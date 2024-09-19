“ستيلرز يشعر بتشجيع كبير من جاستن فيلدز مع استمرار تقييد مشاركة راسل ويلسون”

أثار جاستن فيلدز إعجاب الطاقم التدريبي لفريق ستيلرز على مدار الأسبوعين الماضيين.

وتحدث منسق الهجوم في بيتسبرغ آرثر سميث عن إنتاجية فيلدز باعتباره لاعب الوسط الأساسي للفريق بدلاً من راسل ويلسون المصاب هذا الأسبوع.

وقال سميث، وفقًا لموقع Steelers.com: “ما كان مشجعًا للغاية بالنسبة لي هو حضوره في الجيب. لقد وقف هناك عندما اتسخ الجيب. لقد قام ببعض الرميات الكبيرة في الملعب. أنا مشجع للغاية”.

ساهم فيلدز في مساعدة فريق ستيلرز في تحقيق فوزين متتاليين، حيث ألقى مسافة 273 ياردة وهبوطًا واحدًا بينما أضاف 84 ياردة على الأرض، ولم يفقد الكرة.

وأشاد مدرب فريق ستيلرز مايك توملين أيضًا بفيلدز، الذي قضى المواسم الثلاثة الأولى من مسيرته مع بيرز قبل أن يأتي إلى بيتسبرغ في فترة الانتقالات، عندما تحدث إلى الصحفيين يوم الأربعاء.

وقال توملين للصحفيين يوم الأربعاء “إنه يحب المنافسة. إنه يتمتع بثقة هادئة. إنه لا يتغير في البيئات. هناك وضوح في تواصله، وفي استجابته للتواصل، وهذا مريح حقًا”.

أجرى فريق ستيلرز صفقة تبادلية مع فيلدز في مارس/آذار، حيث أرسل اختيارًا مشروطًا في الجولة السادسة إلى فريق بيرز مقابل الحصول على لاعب الوسط.

قبل أيام قليلة فقط، قام الفريق بتوقيع عقد مع ويلسون في صفقة انتقال حر، مما مهد الطريق لما أصبح أحد أكثر المعارك التنافسية على مستوى المراكز في دوري كرة القدم الأميركي.

كان من المقرر أن يكون منتج ولاية أوهايو هو صانع الإشارة الاحتياطي في بيتسبرغ بعد أن فاز ويلسون بوظيفة البداية في فترة ما قبل الموسم، لكن إصابة في ربلة الساق في توقيت غير مناسب أبعدت ويلسون عن بداية الموسم.

لم يعلن توملين بشكل قاطع عما سيفعله في مركز الوسط بمجرد أن يصبح ويلسون بصحة جيدة، لكن يبدو أن فيلدز أصبح يحظى بنظرة أقرب مما كان عليه خلال فترة ما قبل الموسم.

يواجه فيلدز وفريق ستيلرز فريق تشارجرز يوم الأحد في المباراة الافتتاحية على أرضهم.