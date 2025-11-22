سجلت نوتردام ثلاث مرات دون أن تصل إلى الملعب

من يحتاج إلى جريمة؟

قفزت نوتردام إلى تقدم 21-0 قبل أن يدخل الهجوم الأيرلندي المقاتل إلى الملعب خلال مباراتهم ضد سيراكيوز يوم السبت في ملعب نوتردام.

في القيادة الأولى للعبة، اعترض سلامة جالين سترومان لاعب الوسط جوزيف فيلاردي وأعادها 44 ياردة لبيك ستة حيث تقدمت نوتردام 7-0.

بعد ذلك ، في القيادة التالية ، قام فريق الأمان Luke Talich بمنع ركلة جاك ستونهاوس وأعادها 22 ياردة للهبوط حيث تقدمت نوتردام 14-0.

في الجولة الثالثة من اللعبة، اعترض الظهير الركن ليونارد مور فيلاردي وأعادها مسافة 46 ياردة مقابل ستة اختيارات أخرى حيث تقدمت نوتردام بنتيجة 21-0.

وقال دان هيكس، أحد لاعبي شبكة إن بي سي: “بداية لا تصدق لدفاع نوتردام”.

وبعد ذلك، عندما حصلت جريمة نوتردام على دورها أخيرًا، لم تضيع أي وقت في الهزيمة.

انطلق فريق Fighting Irish من ثلاث حركات هبوط متتالية ليتقدم 42-0 بعد ثوانٍ فقط من الربع الثاني.

من المؤكد أن فريق Fighting Irish (9-2) يحافظ على آماله في مباراة College Football Playoff، بينما يواصل سيراكيوز (3-7) التراجع عن موسمه القوي المثير للدهشة قبل عام.