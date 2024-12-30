ستة لاعبين سابقين في ولاية فلوريدا يرفعون دعوى قضائية ضد مدرب الأطواق ليونارد هاميلتون

تالاهاسي ، فلوريدا – رفع ستة من لاعبي كرة السلة السابقين في ولاية فلوريدا دعوى قضائية ضد مدرب سيمينول ليونارد هاميلتون يوم الاثنين ، زاعمين أنه فشل في الوفاء بوعده بالحصول على تعويض قدره 250 ألف دولار لكل منهم من حيث الاسم والصورة والشكل.

ورفع المدعون – دارين جرين جونيور، ودي أنتي جرين، وكام رون فليتشر، وجوش نيكلبيري، وبريمو سبيرز، وجالين وارلي – دعوى قضائية في محكمة دائرة مقاطعة ليون.

وقد شارك محاميهم، دارين هايتنر، ومقره فورت لودرديل، الشكوى المكونة من 20 صفحة مع وكالة أسوشيتد برس. أبلغت شركة Yahoo Sports لأول مرة عن هذه القضية.

ويزعم اللاعبون السابقون أن هاميلتون وعدهم بالمال من “شركائه التجاريين”. تقول الدعوى إنهم انسحبوا من التدريب الموسم الماضي بسبب عدم سداد المدفوعات وكانوا يعتزمون مقاطعة مباراة يوم 17 فبراير ضد ديوك.

وانتهى بهم الأمر باللعب – وخسر السيمينول 76-67 – وسط ضمان من هاميلتون بأنهم سيحصلون على رواتبهم ولكن لم يحصلوا عليها أبدًا، وفقًا للدعوى.

لم يتم إدراج أي محامي لهاميلتون في الدعوى. تستضيف FSU سيراكيوز يوم السبت.

تتضمن الشكوى عدة رسائل نصية متبادلة بين اللاعبين وبعضها بين اللاعبين وهاميلتون.

أنهى الاتحاد الفيدرالي لكرة القدم الموسم الماضي بنتيجة 17-16، بما في ذلك 10-10 في مؤتمر ساحل المحيط الأطلسي. هاميلتون البالغ من العمر 76 عامًا هو في السنة الأخيرة من عقده. السيمينول 9-4، بما في ذلك 0-2 في لعب الدوري.

ولم يبق أي من المدعين في الدعوى مع الفريق. استنفد جرين ونيكلبيري أهليتهما للجامعة في الربيع الماضي، وانتقل الأربعة الآخرون. Spears موجودة الآن في UTSA، وFletcher في Xavier، وDe’Ante Green في USF، وWarley في Gonzaga.

هذه الدعوى هي الأحدث في عدد متزايد من المعارك القانونية التي لا يوجد فيها أي شيء.

ماثيو سلوكا، لاعب الوسط الأساسي لفريق UNLV لكرة القدم، ترك البرنامج بعد ثلاث مباريات في سبتمبر لأنه لم يحصل على صفقة بقيمة 100000 دولار.

قام لاعب الوسط السابق في فلوريدا جادين راشادا، الذي يلعب الآن في جورجيا، بمقاضاة مدرب غاتورز بيلي نابير العام الماضي بشأن صفقة غير مدفوعة بقيمة 13 مليون دولار.

ويزعم العديد من لاعبي تولسا أنهم لم يحصلوا أبدًا على أجور الآلاف من التزامات NIL التي تعهد بها المدرب السابق كيفن ويلسون.