ستجعل طاولة القطع التي تصنعها بنفسك جميع مشاريعك المنزلية أسهل كثيرًا

إن إعداد طاولة القطع يعد تغييرًا جذريًا لمحبي الأعمال اليدوية، حيث توفر سطح عمل متينًا وخيارًا عمليًا آخر للتخزين للحفاظ على أدواتك اليدوية منظمة. ولكن ما هو أفضل جزء؟ توفر طاولات القطع فرصة لإظهار إبداعك أثناء قيامك ببناء مخصص بنفسك مع المستوى المثالي من الراحة والسهولة.
يمكنك بسهولة بناء طاولة تقطيع من خلال ترتيب أجهزة التخزين كدعامات لسطح الطاولة. تعمل وحدات الرفوف ذات الأربعة مكعبات مثل منظم Brightroom 4-Cube (45 دولارًا أمريكيًا في Target) بشكل مثالي لهذا الغرض، حيث توفر المساحات المثالية لإدارة أدواتك وموادك. أضف مكعبات في ترتيبات مختلفة للحصول على الحجم المطلوب. يمكن لوحدتين متجاورتين أن تصنعا طاولة مربعة صغيرة، بينما يمكن لعدة وحدات بجانب بعضها البعض أن تصنع إعدادًا أطول. يمكنك أيضًا إضافة مسافات بين الوحدات لإفساح المجال للعناصر التي لن تتناسب مع المكعبات.
بعد تحديد ترتيب طاولة القطع، قم بتأمين المنظمين عن طريق ربط قاعدة خشبية، مثل قطعة من الخشب الرقائقي مقطوعة حسب الطلب، في أسفلها. قم بدفع البراغي عبر القاعدة وفي المنظمين. في الأعلى، يمكنك وضع أسطح الطاولات أو الخشب الرقائقي السميك أو حتى الأبواب القديمة، أو أي شيء يبلغ سمكه بوصة واحدة على الأقل ويغطي أسطح وحدات التخزين الخاصة بك. قم بربط المنظمين بسطح الطاولة باستخدام دعامات الزاوية (حوالي 12 دولارًا مقابل 20 في Home Depot) لإكمال البناء الأولي. أنهِ العمل بوضع حصيرة القطع الخاصة بك في الأعلى، وستكون جاهزًا للبدء في الحرف اليدوية!
نصائح لبناء طاولة القطع الخاصة بك
عند تثبيت دعامات الزوايا على وحدات الرفوف وسطح الطاولة، فإن التقنية مهمة. تستخدم العديد من إطارات وحدات الرفوف ألواح MDF أو ألواح جسيمات، وهي مواد لا تثبت البراغي بشكل آمن دائمًا. عندما لا تحفر ثقوبًا في خزاناتك بدقة بالطريقة الصحيحة، فقد تنفصل البراغي عن الإطارات. يمكنك بسهولة إتلاف البناء إذا رفعت أو حركت الطاولة. للحصول على أقوى ثبات، قم بربط الدعامات بجوانب وحدات الرفوف بدلاً من الحواف. استخدم براغي ذات خيط رفيع بقطر بوصة واحدة. احفر ثقوبًا تجريبية أصغر قليلاً من قطر جذر البرغي (عرض العمود بدون خيط)، ثم ضع مادة لاصقة على الثقوب قبل ربط البراغي.
يمكن أن تمنحك التعديلات المتنوعة طاولة القطع الوظيفة والمظهر والاستقرار الذي تريده. أضف لمسة مميزة عن طريق صقل الطاولة حسب الحاجة، وتجهيز الأسطح، وطلائها بألوانك المفضلة. أو استخدم ورق التلامس لإضافة لمسة جمالية طبيعية إلى السطح، تمامًا كما تفعل لإضفاء مظهر الجرانيت على أسطح المطبخ.
ضع في اعتبارك الأبعاد المناسبة لطاولة التقطيع بناءً على طولك. يبلغ ارتفاع طاولة الطعام من 28 إلى 30 بوصة، بينما يبلغ ارتفاع المنضدة من 34 إلى 36 بوصة. ارتفاع المنضدة مثالي للعمل أثناء الوقوف أو الجلوس على كرسي بارتفاع المنضدة. نظرًا لأن منظمات المكعبات الأربعة غالبًا ما يبلغ ارتفاعها حوالي 30 بوصة، فإن إضافة قاعدة وسطح طاولة بارتفاع بوصة واحدة بالإضافة إلى عجلات بقطر بوصتين (على سبيل المثال، عجلات Everbilt Swivel Plate Casters، من 6 إلى 7 دولارات لكل عجلة في Home Depot) سيجعلها قريبة من ارتفاع المنضدة، مما يمنحك إعدادًا مريحًا ومتعدد الاستخدامات.