ستجد لون Etsy لهذا العام في كل متجر للتوفير

إذا كنت قد سمعت بالفعل عن لون Pantone لعام 2026 وكنت تأمل أن تتوصل Etsy إلى شيء أكثر إثارة قليلاً من الألوان الصامتة لـ Cloud Dancer، يسعدنا أن نعلن أنك قد تكون سعيدًا باختيار Etsy، وهو لون أزرق نابض بالحياة مع تأثيرات معدنية أطلق عليها اسم Patina Blue. على الرغم من أنه قد يتم تبنيه حديثًا، إلا أن هذا اللون كان موجودًا في التصميمات الداخلية لسنوات، وإذا لاحظت بعض التغير في اللون في القطع النحاسية في المنزل، فهذا ليس صدأ، إنه عتاج.
باتينا هو في الواقع فيلم طبيعي يظهر على المعادن، ويتغير لونها مع تقدم العمر. على الرغم من أنه يمكن أن يبدو مختلفًا نظرًا لاختلاف المواد، إلا أن أحد أفضل الأمثلة هو النحاس – كان تمثال الحرية نفسه يلمع مثل فلس مسكوك حديثًا، ولكن عقودًا بعد عقود من العوامل الجوية والأكسدة أدت إلى اللون الأخضر الناتج الذي اشتهرت به اليوم.
إذا كنت قد أمضيت وقتًا في التجول في أحد متاجر السلع المستعملة، فمن المحتمل جدًا أن تصادف الزنجار في البرية. سواء على الأواني والمقالي، أو الشمعدانات، أو المصباح، أو حتى أدوات خزانة الملابس، هناك العديد من الأماكن التي ربما واجهت فيها هذا اللون من قبل. على الرغم من أنك قد تكون ربطتها بالتشويه أو الصدأ (الذي يعتبره كثير من الناس علامة على انخفاض قيمة العملة)، غالبًا ما يستخدم مصممو الديكور الداخلي قطع باتينا لإضفاء إحساس بالأصالة والتاريخ إلى الفضاء، وعلى الرغم من أن الكثيرين حاولوا ذلك، إلا أنه لم يكن هناك أي نسخة طبق الأصل لها نفس التأثير البصري العضوي تمامًا.
كيفية استخدامه في منزلك، وكيفية انتقاء الزنجار الحقيقي في بحر من الدجالين
على الرغم من سطوعه، إلا أن Patina Blue هو طريقة مذهلة لاحتضان الألوان دون الشعور بالاصطناعية، وهذا اللون أيضًا واسع جدًا لأنه يوفر لوحة كاملة بدلاً من لون واحد. في حين أن القاعدة هي فيروزي عميق، فإن الزنجار الحقيقي يحتوي على مزيج من الألوان، بما في ذلك الألوان المعدنية – وخاصة النحاس والبرونز، مما يمنحك قصة ألوان كاملة للعب بها، ويسمح لك بدمج الألوان بطرق مختلفة. إذا اخترت استخدام اللون الأزرق الباتيني في غرفتك، فلديك نقطة انطلاق فورية يمكنك الانطلاق منها، مع العلم أنه يتماشى جيدًا مع الألوان المعدنية، ويمكنك أيضًا إزالة اللمعان واختيار الألوان الأساسية الصلبة للمعادن – على سبيل المثال، Goldenrod بدلاً من الذهب. إذا كان لديك قطع أصلية في منزلك، فمن الضروري أن تعرف كيفية الحفاظ على الزنجار دون الإضرار بالتحف الخاصة بك.
قد يجد مصمم الديكور الداخلي أو متخصص التحف الاختلافات واضحة، ولكن بالنسبة للعين غير المدربة، قد يكون من الصعب اكتشاف العتاج الحقيقي بجانب الزائف. عندما يتعلق الأمر بتحديد ما إذا كان الزنجار طبيعيًا أم لا، هناك عدة قواعد. الأول هو أن الزنجار يجب أن ينظر حتى عبر السطح بأكمله. هذا لا يعني أنه لا يمكن أن يحتوي على اختلافات في اللون، بل يعني أنه لا توجد مناطق تبرز لتبدو مشرقة ولامعة وجديدة. يجب أيضًا ألا يتآكل الزنجار حتى لو تم خدش السطح، لذلك إذا رأيت خدشًا يكشف عن معدن لامع، فهناك احتمال كبير أنه لم يحدث بشكل طبيعي.
احتضن الباتينا من خلال إعادة هذه العناصر المُقتصدة إلى المنزل
إذا كنت تأمل في العثور على العناصر ذات اللون الأزرق الطبيعي، فسوف تحتاج إلى التمسك بالمعادن مثل النحاس والنحاس والبرونز. يُشار إلى الشيخوخة التي تنتج عن اللون الأزرق/الأخضر على وجه التحديد باسم الزنجار، وهو نتاج تفاعل المعدن مع العناصر المحيطة به. على الرغم من أنه قد يبدو كما لو أنه علامة على تلف قطعة ما، إلا أن هذا الجزء الخارجي المرقش يعمل في الواقع كعامل حماية للمعدن، مما يمنع المزيد من التآكل. عند البحث عن قطع في متجر التوفير أو متجر السلع المستعملة، هناك عدد لا بأس به من السبل والعناصر التي يجب مراعاتها. إلى جانب عناصر ديكور منزلك النموذجية مثل المصابيح والشمعدانات والأثاث وإطارات الصور على سبيل المثال، يمكنك أيضًا العثور على زنجار على عناصر مثل المجوهرات أو الأدوات النحاسية أو حتى القطع الكبيرة من المعدن الذي تم إنقاذه. نظرًا لأنه يتطور مع تقدم السن، فإن باتينا هي حقًا استثمار في الديكور الذي يتحسن مع مرور الوقت.
على الرغم من أن الزنجار الحقيقي موجود فقط في النحاس والبرونز والنحاس، إلا أنه يمكنك أيضًا توفير العناصر التي تقع ضمن لوحة ألوان الفيروز العميق. سواء كانت قطعة أكبر مثل الأريكة، أو قطع أصغر مثل الوسائد أو الستائر أو البطانية، هناك طرق لا حصر لها لدمج هذا اللون في منزلك. إذا كنت تريد حقًا أن تميل إلى الثراء، ففكر أيضًا في الأنسجة واختر شيئًا فاخرًا مثل المخمل أو الديباج. على الرغم من أنها لن تكون عتاجًا فعليًا، إلا أن هناك أيضًا بعض السيراميك المزجج الذي يعطي تأثيرًا مشابهًا.