ستة تنبؤات جريئة لكرة السلة الجامعية للسيدات في عام 2025

حطمت كرة السلة الجامعية للسيدات تقييمات التلفزيون وسجلت رقمًا قياسيًا لحضور بطولة NCAA في عام 2024. كما شهدت إلى حد ما تغييرًا في الحرس.

بعد الارتقاء بولاية أيوا إلى آفاق جديدة، انتقلت كايتلين كلارك من كرة السلة الجامعية هذا الربيع وحصلت على المركز الأول بشكل عام من قبل حمى إنديانا التابعة لـ WNBA. لكن كرة السلة للسيدات في الكليات ظلت في أيدٍ أمينة مع وجود نجوم مثل بايج بيكرز، وأزي فاد، وجوجو واتكينز، وهانا هيدالجو وهم يحملون العصا إلى الأمام بكل فخر.

لا يوجد نقص في الوقائع المنظورة في حلقات الكلية هذا الموسم – والعديد منها لم تتم كتابته بالكامل بعد.

هل ستنهي ولاية كونيتيكت فجوة اللقب التي دامت ثماني سنوات، وهي الأطول في تاريخ كلاب الهاسكي منذ فوز جينو أوريما بأول لقب له في عام 1995؟ أم أن ساوث كارولينا سيكون أول فريق منذ UConn يفوز بألقاب متتالية؟ ومن سيتوج بجائزة أفضل لاعب وطني؟