي حصل على مواسم متتالية من 50 فوزًا للمرة الأولى منذ فترات الجولة التي استمرت أربع سنوات بين 1991-1995.

“أنا أعرف هذا: توم (ثيبودو) وموظفو التدريب له لن يتجاهلوا أي شخص” ، أصر فان غوندي. “توم لم يسبق له مثيل. أعتقد أنه سيكون لديهم احترام كبير لديترويت وما فعلوه ، لا أعتقد أن هناك أي شك في ذلك. وأعتقد أن نيكس لديهم شباب مخضرمين مروا بالمعارك ، وهم ناضجون. إنهم يفهمون أنك تحترم الجميع.