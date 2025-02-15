ستيفون كاسل ، كيونتي جورج باور ريسينج ستارز تحدي الفوز للفريق ج

سان فرانسيسكو – تهانينا ، فريق C.

لقد فزت بمسابقة النجوم الصاعدة.

مكافأتك؟

رحلة إلى لعبة All-Star ليلة الأحد-حيث هما LeBron James و Stephen Curry و Kevin Durant من بين أولئك الذين سينتظرون في الدور نصف النهائي الثاني.

سجل ستيفون كاسل من سان أنطونيو 12 نقطة ، وكان كيونتي جورج مؤشرًا من 3 نقاط للنتيجة الفائزة بالفوز على المباراة وفاز الفريق C على فريق G G League-الذي يتألف من لاعبين من دوري التنمية في الدوري الاميركي للمحترفين-25-14 في مباراة البطولة في مسابقة النجوم الصاعدة لفتح عطلة نهاية الأسبوع كل النجوم ليلة الجمعة.

مجتمعة ، فإن اللاعبين السبعة في Team C-Castle و George و Ryan Dunn من Phoenix وزملاء فريق Memphis Zach Edey و Jaylen Wells و Golden State Trayce Jackson-Davis و Los Angeles Lakers ‘Dalton Knecht-تم جمعها 5،028 نقطة و 25 نقطة مزدوجة. ولا يوجد ثلاثة أضعاف في حياتهم المهنية في الدوري الاميركي للمحترفين. (سيتم إضافة لاعب ثامن قبل يوم الأحد.)

سيواجه الفريق الذي صاغه شاكيل أونيل في الدور نصف النهائي من كل النجوم ، مما يعني أن الفريق سي سيواجه جيمس وكاري ودورانت وكيري إيرفينغ وجايسون تاتوم وجايلن براون وداميان ليلارد وجيمس هاردن.

هذا الفريق ، مجتمعة: 7،577 ألعاب الدوري الاميركي للمحترفين ، 188،331 نقطة ، 1812 مزدوجة ، 243 ثلاثية.

لكنها ستكون لعبة من أول إلى 40 ليلة الأحد ، لا تهم الإحصائيات السابقة كثيرًا.

سيشعر نجوم الدوري الاميركي للمحترفين بالتأكيد ببعض الضغط ضد فريق شاب ليس لديه ما يخسره.

قال كاري: “لن يرغب أحد في الخسارة أمام هذا الفريق”.

حصل كل من Dink Pate of the Mexico City Capitanes و Leonard Miller من Iowa Wolves على خمس نقاط لفريق G League في نهائي Rising Stars.

تم تسمية ثلاثة من الفرق في بطولة Rising Stars على شرف أيام Golden State الشهيرة TMC. تم تسمية Team T باسم Tim Hardaway Sr. ، Team C لـ Chris Mullin و Team M لـ Mitch Richmond.