ستيف رايت ، بطل باكرز سوبر بول ، ميت في 82

أعلن الفريق يوم الثلاثاء أن ستيف رايت ، بطل اتحاد كرة القدم الأميركي ثلاث مرات مع باكرز تم استخدامه على شبه في اتحاد كرة القدم الأميركي وولتر بايتون مان للعام ، توفي يوم الأحد في ألاباما.

كان 82.

وُلد رايت في كنتاكي في عام 1942 ، وكان معالجة في جامعة ألاباما تحت قيادة المدرب الأسطوري بول “بير” براينت من 1961-1963 ، وفاز بلقب وطني خلال عامه الثاني.

على الرغم من أنه لم يبدأ لعبة مع Crimson Tide ، فقد تمت صياغة Wright من قبل Packers في الجولة الخامسة من مسودة اتحاد كرة القدم الأميركي لعام 1964 والجولة الثامنة من مسودة AFL من قبل الطائرات ، وتوقيع في نهاية المطاف مع Green Bay.

لعب 56 مباراة على مدار الفصول الأربعة المقبلة ، ابتداءً من 13 مباراة ، حيث فاز فريق Packers بلقب اتحاد كرة القدم الأميركي في عام 1965 و Super Bowls I و II في الموسمين التاليين.

ثم لعب موسمين في نيويورك مع العمالقة قبل موسم واحد مع واشنطن و Bears و Cardinals.

ولكن في عام 1969 كعضو في Big Blue ، أصبح رايت حقًا جزءًا من NFL Lore إلى الأبد.

وذلك عندما استخدمه الفنان دانييل بينيت شوارتز كنموذج لتمثال يسمى “المصارع” ، الذي أصبح في اتحاد كرة القدم الأميركي وولتر بايتون مان للعام.

لا يزال شبه رايت ، مع رأسه حول كتفيه ، يستخدم ككأس للجائزة السنوية.

في عام 1974 ، أي بعد عامين من انتهاء مسيرته في اتحاد كرة القدم الأميركي ، خرج رجل الخط مع مذكرات بعنوان “سأصبح رايت: مذكرات لمخطوقة” ، والتي أعطت “نظرة فذلة على الجدار” في الحياة في اتحاد كرة القدم الأميركي في الستينيات وأوائل السبعينيات.

لخص فريق باكرز التواصل الاجتماعي بإيجاز إرث رايت في اتحاد كرة القدم الأميركي.

“إرث هادئ ، يلقي في البرونز” ، كتب الفريق على X.