سجل Travis Kelce الرقم القياسي مباشرة بعد قصة خيرية 3.3 مليون دولار أصبحت فيروسية

قال ترافيس كيلس يوم الأربعاء إنه يريد تسجيل الرقم القياسي حول “الادعاءات الخاطئة” بأنه “يفعل شيئًا” في مجتمع كانساس سيتي.

خلال الدفعة الأخيرة من بودكاست “المرتفعات الجديدة” ، أوضح The Chiefs Stirent End ، “لم أكن أفعل ما تم المطالبة به زوراً من قبل القنوات الاجتماعية أو المنافذ التي تنشر كل هذه الأشياء من الذكاء الاصطناعي” ، قبل أن أعطي صيحة لصديقه ، ESPN Patn Pat McAfee.

وقال كيلس في برنامج الأربعاء الذي شارك في استضافة الأخ الأكبر جيسون كيلسي: “يجب أن أدلي ببيان صغير في فئة لا تصدق كل ما تقرأه في فئة الأطفال ، عالم تراه عبر الإنترنت. تم إلقاء بعض الادعاءات الخاطئة هناك أنني كنت أفعل شيئًا في المجتمع لم أكن كذلك”. “لن أتحدث عن ذلك على وجه التحديد ، لا أريد إيلاء المزيد من الاهتمام لهذا الهراء والمقال كله وكل هذه الأشياء.

وقال: “لكن إذا كنت تريد أن تعرف بالضبط ما أفعله في المجتمع ، فما عليك سوى الذهاب إلى 87 & Running.org”. “نحن نحاول دائمًا الخروج إلى هناك ، والوصول إلى مجتمعات مدينة كانساس سيتي ، في مجتمع كليفلاند ، لكن هذه المرة ، لم أكن أفعل ما تم المطالبة به زوراً من خلال القنوات الاجتماعية أو المنافذ التي تنشر كل هذه الأشياء منظمة العفو الدولية.

“لذلك أردت فقط ضبط السجل بشكل مستقيم ، ونقدر الجميع لمحاولتهم دائمًا إظهاره – خاصةً بات مكافي ، فهو يحاول دائمًا البحث عن الرجال والرجال والنساء في عالم الرياضة.”

لم يتوسع كيلس ، 35 عامًا ، أكثر في ذكر McAfee.

جاء ذلك بعد أن أثنى مضيف ESPN على كيلس لجهوده الخيرية في عرضه الذي يحمل عنوانًا ذاتيًا يوم الخميس الماضي.

وصفت McAfee Kelce بأنها “إنسان جيد” أثناء مناقشته لتقرير صادر عن صحيفة ديلي ميل قال إن بطل سوبر بول ثلاث مرات تبرعت بمبلغ 3.3 مليون دولار لتعزيز الحب لبناء منشأة حية للشباب الذين لا مأوى لهم في مدينة كانساس سيتي.

ذكرت صحيفة ديلي ميل كيف أعلن فوستر لوف عن تبرع كيلس على وسائل التواصل الاجتماعي.

وقالت المنظمة: “تقدم ترافيس الإسكان والإرشاد والموارد التعليمية ، مما يمنح هؤلاء الشباب الأدوات التي يحتاجونها للانتقال نحو الاستقلال وكسر دورة التشرد”. “من الملهم أن نرى killatrav يستخدم منصته لإحداث فرق حقيقي للشباب الضعفاء.”

يبدو أن منشور وسائل التواصل الاجتماعي قد تم حذفه اعتبارًا من يوم الأربعاء.

تم حذف القصة على موقع Foster Love ، وليس هناك ذكر لها على موقع Kelce.

تأسست في عام 2015 ، وتسعى سباق Kelce في سبع وثمانين وثمانين عامًا إلى تغيير نتائج الشباب الذين يعانون من نقص الخدمات في المجتمعات في جميع أنحاء الولايات المتحدة من خلال إتاحة الوصول إلى الفرص والإثراء والتقدم.

لم يعيد Foster Love على الفور طلب المنشور للتعليق.