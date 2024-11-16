سجل إيداعًا مطابقًا يصل إلى 1.5 ألف دولار لأي حدث، بما في ذلك UFC 309 Jones vs. Miocic

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استعد للمواجهة المرتقبة بين Jon Jones وStipe Miocic في UFC 309 مع أحدث عروض الاشتراك في BetMGM Sportsbook، المتوفرة مع رمز مكافأة BetMGM من اختيارك. تعتبر هذه العروض مثالية لمباراة UFC الرائجة أو أي رياضة أخرى ترغب في المراهنة عليها.

هنا الحالي رمز مكافأة BetMGM العروض:

رمز مكافأة BetMGM NYP1500DM : فتح إيداع بقيمة 20% يصل إلى 1500 دولار.

: فتح إيداع بقيمة 20% يصل إلى 1500 دولار. رمز مكافأة BetMGM NYBONUS : احصل على ما يصل إلى 1500 دولار من الرهانات الإضافية إذا لم يفز رهانك الأول.

: احصل على ما يصل إلى 1500 دولار من الرهانات الإضافية إذا لم يفز رهانك الأول. رمز مكافأة BetMGM NYP200: ضع رهانًا بقيمة 10 دولارات واحصل على 200 دولار من الرهانات الإضافية. متوفر في أريزونا، CO، DC، MA، MD، NC، وVA.

أدناه، سنستكشف كل عرض ونوضح لك كيفية تعظيمه في حدث UFC 309 الرئيسي بين جون جونز وستيب ميوسيك.

قم بمراجعة الجدول أدناه لمعرفة رمز مكافأة BetMGM المتوفر في ولايتك.

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رموز مكافأة BetMGM لـ UFC 309: أفضل العروض لجون جونز ضد ستيب ميوسيك

استعد لتعزيز رصيدك في الحدث الرئيسي UFC 309 المرتقب بين Jon Jones وStipe Miocic مع أفضل رموز مكافآت BetMGM المتاحة. فيما يلي تفصيل لأهم العروض التي يمكنك استخدامها في مواجهة MMA القادمة:

رمز مكافأة BetMGM NYP1500DM: مطابقة إيداع بنسبة 20% تصل إلى 1500 دولار

مع رمز مكافأة BetMGM NYP1500DM، ستتلقى إيداعًا بنسبة 20% يصل إلى 1500 دولار. على سبيل المثال، ستحصل على إيداع بقيمة 300 دولار أمريكي على 60 دولارًا أمريكيًا من أموال المكافأة، مع تحقيق الحد الأقصى للمطابقة مع إيداع بقيمة 7500 دولار أمريكي (متطلبات الرهان 10x؛ غير مؤهلة في أوهايو).

رمز مكافأة BetMGM NYBONUS: عرض الرهان الأول يصل إلى 1500 دولار

افتح شبكة أمان للرهان الأول تصل قيمتها إلى 1500 دولار مع رمز مكافأة BetMGM نيبونوس. إذا لم يفز رهانك الأولي، فسوف تقوم BetMGM برد حصتك بما يصل إلى 1500 دولار أمريكي من الرهانات الإضافية — مما يوفر فرصة خالية من المخاطر للمراهنة بشكل كبير على Jon Jones ضد Stipe Miocic.

رمز مكافأة BetMGM NYP200: راهن بمبلغ 10 دولارات واحصل على 200 دولار من الرهانات الإضافية

تفعيل رمز مكافأة BetMGM NYP200 للحصول على مكافأة سهلة: ضع رهانًا بقيمة 10 دولارات واحصل على رهانات إضافية بقيمة 200 دولار. يتوفر هذا العرض المباشر في ولايات محددة، وهو مثالي للمشاركة في حدث UFC 309.

تأكد من استخدام رموز مكافآت BetMGM هذه لتعظيم إمكانية المراهنة على معركة لقب Jon Jones vs.Stipe Miocic في UFC 309.

أفضل رهان لرمز المكافأة BetMGM: Jon Jones vs.Stipe Miocic

يتميز الحدث الرئيسي في UFC 309 بقتال مثير على لقب الوزن الثقيل بين جون جونز وستيب ميوسيك. يدخل جونز بسجل MMA قدره 27-1، ويفتخر بسجل 21-1 في UFC. يبلغ متوسطه 4.29 ضربة مهمة في الدقيقة بدقة ضرب 57٪. دفاعيًا، يمتص جونز 2.22 ضربة في الدقيقة ويمتلك دفاعًا هجوميًا بنسبة 64%. كما أنه يتفوق في المصارعة، بمتوسط ​​1.93 عملية إزالة كل 15 دقيقة، ودقة إزالة تبلغ 45%، ودفاع مثير للإعجاب بنسبة 95%.

Miocic، مع سجل 20-4 و14-4 في UFC، يبلغ متوسطه 4.82 ضربة مهمة في الدقيقة ولديه دقة ضرب 53٪. يمتص 3.82 ضربة في الدقيقة ويمتلك دفاعًا هجوميًا بنسبة 54%. يبلغ متوسط ​​Miocic 1.86 عملية إزالة لكل 15 دقيقة، مع دقة إزالة تبلغ 34% ودفاع إزالة بنسبة 68%.

في حين أن جونز هو المرشح المفضل بشكل واضح، فإن المراهنة على خط أمواله تمثل مخاطرة. بدلاً من ذلك، يمكن أن يكون الرهان القوي هو دعم المعركة لتجاوز 1.5 جولة. لقد شهد جونز 9 من آخر 10 نزالات في UFC استمرت أكثر من 1.5 جولة، وشاهد Miocic 3 من آخر 5 نزالات له تقطع المسافة. نظرًا لأن كلا المقاتلين معتادان على المباريات الطويلة، فإن المراهنة على القتال لأكثر من 1.5 جولة يبدو خيارًا قويًا.

أفضل رهان على رمز مكافأة BetMGM: أكثر من 1.5 جولة (-175)

كيفية المطالبة برمز مكافأة BetMGM لـ Jon Jones vs. Stipe Miocic في UFC 309

تفضل بزيارة BetMGM Sportsbook: انقر فوق الروابط أعلاه للوصول إلى موقع BetMGM Sportsbook وابدأ عملية التسجيل. أكمل استمارة التسجيل: قم بملء بياناتك الشخصية ووافق على الشروط والأحكام لإنشاء حسابك. أدخل رمز المكافأة: استخدم أحد رموز مكافآت BetMGM المتاحة لفتح العرض الذي تختاره لمباراة Jon Jones vs.Stipe Miocic في UFC 309. جعل الحد الأدنى للإيداع: قم بتمويل حسابك بما لا يقل عن 10 دولارات. إذا اخترت عرض مطابقة الودائع، فسيتم إضافة أموال المكافأة الخاصة بك على الفور. ضع رهانك الأول: ابدأ المراهنة بوضع رهانك الأول على معركة Jon Jones vs. Stipe Miocic من خلال تطبيق أو موقع BetMGM.

21+. مشكلة القمار؟ اتصل بالرقم 1-800-غامبلر. أريزونا، كولورادو، العاصمة، آيوا، إلينوي، إنديانا، لوس أنجلوس، كانساس، كنتاكي، ماساتشوستس، ماريلاند، ميشيغان، كارولاينا الشمالية، نيوجيرسي، أوهايو، بنسلفانيا، تينيسي، فيرجينيا، فيرجينيا الغربية، واي واي. اتصل بالرقم 877-8-HOPENY أو أرسل رسالة نصية إلى HOPENY (467369) (نيويورك). اتصل بالرقم 1-800-327-5050 (MA). 21+ للرهان. يرجى المقامرة بمسؤولية. اتصل على 1-800-NEXT-STEP (AZ)، 1-800-522-4700 (كانساس، نيفادا)، 1-800-BETS-OFF (IA). يجب على المشارك إكمال الرهان. تنتهي صلاحية الرهانات الإضافية خلال 7 أيام. العروض الترويجية الأمريكية غير متوفرة في MS أو NY أو ON أو PR. تفضل بزيارة BetMGM.com للاطلاع على الشروط والأحكام.

مشكلة القمار؟ اتصل بالرقم 1-800-GAMBLER (متوفر في الولايات المتحدة) اتصل بالرقم 1-800-327-5050 (MA) 21+ فقط. من الألف إلى الياء، CO، DC، MA، MD، NC، فرجينيا فقط. يرجى المقامرة بمسؤولية. اتصل بالرقم 1-800-NEXT-STEP (AZ). عرض الرهان الأول للعملاء الجدد فقط. تخضع لمتطلبات الأهلية. الرهانات الإضافية غير قابلة للسحب. راجع BetMGM.com لمعرفة الشروط. العروض الترويجية الأمريكية غير متوفرة في أونتاريو وبورتوريكو.

لماذا تثق في نيويورك بوست للمراهنة

يراهن دوغ زيفيل منذ أكثر من عقد من الزمن، ومع مشغلين أمريكيين في موطنه الأصلي نيوجيرسي منذ إطلاق السوق في عام 2018. وهو يساعد المراهنين الجدد على تحقيق أقصى استفادة من العروض الترويجية للكتب الرياضية والعروض الترحيبية لصحيفة New York Post.