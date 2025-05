سجل خارج هذا العالم الذي حدده بول مكارتني

كان بول مكارتني أداءً إلى حشد من 15000 ، واستذكر المغني بعد عقد من الزمان مدى حماسه هو وطاقم الجولة في حدوث ارتباط. يتذكر قولًا للجمهور: “بالمناسبة ، هل ستحصل على مفاجأة لك! وما أريدك أن تفعله هو ، عندما أقول” 123 “سنقول صباح الخير إلى رواد الفضاء!” ثم سنقوم بتشغيل بعض الأغاني لهم! ” (لكل paulmccartney.com) تم بعد ذلك ترشيح لقطات حية من داخل ISS على خشبة المسرح ، حيث يقوم رواد الفضاء بإجراء عمليات شاقة في فرحة مكارتني والجمهور.

بالإضافة إلى “Good Day Sunshine” ، تعامل McCartney مع طاقم الفضاء لأداء الناجح الأخير “English Tea” ، الذي تم أخذه من ألبوم “Chaos and Creation in the Backyard” لعام 2005. كان العمل مع ناسا بمثابة تشويق كبير بالنسبة لماكارتني ، الذي قال خلال البث: “لا أستطيع أن أصدق أننا ننقل بالفعل إلى الفضاء. هذا مثير. أحبه” (عبر بي بي سي). تلقى الموسيقي أولاً اهتمامًا كبيرًا وسائل الإعلام ، وتم إصدار العرض في العام التالي باعتباره قرص DVD المباشر المشهور ، بعنوان “المساحة داخلنا”. في عام 2011 ، اعتاد “Good Day Sunshine” مرة أخرى على استيقاظ رواد الفضاء في الفضاء ، وهذه المرة تثير طاقم مكوك Atlantis قبل وقت قصير من استعدادهم للعودة إلى الأرض. قدم مكارتني نفسه رسالة مخصصة للذهاب معها ، والتي قال فيها: “يا شباب صباح الخير. استيقظ! ونتمنى لك التوفيق في هذا ، مهمتك الأخيرة. أحسنت” (لكل أخبار ABC). قدم الموسيقيون الآخرون بمن فيهم بيونسي رسائلهم الخاصة.

