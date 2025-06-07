ستيلرز تسوية رقم قميص آرون رودجرز بعد التوقيع

لقد وجد آرون رودجرز بالفعل رقم قميصه مع ستيلرز.

من المقرر أن يرتدي رودجرز ، 41 عامًا ، رقم 8 في الموسم المقبل مع بيتسبيرغ ، شارك الفريق في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي.

كان الرقم الذي سبق أن ينتمي إلى Steelers Punter Corliss Waitman ، الذي سيتحول الآن إلى رقم 3 للموسم القادم ، في Adam Schefter من ESPN.

ارتدى رودجرز في السابق رقم 8 خلال موسميه مع الطائرات بعد أن ارتدى رقم 12 لمدة 18 عامًا في جرين باي.

رودجرز ، الذي وافق في البداية على التوقيع مع ستيلرز يوم الخميس ، أنهى العقد يوم السبت ، حيث اتفق كلا الطرفين على صفقة لمدة عام بقيمة 13.65 مليون دولار ، وفقًا لتقارير متعددة.

يحتوي العقد ، الذي يتضمن 10 ملايين دولار من الأموال المضمونة ، أيضًا على حوافز أداء يمكن أن ترفع المبلغ 19.5 مليون دولار.

في نهاية المطاف ينتهي توقيع رودجرز على الملحمة الحرة لمدة أشهر بعد رحيله من الطائرات في فبراير.

لعب رودجرز في 18 مباراة فقط مع الطائرات على مدار موسمين بعد أن تعرض مؤيد البوديل لمدة 10 مرات لإصابة أخيل في نهاية الموسم خلال أول مباراة له مع الفريق في عام 2023.

من الواضح أن التوترات كانت عالية بين رودجرز وجيتس إدارة رحيله عن الفريق ، حيث لم يظهر المدرب الجديد آرون جلين “احترامًا واسعًا” خلال الاجتماع النهائي للزوج ، وفقًا لما ذكره MVP أربع مرات.

أثناء ظهوره على “The Pat McAfee Show” في أبريل ، قال رودجرز إن المحادثة بينه وبين جلين كانت قصيرة ، حيث كانت المدرب الجديد “ينفد من الغرفة” للحصول على المدير العام دارين موجي.

قال رودجرز في ذلك الوقت: “كان ذلك غريبًا”. “أعتقد أننا سنجري هذه المحادثة الطويلة. لقد طارت في جميع أنحاء البلاد ، و 20 ثانية في ذهابه ويميل إلى حافة مقعده ويقول:” هل تريد لعب كرة القدم؟ ” وأنا مثل ، “نعم ، أنا مهتم”. وكان مثل ، “نحن نذهب في اتجاه مختلف في قورتربك”.

“لقد صدمت نوعًا ما. لم أشعر بالصدمة لأنني لم أكن أعتقد أنه كان احتمالًا ، لكنني صدمت لأنني سافرت للتو في جميع أنحاء البلاد وقد أخبرتني بذلك عبر الهاتف.”