ستيفن أ. سميث ينقلب على جالين برونسون بعد خسارة نيكس في المباراة الثالثة

كان ستيفن أ. سميث ينتقد جالين برونسون بشدة بعد سقوط نيكس أمام توتنهام في المباراة الثالثة من نهائيات الدوري الاميركي للمحترفين مساء الاثنين.

على الرغم من حصول برونسون على 32 نقطة، اعتقد سميث أن برونسون كان أنانيًا للغاية ولم يُشرك زملائه في الفريق – مثل كارل أنتوني تاونز وجوش هارت – في الهجوم بما يكفي تقريبًا في الهزيمة 115-111.

وقال سميث لشبكة ESPN بعد المباراة: “نحن نعرف من هو جالين برونسون وما يمثله، ولكن الليلة بدا وكأنه كان يلعب ليكون أفضل لاعب بدلاً من اللعب للفوز بالمباراة الثالثة”.

وأشار سميث إلى أن تاونز حاول 10 تسديدات فقط وعلى الرغم من أن هارت كان يسجل 3 تسديدات في الشوط الأول، إلا أنه لم يسدد الكثير من التسديدات في الشوط الثاني.

وأشار أيضًا إلى أن OG Anunoby حصل على 28 نقطة، مضيفًا أن برونسون كان يعتمد على نفسه كثيرًا.

“كيف لا تجد OG Anunoby أكثر بالنظر إلى مستوى الدقة والكفاءة الذي كان يظهره والذي لا تظهره إذا كنت جالين برونسون في هذه السلسلة؟” قال سميث.

ومع ذلك، توجه بعض مشجعي نيكس إلى X للتعبير عن استيائهم من تصريحات سميث والدفاع عن اللاعب الذي قاد الامتياز إلى حافة بطولة الدوري الاميركي للمحترفين.

“لا أتفق تمامًا هنا. لقد حمل برونسون هذا الفريق على ظهره طوال فترة ما بعد الموسم – ليلة إطلاق نار صعبة حيث قام توتنهام بإلقاء حوض المطبخ عليه بالكامل لا تعني أنه كان “يلعب لصالح أفضل لاعب”. لقد أضاع التسديدات التي عادة ما يقوم بها. “سوف يرتد مرة أخرى في اللعبة 4” ، نشر مستخدم X @ HUkpong55415.

“ستيفن أ عندما يسجل نجم 35 نقطة في الخسارة: كان يطارد أفضل لاعب. وعندما يسجل 15 نقطة في الفوز: كان بحاجة إلى أن يكون أكثر عدوانية،” نشر مستخدم X @AdeRunsAds.

في حين بلغ متوسط ​​برونسون 27.3 نقطة لكل مباراة خلال النهائيات، فإنه يسدد 37% فقط من الملعب و31.8% من وسط المدينة.

في فوز نيكس الضيق في المباراة الثانية ليلة الجمعة، سجل برونسون 7 رميات فقط من أصل 25 بينما لم يسدد أي لاعب آخر أكثر من 13 تسديدة.

يمتلك برونسون 13 دورانًا خلال ثلاث مباريات ضد دفاع توتنهام الجسدي بعد أن بلغ متوسطه 2.4 دورانًا فقط لكل مباراة في الموسم العادي.

قال سميث إن السبب الرئيسي وراء تقدم نيكس على طول الطريق إلى النهائيات لم يكن اعتماد برونسون على نفسه بل جعل تاونز بمثابة الميسر الرئيسي للفريق.

وقال سميث: “إنهم (نيكس) كانوا خارج الشخصية عما اعتدنا على رؤيتهم خلال آخر 13 مباراة”. “ولهذا السبب أصبحوا متقدمين 2-1 الآن بدلاً من 3-0.”

وتقدم نيكس على توتنهام 64-57 في الشوط الأول رغم تباطؤ الربع الأول، لكنه خرج من غرفة خلع الملابس بشكل مسطح وسجل 47 نقطة فقط في الشوط الثاني.

تقام المباراة الرابعة يوم الأربعاء الساعة 8:30 مساءً بالتوقيت الشرقي، حيث تتاح لفريق نيكس فرصة التقدم بنتيجة 3-1 قبل أن تعود السلسلة إلى سان أنطونيو.