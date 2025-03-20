ستساعدك عقلية واحدة بسيطة على الحفاظ على منزل خالٍ من الفوضى

هناك العديد من الاستراتيجيات المختلفة لإرهاق منزلك. ربما تكون قد جربت العديد من هذه الاستراتيجيات ، فقط لاكتشاف أنها ببساطة لم تعمل من أجلك أو لم تكن شيئًا يمكنك مواكبة ذلك. ومع ذلك ، هناك قاعدة واحدة ربما لم تجربها بعد. هذه القاعدة المثيرة هي في الحقيقة تغيير عقلية. يطلق عليه قاعدة 1 ٪ ، وهو شيء شاركه مستخدم Instagram Madeline1F على أنه له تأثير إيجابي على قدرتها على الحفاظ على منزلها خاليًا من الفوضى. تنص القاعدة على أنه يمكنك إبطال منزلك عن طريق اختيار شيء يمكنك القيام به لجعل كل غرفة أفضل بنسبة 1 ٪ فقط في كل مرة تسير فيها.

هذا يبدو واضحًا نسبيًا وأقل غامرة بكثير من الحدث المذهل طوال اليوم. ولكن ، هل يمكن أن تكون فعالة في الواقع وهل هي عقلية جيدة؟ تواصلنا مع جيسيكا ليتمان ، مؤسس ماما المنظمة للحصول على أفكارها حول ما إذا كان هذا التغيير العقلي يستحق العناء. خلال مقابلة حصرية مع House Digest ، شاركت قائلة: “أعتقد أنها عقلية رائعة لأنك يجب أن تبدأ في مكان ما.” استمر في القراءة لمعرفة ما الذي قاله ليتمان حول إعطاء هذه القاعدة المرحلية تجربة وكيف يمكن أن يكون لها تأثير إيجابي على منزلك.