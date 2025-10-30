ستكون لعبتي سكان الجزيرة لإنهاء الرحلة البرية أمرًا معبرًا للغاية

رالي، كارولاينا الشمالية – بحلول الوقت الذي يعود فيه سكان الجزيرة إلى ديارهم مساء الجمعة، سيكون لديهم هم والجميع فكرة أفضل بكثير عن نوع الفريق الذي ينتمون إليه.

من خلال أول تسع مباريات، ربما يكون الشيء الوحيد الذي يمكنك قوله على وجه اليقين هو أن ماثيو شيفر سيحصل على المباراة العاشرة يوم الخميس في كارولينا، وبالتالي سيستخدم السنة الأولى من عقده المبتدئ.

إن صعود شيفر ليس فقط إلى الاختيار المؤكد رقم 1 ولكن اللاعب الذي يبدو أنه يمكن أن يكون لسكان الجزيرة اليوم كما كان دينيس بوتفين لسكان الجزيرة في العام الماضي، قد لون كل الخطاب حول هذا الفريق حتى الآن، وهو محق في ذلك. لقد طغت أيضًا على البداية المتعرجة 4-4-1 والتي أظهر فيها سكان الجزيرة أنهم مسليون، ولكن ليس تمامًا أنهم فريق جيد.

إذا بدت الأمور تتجه في هذا الاتجاه مع اقتراب عطلة نهاية الأسبوع، مع فوز الجزر بأربعة انتصارات متتالية، فقد انتهى كل ذلك الآن بعد أن أدى زوج من التقدم المنقطع 2-0 إلى هزيمتين في فيلادلفيا وبوسطن.

ومن الجدير بالذكر أيضًا أن سكان الجزيرة لم يلعبوا فريقًا يعتبر فريقًا مؤكدًا في مباراة فاصلة خلال أسبوعين، منذ أن بدأوا سلسلة الانتصارات على أرضهم ضد إدمونتون. هذا على وشك التغيير عندما يواجهون الأعاصير والعواصم خلال اليومين المقبلين، كلاهما على الطريق، في ما سيكون أصعب مباراتين لهما هذا الموسم، وأول مباراة متتالية لهما.

قال رايان بولوك ليلة الثلاثاء بعد خسارة سكان الجزيرة 5-2 أمام بروينز: “علينا إعادة تجميع صفوفنا”. “علينا أن نتحدث عن ذلك. علينا أن نجد طريقة لنكون أكثر حدة قليلاً حتى سن الستين. من الواضح أننا سنذهب إلى كارولينا، نعلم أنه مكان صعب للعب. علينا أن ننظر إلى الليلة، ونتعلم منها. يجب أن نقدم أفضل مباراة لدينا في كارولينا.”

يبدو أن أفضل لعبة لسكان الجزيرة جيدة جدًا. على فترات متقطعة، بما في ذلك الفترة الأولى يوم الثلاثاء، أظهرت الجزر أنها قادرة على التحكم في اللعب من خلال فحص أمامي قوي، ودورة للتحولات في كل مرة، وامتلاك تشكيلة توازن بين المهارة واللياقة البدنية بشكل معقول.

ومع ذلك، فقد طغى على ذلك – وكان ذلك في كل من المباراتين الأخيرتين – بسبب الميل إلى فقدان التركيز، بسبب المشكلات القديمة التي تكسر القرص أو ضربات الجزاء القاتلة التي تظهر مرة أخرى، وبواسطة حارس المرمى رقم 1 إيليا سوروكين الذي لا يزال لا يبدو مثله تمامًا.

في مواجهة بعض الفرق، يمكن للجزر أن تتدبر أمرها من خلال عرض Jekyll-and-Hyde الذي عرضوه حتى الآن هذا الموسم. لكنهم لن يكونوا قادرين على القيام بذلك هنا في كارولينا، ولا بعد يوم واحد ضد وليس ضد العواصم، الذين أفسدوا بالفعل المباراة الافتتاحية لسكان الجزيرة.

سكان الجزيرة على دراية كبيرة بالأعاصير، بعد أن تعرضوا لهزائم في التصفيات أمام كارولينا في عامي 2023 و2024. لقد عانوا كثيرًا مع أسلوب كارولينا العدواني من قبل، ومع فرق الأعاصير الخاصة، والتي تعد سنويًا من بين الأفضل في الدوري. إن القدوم إلى مركز Lenovo يمثل دائمًا اختبارًا صعبًا لسكان الجزيرة داخل قسم العاصمة.

وصف المدرب باتريك روي فريقه بأنه يمر “بعملية تعليمية” ليلة الثلاثاء، قائلًا إنهم لا يستطيعون تغيير أسلوب لعبهم عندما يتقدمون، أو تنفيذ أنواع العقوبات التي فعلوها ضد بروينز.

هذه طريقة مفهومة لصياغة الأمر، خاصة بالنظر إلى وجود اثنين من الناشئين في السلك الدفاعي (شيفر ومارشال وارن) يوم الثلاثاء، ولكنها تطرح أيضًا سؤالاً حول ما هي توقعات سكان الجزيرة من أنفسهم. إن الشيء المتعلق بالتعلم في NHL هو أن هناك 82 اختبارًا، يأتي واحد منها كل يومين تقريبًا، وحتى في وقت مبكر من الموسم، لا يمكنك شطب الكثير منها دون شطب الموسم أيضًا.

وبطبيعة الحال، لا أحد من سكان الجزيرة يقترح ذلك، ولن يفعلوا ذلك. ومع ذلك، فإن المباراتين التاليتين تمثلان فرصتين للإظهار وليس الإخبار.