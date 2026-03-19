سجلت Anna Segedi من Goldeneyes أول هدف في PWHL في الفوز على Sirens

فانكوفر ، كولومبيا البريطانية – سجلت آنا سيجيدي هدفها الأول في PWHL وسجل فريق Vancouver Goldeneyes هدفين في الشوط الثالث ليحقق الفوز 5-2 على نيويورك سيرينز مساء الأربعاء.

حصلت على تمريرة من ميشيل كارفينن وأطلقت تسديدة من الدائرة المنخفضة في الدقيقة 6:48 في الشوط الأول لتمنح فانكوفر التقدم 2-0.

آنا شوخينا، صوفي جاك، تيريزا فانيسوفا ومانون مكماهون – في الشباك الفارغة – سجلت أيضًا لصالح فريق Goldeneyes. أوقفت كريستين كامبل 22 طلقة من أصل 24 طلقة واجهتها.

وسجلت سارة فيليير وآنا بارجمان هدفي فريق سيرينز، الذي أنقذ 24 كرة من كايل أوزبورن.

قطع الفوز انزلاقًا من أربع مباريات وانتقل إلى المركز السابع في فانكوفر بفارق ثلاث نقاط عن نيويورك في الترتيب.

كان فريق Goldeneyes، الذي أنهى مباراة على أرضه من خمس مباريات يوم السبت ضد مينيسوتا فروست، هو الجانب المهيمن في البداية، حيث امطر أوزبورن بالتسديدات مبكرًا وتفوق على الزوار 12-5 في الفترة الأولى.

لكنهم كافحوا للتعامل مع ضغط نيويورك في الثانية. بدأت كامبل مباراتها الثالثة على التوالي مع إيميرانس ماشماير التي لا تزال تعاني من إصابة في الجزء العلوي من الجسم.

قلص فريق سيرينز، الذي يستضيف سياتل تورنت في 25 مارس، الفارق إلى 3-2 بهدف بارجمان في الدقيقة 13:49 في الدقيقة الثانية لكنه لم يتمكن من تحقيق التعادل وخسر الآن أربع مباريات على الطريق على التوالي. ويقود فيلييه الفريق بتسجيله خمسة أهداف وصناعة 11 هذا الموسم.

وسجلت فانيسوفا الدقيقة 5:27 في الشوط الثالث بتسديدة من داخل دائرة المواجهة. حصلت أوزبورن على مانعها في طريق القرص لكنها ارتدت للأعلى وللخلف وهبطت في الشباك لتمنح فريق Goldeneyes التقدم 4-2.

كان هدف Shokhina في الشوط الأول هو المرة الثانية فقط التي يسجل فيها فريق Goldeneyes هدفاً في مباراة قوية على أرضه هذا الموسم.

الفريق 2 مقابل 23 على الجليد المنزلي.