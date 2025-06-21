سجل إنتر ميلان في وقت توقف للتغلب على أوراوا الماس الأحمر

قد يتم تعويض New York Post و/أو تلقي لجنة تابعة إذا قمت بالنقر فوق أو الشراء من خلال روابطنا. التسعير المميز يخضع للتغيير.



سجل فالنتين كربونيا في الدقيقة الثانية من وقت توقف الشوط الثاني لإكمال رالي إنتر ميلان إلى فوزه 2-1 على أوراوا ريد دياموندز في لقاء المجموعة E يوم السبت في كأس العالم للنادي في سياتل.

أنقذت إضراب Carboni كل النقاط الثلاث للإنتر (1-0-1 ، 4 نقاط) بعد 14 دقيقة من التعادل الرائع في لوتارو مارتينيز في الدقيقة 78 من ركلة ركنية.

أرسلت النتيجة الإيطاليين فوق لوحة نهر الأرجنتين (1-0-0 ، 3 نقاط) ، الذين يواجهون مونتيري في المكسيك (0-1-0 ، نقطة واحدة) في وقت لاحق يوم السبت في باسادينا ، كاليفورنيا.

سجل Shusaku Nishikawa في وقت مبكر للهدف الثاني من البطولة وأول من اللعب المفتوح لـ Red Diamonds (0-2-0 ، 0 نقطة) ، والذين كانوا بأغلبية ساحقة على القدم الخلفية من هناك.

قاد Inter أعداءهم اليابانيين 26-5 في إجمالي الطلقات و 4-3 في الجهود على الهدف ، على الرغم من أن أول تسديدة على الإطار لم تأتي حتى قام مارتينيز بتسوية القضية بهدفه الرابع والعشرين في جميع المسابقات هذا الموسم.

على عروض اللعب ، وضع Watanabe الماس الأحمر في المقدمة في الدقيقة 11.

بغض النظر عن مكان وجودك في العالم ، يمكنك مشاهدة كأس العالم للنادي FIFA حر على Dazn. كل ما تحتاجه للبدء هو عنوان بريد إلكتروني. لا يلزم الاشتراك ، ولكن سيتعين عليك إنشاء حساب مجاني على اللافتة لبدء المشاهدة.

يحتوي Dazn أيضًا على خيارات متاحة ومدفوعة متاحة لتعزيز تجربة العرض الخاصة بك مع صورة HDR و Dolby 5.1 Mounnoy Sound وأقل إعلانات. تبدأ خطط Dazn Premium من 19.99 دولارًا في الشهر.

ابتكر Takuro Kaneko الفرصة مع ركض منعزل رائع من اليمين إلى منطقة الجزاء التي تقسم اثنين من المدافعين بين Inter ، قبل سحب الصليب مرة أخرى نحو مكان الجزاء.

التقى Watanabe مع تسديدة ذات قدمان لأول مرة تنحرف عن مدافع آخر ، حارس مرمى الأخطاء ، يان سومر في طريقه إلى الركن الأيمن.

لقد كانت طلقة أوراوا الوحيدة خلال الساعة الأولى. لكن Inter فشل في اختبار Nishikawa على نفس الامتداد على الرغم من تسجيل عشرات المحاولات الخاصة بهم.