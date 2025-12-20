ستجد لون Etsy لهذا العام في كل متجر للتوفير

إذا كنت قد سمعت بالفعل عن لون Pantone لعام 2026 وكنت تأمل أن تتوصل Etsy إلى شيء أكثر إثارة قليلاً من الألوان الصامتة لـ Cloud Dancer، يسعدنا أن نعلن أنك قد تكون سعيدًا باختيار Etsy، وهو لون أزرق نابض بالحياة مع تأثيرات معدنية أطلق عليها اسم Patina Blue. على الرغم من أنه قد يتم تبنيه حديثًا، إلا أن هذا اللون كان موجودًا في التصميمات الداخلية لسنوات، وإذا لاحظت بعض التغير في اللون في القطع النحاسية في المنزل، فهذا ليس صدأ، إنه عتاج.

باتينا هو في الواقع فيلم طبيعي يظهر على المعادن، ويتغير لونها مع تقدم العمر. على الرغم من أنه يمكن أن يبدو مختلفًا نظرًا لاختلاف المواد، إلا أن أحد أفضل الأمثلة هو النحاس – كان تمثال الحرية نفسه يلمع مثل فلس مسكوك حديثًا، ولكن عقودًا بعد عقود من العوامل الجوية والأكسدة أدت إلى اللون الأخضر الناتج الذي اشتهرت به اليوم.

إذا كنت قد أمضيت وقتًا في التجول في أحد متاجر السلع المستعملة، فمن المحتمل جدًا أن تصادف الزنجار في البرية. سواء على الأواني والمقالي، أو الشمعدانات، أو المصباح، أو حتى أدوات خزانة الملابس، هناك العديد من الأماكن التي ربما واجهت فيها هذا اللون من قبل. على الرغم من أنك قد تكون ربطتها بالتشويه أو الصدأ (الذي يعتبره كثير من الناس علامة على انخفاض قيمة العملة)، غالبًا ما يستخدم مصممو الديكور الداخلي قطع باتينا لإضفاء إحساس بالأصالة والتاريخ إلى الفضاء، وعلى الرغم من أن الكثيرين حاولوا ذلك، إلا أنه لم يكن هناك أي نسخة طبق الأصل لها نفس التأثير البصري العضوي تمامًا.