ستجعل طاولة القطع التي تصنعها بنفسك جميع مشاريعك المنزلية أسهل كثيرًا

إن إعداد طاولة القطع يعد تغييرًا جذريًا لمحبي الأعمال اليدوية، حيث توفر سطح عمل متينًا وخيارًا عمليًا آخر للتخزين للحفاظ على أدواتك اليدوية منظمة. ولكن ما هو أفضل جزء؟ توفر طاولات القطع فرصة لإظهار إبداعك أثناء قيامك ببناء مخصص بنفسك مع المستوى المثالي من الراحة والسهولة.

يمكنك بسهولة بناء طاولة تقطيع من خلال ترتيب أجهزة التخزين كدعامات لسطح الطاولة. تعمل وحدات الرفوف ذات الأربعة مكعبات مثل منظم Brightroom 4-Cube (45 دولارًا أمريكيًا في Target) بشكل مثالي لهذا الغرض، حيث توفر المساحات المثالية لإدارة أدواتك وموادك. أضف مكعبات في ترتيبات مختلفة للحصول على الحجم المطلوب. يمكن لوحدتين متجاورتين أن تصنعا طاولة مربعة صغيرة، بينما يمكن لعدة وحدات بجانب بعضها البعض أن تصنع إعدادًا أطول. يمكنك أيضًا إضافة مسافات بين الوحدات لإفساح المجال للعناصر التي لن تتناسب مع المكعبات.

بعد تحديد ترتيب طاولة القطع، قم بتأمين المنظمين عن طريق ربط قاعدة خشبية، مثل قطعة من الخشب الرقائقي مقطوعة حسب الطلب، في أسفلها. قم بدفع البراغي عبر القاعدة وفي المنظمين. في الأعلى، يمكنك وضع أسطح الطاولات أو الخشب الرقائقي السميك أو حتى الأبواب القديمة، أو أي شيء يبلغ سمكه بوصة واحدة على الأقل ويغطي أسطح وحدات التخزين الخاصة بك. قم بربط المنظمين بسطح الطاولة باستخدام دعامات الزاوية (حوالي 12 دولارًا مقابل 20 في Home Depot) لإكمال البناء الأولي. أنهِ العمل بوضع حصيرة القطع الخاصة بك في الأعلى، وستكون جاهزًا للبدء في الحرف اليدوية!