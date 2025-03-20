ستساعدك عقلية واحدة بسيطة على الحفاظ على منزل خالٍ من الفوضى

هناك العديد من الاستراتيجيات المختلفة لإرهاق منزلك. ربما تكون قد جربت العديد من هذه الاستراتيجيات ، فقط لاكتشاف أنها ببساطة لم تعمل من أجلك أو لم تكن شيئًا يمكنك مواكبة ذلك. ومع ذلك ، هناك قاعدة واحدة ربما لم تجربها بعد. هذه القاعدة المثيرة هي في الحقيقة تغيير عقلية. يطلق عليه قاعدة 1 ٪ ، وهو شيء شاركه مستخدم Instagram Madeline1F على أنه له تأثير إيجابي على قدرتها على الحفاظ على منزلها خاليًا من الفوضى. تنص القاعدة على أنه يمكنك إبطال منزلك عن طريق اختيار شيء يمكنك القيام به لجعل كل غرفة أفضل بنسبة 1 ٪ فقط في كل مرة تسير فيها.
هذا يبدو واضحًا نسبيًا وأقل غامرة بكثير من الحدث المذهل طوال اليوم. ولكن ، هل يمكن أن تكون فعالة في الواقع وهل هي عقلية جيدة؟ تواصلنا مع جيسيكا ليتمان ، مؤسس ماما المنظمة للحصول على أفكارها حول ما إذا كان هذا التغيير العقلي يستحق العناء. خلال مقابلة حصرية مع House Digest ، شاركت قائلة: “أعتقد أنها عقلية رائعة لأنك يجب أن تبدأ في مكان ما.” استمر في القراءة لمعرفة ما الذي قاله ليتمان حول إعطاء هذه القاعدة المرحلية تجربة وكيف يمكن أن يكون لها تأثير إيجابي على منزلك.
ما هي قاعدة 1 ٪ وهل يمكن أن تساعدك على تحقيق مساحة أنيقة ومنظمة؟
تركز قاعدة 1 ٪ على إجراء تحسينات صغيرة يمكن التحكم فيها على كل غرفة في منزلك في كل مرة تدخل فيها. الهدف ليس التخلص من جميع العناصر الشائعة التي قد ترغب في رميها لإرهاق منزلك مرة واحدة. بدلاً من ذلك ، فإن إجراء تغييرات تدريجية سيكون لها تأثير تراكمي بمرور الوقت. وفقًا لـ Jessica Litman ، فإن تنفيذ هذه القاعدة وتغيير عقليةك لمتابعتها قد يكون لها تأثير إيجابي على منظمة منزلك. ترى أنها نقطة انطلاق رائعة. “إذا كان بإمكانك الحفاظ على هذا المستوى من المنظمة ، فاستمر في ذلك! إذا لم يكن الأمر كذلك ، فلا تشعر بالسوء. هذه ليست هي الاستراتيجية المناسبة لك” ، شاركت عند التحدث بشكل حصري مع House Digest.
بالطبع ، كما هو الحال مع أي تقنية مرفقة ، هناك إيجابيات وسلبيات لتجربة قاعدة 1 ٪. يقول ليتمان: “قد يكون من الصعب مواكبة هذه الفكرة إذا كنت تعيش مع العديد من الأشخاص”. على الرغم من عدم ضمان النجاح ، خاصةً عندما لا تكون الوحيدة في المنزل ، فإنها تبرز أيضًا ما يمكن أن يحدث إذا تمكنت من الحصول على شريكك أو أطفالك أو زملائه في الغرفة مع تغيير العقلية. “إذا جعلت الجميع يفعلون الشيء نفسه ، فسوف يفيد الأسرة بأكملها.” فقط قم بالرياضيات. إذا كان هناك أربعة أشخاص يعيشون في منزلك ، ويهدف كل شخص إلى جعل الغرفة تبدو أفضل بنسبة 1 ٪ في كل مرة يدخلون فيها ، ستضيف التغييرات بسرعة.
وضع قاعدة 1 ٪ موضع التنفيذ
والآن بعد أن أصبحت لديك فكرة حول ماهية قاعدة 1 ٪ ، فإن الخطوة التالية تضعها في الواقع في منزلك لبدء جني الفوائد. عند التحدث حصريًا مع House Digest ، سلطت Jessica Litman الضوء على العديد من المهام السريعة والسهلة نسبيًا والتي يمكن أن تندرج تحت هذه القاعدة 1 ٪. وتقول: “عدادات واضحة أثناء انتظار طهي الطعام في المطبخ (The) ، والتقاط الملابس من (The) في غرفة النوم (و) (و) اصنع سريرك.” تشمل بعض اقتراحات Littman الأخرى تشغيل ممسحة فوق الأبواب الزجاجية بعد الاستحمام ، والتأكد من تنظيف مكتبك قبل إنهاء يوم عملك ، ويستغرق دقيقة واحدة لمسح الحوض في الحمام بعد غسل وجهك. بعض المهام الأخرى التي يمكن أن تجربها تشمل إخراج زجاجة المياه الفارغة من مكتبك وإلى الحوض ، فإن إلقاء ورقة الغسيل في القمامة يمكن بدلاً من تركها فوق المجفف ، وإلقاء فوضى غرفة المعيشة الواضحة على الفور – مثل تلك الكومة من المجلات القديمة أو ألعاب الطاولة التي تفتقدها.
إذا لم تتحول قاعدة 1 ٪ إلى أن تكون أفضل مناسبة لك – أو إذا كنت تبحث عن استراتيجيات مرفقة إضافية لاستخدامها إلى جانب ذلك – فإن Litman يقترح توقعات واضحة لما يجب أن تنظره كل غرفة في منزلك قبل أن تتوجه إلى الفراش طوال الليل. وتشرح: “إن إعطاء كل غرفة” إغلاق “محددًا سيساعد المساحات على الشعور بالخالية من الفوضى كل صباح. وبهذه الطريقة يمكنك العيش في الفضاء طوال اليوم ولكنك تشعر أنك ترتب كل ليلة.”