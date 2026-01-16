سجلت فرقة الروك الكلاسيكية هذه أربعة ألبومات رقم 1 في عام 1967

قبل المبيعات القياسية المرتفعة بشكل مذهل في عام 1967، بدأت قصة المونكيز باختبار مفتوح في لوس أنجلوس عام 1965، والذي كان يبحث عن أربعة شبان يتمتعون بمهارات موسيقية وكوميدية ليلعبوا دور فرقة المونكيز في مسلسل كوميدي تلفزيوني. تم تعيين ميكي دولينز، وديفي جونز، ومايكل نسميث، وبيتر تورك بإجراءات موجزة. بدأت قصة برنامج المونكيز التلفزيوني “The Monkees” في عام 1966، عندما تم عرضه لأول مرة على قناة NBC. رد أمريكي على كل من أفلام Beatlemania وأفلام البيتلز الكوميدية المجنونة، تم تصميم “The Monkees” ليكون بمثابة عرض أسبوعي لـ Monkees – تضمنت كل حلقة مقاطع فيديو موسيقية أولية لأغاني الفرقة – وحقق العرض نجاحًا فوريًا. إنه ملون وشبابي ويستخدم الكثير من القصات السريعة وزوايا الكاميرا الجريئة وتقنيات الإنتاج، وقد فاز بجائزة إيمي لأفضل مسلسل كوميدي في عام 1967.

في البداية، لم يكن المونكيز الأربعة الذين ظهروا على التلفاز هم نفس المونكيز الذين سمعوا في ألبوماتهم وأغانيهم الفردية. تم تعيينهم في المقام الأول كممثلين، وسُمح لهم بالغناء في إصدارات المونكيز، ولكن الأغاني كانت في البداية مكتوبة وأداء من قبل قدامى الصناعة وموسيقيي الاستوديو. قبل أن تنهار العملية برمتها، استمتع المونكيز بذروتهم في عام 1967 وحققوا إنجازًا لم يفعله أي شخص آخر من قبل أو منذ ذلك الحين. في ذلك العام، أصبحت فرقة Monkees فرقة الروك أند رول الأولى والوحيدة التي تتصدر قائمة ألبومات Billboard 200 بأربعة LPs مختلفة.