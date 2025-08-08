ستيلرز في دراما عقد مع كاميرون هيوارد

لدى ستيلرز بعض المطالب الأخرى للتعامل معها.

بعد التوصل إلى اتفاقية قياسية مع TJ Watt ، لدى Pittsburgh رجل دفاعي آخر دفاعي All-Pro لمحاولة الحفاظ على سعادته مع Cameron Heyward للبحث عن صفقة إعادة هيكلة.

في سوق دفاعي ارتفعت ، مع كون وات قطعة بقيمة 123 مليون دولار من تلك الطفرة ، يقال إن هيوارد تسعى للحصول على زيادة لتناسب إعادة ضبط السوق ، لكنه لم يشارك بشكل كامل في معسكر التدريب أثناء التفاوض ، وفقًا لـ ESPN.

بقي اللاعب البالغ من العمر 36 عامًا عامين في صفقةه الحالية ، وهو تمديد مدته ثلاث سنوات وقعه في سبتمبر الماضي فقط سيدفع له 14.75 مليون دولار هذا الموسم و 14.5 مليون دولار في اليوم التالي.

بموجب عقده الحالي ، يدخل هذا الموسم باعتباره رجل دفاعي ثنائي الأجر الثامن والثلاثين وأعلى ثلثًا في المرتبة الثامنة عشرة.

بينما كان يبلغ من العمر 40 عامًا ، كان Heyward لا يزال أحد أفضل رجال الدفاع الداخلي في اتحاد كرة القدم الأميركي ، وقام باختيار فريق أول فريق في الموسم الماضي لإظهاره.

حقق Heyward 71 إجمالياً وثمانية أكياس في موسم 2024-25 ، وجعلته إيماءة له كله أول رجل دفاعي أكبر من 35 عامًا ليتم التصويت عليه لشرف منذ بروس سميث في عام 1998.

دخول موسمه الخامس عشر مع بيتسبيرغ ، وناقش هيوارد والفريق رغباته على انفراد ، لكن لم يحرز أي تقدم في صفقة إعادة هيكلة لأنه لا يزال لا يكون مشاركًا كاملاً في المخيم.

كان بيتسبرغ من المندوب الكبير في هذا الموسم ، حيث أن عقد وات لمدة ثلاث سنوات ، بقيمة 123 مليون دولار ، كان له أعلى ربح في تاريخ اتحاد كرة القدم الأميركي.

كما قدم ستيلرز استقبالًا واسعًا تم الحصول عليه حديثًا DK Metcalf أربع سنوات ، 132 مليون دولار.

سوف يدفعون أيضًا القادمين الجدد آرون رودجرز (13 مليون دولار) ، وجالين رامزي (26.6 مليون دولار) وجونو سميث (12 مليون دولار).

Heyward ليست هي شركة Steeler الوحيدة التي تبحث عن زيادة أيضًا ، حيث كان كيكر كريس بوسويل يبحث عن عقد جديد.

كان بوسويل أول فريق في الموسم الماضي في الموسم الماضي ، لكنه كان أقل ركلة مدفوعة الأجر في AFC North.

