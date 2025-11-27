ستيف كاري يخرج من مباراة ووريورز بسبب الإصابة في مشهد مخيف

سان فرانسيسكو – ابتعد ستيفن كاري عن مقاعد البدلاء في وقت متأخر من خسارة غولدن ستايت أمام هيوستن روكتس 104-100 مساء الأربعاء بعد إصابته بكدمة في عضلات الفخذ اليمنى.

وسيخضع لفحص التصوير بالرنين المغناطيسي حول الإصابة لتحديد حالته.

سيتعين على فريق المحاربين إعادة تجميع صفوفهم مع فكرة أن كاري قد يغيب لفترة طويلة.

وقال المدرب ستيف كير: “من الواضح أن هذا يغير كل شيء، تناوبنا، طريقة لعبنا، ومن نلعب، لذلك سنرى”. “عندما سمعت أنها كانت رباعية، شعرت بالارتياح نوعًا ما، أفضل من الكاحل أو الركبة، لذلك آمل أن يتمكن من التعافي بسرعة ويكون على ما يرام. ولكن علينا أن نحافظ على حصننا.”

سقط كاري وأمين طومسون بقوة تحت السلة مع بقاء 3:24 دقيقة وتعادلت المباراة عند 91 بعد قيادة طومسون إلى الطوق، والتي تم إطلاقها في البداية على أنها خطأ هجومي. تحدى هيوستن وتم إلغاء المكالمة إلى كتلة بواسطة كاري.

قال كير إنه يمكن أن يرى كاري مريضًا بعد تلك المسرحية. أنهى أفضل لاعب مرتين برصيد 14 نقطة في تسديد 4 مقابل 13 – 2 من 9 على 3 رميات – سبع متابعات وخمس تمريرات حاسمة وسبع من تحولات ووريورز الـ 16 التي أدت إلى 22 نقطة هيوستن.

قال المبتدئ ويل ريتشارد: “هذا تحدٍ، إذا غاب ستيف، يتعين على الجميع تحسين لعبتهم كثيرًا لملء هذا الفراغ”.

كما عانى الحارس غاري بايتون الثاني من التواء في الكاحل الأيسر مما جعله يقتصر على أقل من خمس دقائق بقليل.

قال جيمي بتلر “إنه لأمر محزن” أن المحاربين لا يتبعون خطة لعبهم ويقومون بالأشياء الصغيرة في بعض الأحيان وتحدى الجميع “بالاهتمام أكثر” بالتفاصيل – خاصة إذا كانوا بدون كاري.

“ما الذي سيتغير أكثر؟ أعتقد أننا يجب أن نكون قريبين من الكمال. لن نحصل على الإنقاذ النهائي لفريقنا، لكن حتى عندما يكون على الأرض، سيتعين علينا القيام بعملنا لأننا نجعل اللعبة صعبة للغاية. بقدر ما هو رائع كلاعب كرة سلة، فهو لديه مهمة صعبة حقًا كل يوم، يجب أن يكون باتمان بين جميع باتمان وينقذنا كل ليلة. هذا ليس ما هو هنا للقيام به.”