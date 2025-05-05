سجل خارج هذا العالم الذي حدده بول مكارتني

كان مؤلف الأغاني والموسيقي الأسطوري بول مكارتني دائمًا مبتكرًا. أعاد عمله الرائد مع فريق البيتلز خلال الستينيات حدود الموسيقى الشعبية. وشهدت مكارتني إلى جانب شريكه في كتابة الأغاني جون لينون وزميله في البيتلز جورج هاريسون ورينجو ستار بين بعض الأغاني الأكثر تغليفًا في العالم ، وتطوير تقنيات استوديو جديدة ، وتطوير صوتهم من Merseybeat Rock ‘N’ Roll Records إلى Descriptalialia التجريبي بحلول النصف الثاني من العقد ، خلال هذا الوقت الذي أصبحوا فيه أكبر فرقة في العالم. حتى بعد أن انقسم فريق البيتلز بشكل حاد في عام 1970 ، واصل مكارتني ، الذي حمل في البداية عبء فزع المشجعين بعد ظهور أنه استخدم أخبار الانقسام لدفع مسيرته الفردية ، في إيجاد نجاحًا هائلاً ، حيث وصل إلى ذروة تجارية جديدة مع ألبومه الجديد للأجنحة في عام 1973 “Band on the Run”. من يستطيع أن يقول أنهم كانوا في أكبر فرقة في العالم مرتين؟
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ظل مكارتني أيقونة منذ ذلك الحين ، واستمر في ملء الملاعب وعناوين يتصدر مهرجان غلاستونبري في المملكة المتحدة في عام 2022. لكن في عام 2005 ، أخذ موسيقى البوب على نطاق أكبر ، ليصبح أول فنان يبث حفلًا مباشرًا إلى الفضاء. كان جمهوره هو الطاقم الذي يبلغ من العمر 12 شخصًا في محطة الفضاء الدولية ، والذي كان الحفل الموسيقي من أجل الاستيقاظ الذي كان حقًا خارج هذا العالم.
McCartney & NASA: The Stars Malign
بدأت علاقة بول مكارتني مع ناسا في التطور في أوائل العقد الأول من القرن العشرين ، عندما علم أن كلاسيكي من فريق البيتلز كلاسيك الذي حضره مكارتني عام 1966 ، “يوم جيد” ، كان يستخدم بانتظام من قبل غرفة التحكم في وكالة الفضاء لمحاولة الاستيقاظ في الفضاء في الفضاء. واعترف مكارتني: “كنت فخوراً للغاية بمعرفة أن إحدى أغنياتي قد تم تشغيلها على طاقم الاكتشاف هذا الصيف” ، مضيفًا أنه يأمل في “سداد القابلية” من خلال نقل الأشياء إلى المستوى التالي (لكل paulmccartney.com).
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في الأشهر التي تلت ذلك ، وضع مكارتني خطة مع ناسا للبث مباشرة من جولته “الولايات المتحدة” التي كانت آنذاك. مع مرور الجولة عبر أنهايم ، كاليفورنيا ، في 12 نوفمبر 2005 ، بدا الأمر وكأنه فرصة مثالية لعلاج رواد الفضاء للبث المباشر.
العيش إلى الفضاء من أنهايم
كان بول مكارتني أداءً إلى حشد من 15000 ، واستذكر المغني بعد عقد من الزمان مدى حماسه هو وطاقم الجولة في حدوث ارتباط. يتذكر قولًا للجمهور: “بالمناسبة ، هل ستحصل على مفاجأة لك! وما أريدك أن تفعله هو ، عندما أقول” 123 “سنقول صباح الخير إلى رواد الفضاء!” ثم سنقوم بتشغيل بعض الأغاني لهم! ” (لكل paulmccartney.com) تم بعد ذلك ترشيح لقطات حية من داخل ISS على خشبة المسرح ، حيث يقوم رواد الفضاء بإجراء عمليات شاقة في فرحة مكارتني والجمهور.
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بالإضافة إلى “Good Day Sunshine” ، تعامل McCartney مع طاقم الفضاء لأداء الناجح الأخير “English Tea” ، الذي تم أخذه من ألبوم “Chaos and Creation in the Backyard” لعام 2005. كان العمل مع ناسا بمثابة تشويق كبير بالنسبة لماكارتني ، الذي قال خلال البث: “لا أستطيع أن أصدق أننا ننقل بالفعل إلى الفضاء. هذا مثير. أحبه” (عبر بي بي سي). تلقى الموسيقي أولاً اهتمامًا كبيرًا وسائل الإعلام ، وتم إصدار العرض في العام التالي باعتباره قرص DVD المباشر المشهور ، بعنوان “المساحة داخلنا”. في عام 2011 ، اعتاد “Good Day Sunshine” مرة أخرى على استيقاظ رواد الفضاء في الفضاء ، وهذه المرة تثير طاقم مكوك Atlantis قبل وقت قصير من استعدادهم للعودة إلى الأرض. قدم مكارتني نفسه رسالة مخصصة للذهاب معها ، والتي قال فيها: “يا شباب صباح الخير. استيقظ! ونتمنى لك التوفيق في هذا ، مهمتك الأخيرة. أحسنت” (لكل أخبار ABC). قدم الموسيقيون الآخرون بمن فيهم بيونسي رسائلهم الخاصة.
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