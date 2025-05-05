سجل خارج هذا العالم الذي حدده بول مكارتني

كان مؤلف الأغاني والموسيقي الأسطوري بول مكارتني دائمًا مبتكرًا. أعاد عمله الرائد مع فريق البيتلز خلال الستينيات حدود الموسيقى الشعبية. وشهدت مكارتني إلى جانب شريكه في كتابة الأغاني جون لينون وزميله في البيتلز جورج هاريسون ورينجو ستار بين بعض الأغاني الأكثر تغليفًا في العالم ، وتطوير تقنيات استوديو جديدة ، وتطوير صوتهم من Merseybeat Rock ‘N’ Roll Records إلى Descriptalialia التجريبي بحلول النصف الثاني من العقد ، خلال هذا الوقت الذي أصبحوا فيه أكبر فرقة في العالم. حتى بعد أن انقسم فريق البيتلز بشكل حاد في عام 1970 ، واصل مكارتني ، الذي حمل في البداية عبء فزع المشجعين بعد ظهور أنه استخدم أخبار الانقسام لدفع مسيرته الفردية ، في إيجاد نجاحًا هائلاً ، حيث وصل إلى ذروة تجارية جديدة مع ألبومه الجديد للأجنحة في عام 1973 “Band on the Run”. من يستطيع أن يقول أنهم كانوا في أكبر فرقة في العالم مرتين؟

إعلان

ظل مكارتني أيقونة منذ ذلك الحين ، واستمر في ملء الملاعب وعناوين يتصدر مهرجان غلاستونبري في المملكة المتحدة في عام 2022. لكن في عام 2005 ، أخذ موسيقى البوب ​​على نطاق أكبر ، ليصبح أول فنان يبث حفلًا مباشرًا إلى الفضاء. كان جمهوره هو الطاقم الذي يبلغ من العمر 12 شخصًا في محطة الفضاء الدولية ، والذي كان الحفل الموسيقي من أجل الاستيقاظ الذي كان حقًا خارج هذا العالم.