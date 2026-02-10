ستغيب أسطورة الهوكي الكندية للسيدات ماري فيليب بولين عن أول مباراة للولايات المتحدة في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية

ميلانو – لن يضطر فريق الهوكي الأولمبي الأمريكي للسيدات إلى رؤية ماري فيليب بولين في أول لقاء له ضد منافسته كندا في ميلانو.

استبعد فريق كندا بولين بسبب إصابة في الجزء السفلي من الجسم مساء الثلاثاء، قبل ساعات قليلة فقط من مواجهة الولايات المتحدة في المباراة المرتقبة من الدور التمهيدي للسيدات في دورة الألعاب الشتوية 2026.

وفي ليلة الاثنين، خرج بولين من فوز كندا 5-1 على تشيكيا في الشوط الأول بعد أن تلقى ضربة قوية من المهاجم التشيكي كريستينا كالتونكوفا.

على الرغم من أخذ الجليد في لعبة القوة التي تلت ذلك، تراجعت بولين في النهاية إلى غرفة خلع الملابس بعد وقت قصير من نوبة عملها.

عادت إلى مقاعد البدلاء في نهاية الفترة لكنها لم تأخذ نوبة أخرى لبقية المباراة.

يعتبر بولين البالغ من العمر 34 عامًا يومًا بعد يوم، وفقًا لبيان صادر عن Hockey Canada.

بالنظر إلى أنها الجولة التمهيدية فقط، فمن الطبيعي أن تتخذ كندا الاحتياطات اللازمة مع قائدها البالغ من العمر 11 عامًا.

دورة الالعاب الاولمبية الشتوية 2026

لقد شقت إدارة عبء العمل طريقها بالفعل إلى الحديث حول بطولة الهوكي للرجال والسيدات، ومن الأمثلة على ذلك طريقة تعامل السويد مع ويليام نيلاندر.

بولين، وهو لاعب أولمبي خمس مرات وعضو في قاعة المشاهير في المستقبل، هو القلب النابض لفريق كندا.

بعد حصولها على ثلاث ذهبيات أولمبية خلال مسيرتها المهنية، تعد بولين واحدة من أكثر لاعبات الهوكي تتويجًا على الإطلاق.