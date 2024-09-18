سخانات فناء عالية التقييم يجب مراعاتها للاستمتاع بمساحة المعيشة الخارجية الخاصة بك لفترة أطول

لا يوجد شيء أفضل من الخروج إلى الفناء أو الشرفة في نهاية اليوم والاسترخاء مع كوب من الشاي أو كأس من النبيذ. إنه يوفر تغييرًا لطيفًا للوتيرة عندما تشعر بالملل من الجلوس في المنزل ولكنك لا تريد بالضرورة الخروج. الأجواء رائعة دائمًا، خاصة إذا كان لديك أثاث خارجي أنيق يسعدك الجلوس عليه أو نباتات تتفتح في الليل وتضفي رائحة طيبة على التجربة بأكملها. ومع ذلك، فإن كل هذا من المقرر أن يتغير عندما يتحول الصيف إلى الخريف وتبدأ درجات الحرارة في الانخفاض ليلاً. لكن هذا لا يعني أنه يجب عليك التخلي تمامًا عن مساحتك الخارجية. بدلاً من ذلك، يمكنك إطالة وقتك في الهواء الطلق من خلال الاستثمار في سخان فناء موثوق به.
ستبقيك هذه الأجهزة دافئًا حتى عندما تنخفض درجات الحرارة إلى درجة تجعل من الصعب ارتداء المعاطف. ومع ذلك، لا يتم تصنيع جميع هذه الأجهزة على قدم المساواة، وبعضها سيبقيك دافئًا لفترة أطول من غيرها. لضمان حصولك على أفضل جهاز لمساحتك الخارجية، قمنا بتجميع بعض أجهزة التدفئة الأعلى تقييمًا. جميعها أعلى من 4 نجوم مع ما لا يقل عن 20 مراجعة. لا يمكنك أن تخطئ في اختيار أحد هذه الأجهزة الرائدة.
سخان فناء من حبيبات الخشب الصغيرة
ما هي أفضل طريقة للتدفئة من الجلوس بجوار النار؟ يمكنك إشعال مدفأة في الهواء الطلق من خلال الاستثمار في سخان فناء يعمل بالحبيبات الخشبية، والذي يستخدم حبيبات الخشب بدلاً من خزان البروبان. كما أنه من السهل نسبيًا تنظيفه لأن الحبيبات المضغوطة لا تنتج نفس كمية الرماد التي ينتجها الخشب العادي.
إذا كان هذا هو ما تفضله، فإن سخان الحبيبات الخشبية Lil’ Timber Pellet Heater من Wood Pellet Products هو الخيار الأفضل الذي يمكنك تجربته. يبلغ سعره 849 دولارًا، وهو باهظ الثمن، ولكنه مصنوع أيضًا في الولايات المتحدة، ويزن 65 رطلاً لأنه مصنوع من الفولاذ المقاوم للصدأ، ويسخن مساحة 10 أقدام. حصل على 5 نجوم من 35 مراجعة، وكلها متوهجة. أحب المراجعون أنه لا ينتج دخانًا، وكان أكثر دفئًا بكثير من سخانات البروبان التقليدية، ويمكن استخدامه حتى في الطقس 0 درجة ولا يزال دافئًا في الخارج. شارك أحد المراجعين أنه بعد عاصفة جليدية، تمكن من استخدام السخان لإذابة الجليد على الفناء الأمامي. وقال: “انتهى بي الأمر بالخروج إلى الخارج وشرب كأس من النبيذ والاستمتاع بالنار في يوم كئيب”.
سخان كهربائي للفناء من ويستنجهاوس
عند اختيار سخان كهربائي خارجي للفناء، ركز على الحصول على سخان يعمل بالأشعة تحت الحمراء. تشع هذه الأجهزة حرارة الأشعة تحت الحمراء، والتي لا تسخن الهواء، لكنها تدفئ جسمك أثناء امتصاصها. إنها تشبه الحرارة التي تشعر بها من الشمس. ولهذا السبب، فإنها تخلق دفئًا فوريًا وهي أكثر كفاءة في استخدام الطاقة من سخانات البروبان لأنها لا تضطر إلى تدفئة الهواء من حولك أولاً. إنها رائعة أيضًا للأشخاص الذين يعيشون في مناطق عاصفة، حيث لا يمكن لنسيم أن ينفخ الأشعة تحت الحمراء بعيدًا.
إذا أعجبك صوت هذا الخيار، فهناك العديد من السخانات الرائعة التي تعمل بالأشعة تحت الحمراء لتدفئة مساحتك. ومع ذلك، فإن أفضلها هو السخان الكهربائي الخارجي بالأشعة تحت الحمراء، والذي يعمل بشكل مستقل ويتأرجح، من Home Depot مقابل 179.99 دولارًا. هذا يجعل من السهل التحرك في مساحتك الخارجية وسيساعد أيضًا في تدفئة الأشخاص الجالسين معك لأنه يتحرك من جانب إلى آخر. يأتي مع جهاز تحكم عن بعد، مما يسمح لك بتغيير درجة الحرارة والإعدادات دون الحاجة إلى النهوض من كرسيك. كما يحتوي على أربعة إعدادات مختلفة للمؤقت، مما يقلل من خطر نشوب حريق في حالة نسيان إيقاف تشغيله. حصل هذا الخيار على 4.3 نجوم من أصل 52 مراجعة، حيث كان المشترون سعداء بميزة التأرجح الخاصة به وقالوا إنه يقوم بوظيفة تدفئة مساحة صغيرة. ومع ذلك، يجب أن تكون على بعد بضعة أقدام منه لتشعر بحرارته، لذلك تحتاج إلى وضعه بالقرب نسبيًا من طاولتك لتشعر بالدفء.
سخان الغاز الطبيعي فاير سينس
عادة ما تكون سخانات الغاز الطبيعي كبيرة وطويلة، وإذا لم تكن مزودة بعجلات، فيجب تثبيتها في السطح أو الفناء، مما يجعلها غير قابلة للتحرك. ومع ذلك، فإن هذا الخيار هو الأفضل لمن يجلسون في فناء أو سطح مفتوح بدلاً من فناء أو شرفة مغلقة. وذلك لأن الغاز سينتج أول أكسيد الكربون، لذا فأنت بحاجة إلى تهوية كافية حتى لا تستنشق الغاز.
خيار رائع لهذا هو سخان الفناء بالغاز الطبيعي من الفولاذ المقاوم للصدأ Fire Sense من Balkene Home، والذي يبلغ سعره 279.99 دولارًا. إنه مصنوع من الفولاذ المقاوم للصدأ ويبلغ خرجه 45000 وحدة حرارية بريطانية، مما سيبقيك لطيفًا ودافئًا في عز الشتاء. حصل على تقييم 4.6 من أصل 53 مراجعة، حيث يستمتع المشترون حقًا بتوصيل خط الغاز الدائم ونصف قطر الحرارة الكبير الذي يضخه. “واو، أكثر ملاءمة بكثير من البروبان، ويشغل مساحة أقل بكثير من البروبان. إنها تسخن أكثر قليلاً من سخانات البروبان القديمة الخاصة بي، وهو أمر رائع”، كما كتب أحد المراجعين. “لقد قمت بإعداد ثلاثة أجهزة ويبدو الأمر وكأنه يوم ربيعي حتى عندما تكون درجة الحرارة في الخارج 33 درجة!”
سخان فايرسنس للطاولة
هل تريد شيئًا سهل الاستخدام للغاية وبمساحة صغيرة؟ إذًا لا يمكنك أن تخطئ في اختيار سخان سطح الطاولة. تمامًا مثل السخان المحمول في المنزل، يمكن وضع هذا الجهاز الصغير مباشرةً على طاولة الفناء وتدفئة كل من حوله. ومع ذلك، فإن بعضها أضعف من غيرها، لذا عليك اختيار جهاز له نصف قطر كبير نسبيًا. أحد هذه الخيارات هو سخان سطح الطاولة Fire Sense، الذي يمكنه تدفئة مساحة 100 قدم مربع.
يبلغ سعر هذا السخان 199.99 دولارًا أمريكيًا في Target، وحصل على 4.6 نجوم من 72 مراجعة. يستخدم البروبان لتوليد الطاقة، لذلك سيتعين عليك تغيير الخزان كلما انخفض مستواه. كما أنه لن يكون موفرًا للطاقة مثل الخيارات الأخرى في هذه القائمة، ولكن من حيث القيمة والجودة، فهو لا يزال خيارًا جيدًا للنظر فيه. سيضخ حوالي 10000 وحدة حرارية بريطانية، وسيستمر الخزان لمدة ثلاث ساعات، لذا فهو خيار أفضل لأولئك الذين لا يقضون ليالٍ طويلة على السطح. ومع ذلك، إذا كنت تريد استخدامات أطول بين عمليات إعادة التعبئة، فيمكنك أيضًا توصيله بخزان أكبر. “أنا سعيد لأنني اشتريت هذا لتوسيع قدرتنا على تناول الطعام في الهواء الطلق خلال أواخر الخريف”، كما نشر أحد المراجعين. “وجدنا أنه من المريح تناول الطعام في الخارج من درجة حرارة 50 درجة وما فوق. أما في درجات الحرارة الأقل من ذلك، فيمكننا تناول الطعام ولكننا نحتاج إلى إضافة بعض البطانيات للساقين. لا يعمل بشكل جيد عندما تكون الرياح قوية، ولكن هذا متوقع. كما أننا نحب سهولة نقله حتى نتمكن من استخدامه في مناطق مختلفة.”
سخان كهربائي يعمل بالأشعة تحت الحمراء مثبت على الحائط من فاير سينس
إذا كنت تفضل عدم وجود أي أدوات في طريقك، ففكر في اتباع طريقة التثبيت على الحائط. يستخدم منتج Fire Sense هذا تقنية الأشعة تحت الحمراء، ويعمل بالكهرباء بدلاً من البروبان أو الغاز. وهذا يجعله أسهل قليلاً في الاستخدام حيث كل ما عليك فعله هو توصيله بمأخذ كهربائي بسلكه الذي يبلغ طوله 6 أقدام. سيغطي مساحة 9 أقدام أمامه، مما يحافظ على دفء طاولة العائلة والأصدقاء طوال المساء. ما عليك سوى تثبيته على الحائط الخارجي باستخدام الحامل المرفق واستمتع بدفئه.
تبلغ تكلفة سخان الفناء الكهربائي بالأشعة تحت الحمراء المثبت على الحائط Fire Sense 147.92 دولارًا في Home Depot، وحصل على 4 نجوم من أصل 73 تقييمًا. أحب المشترون مدى سهولة استخدامه – ما عليك سوى توصيله وتشغيله – وكانوا راضين عن كمية الحرارة التي ينتجها. “لقد أذهلنا تمامًا مدى فعاليته على مسافة كبيرة. كان لدينا نار مشتعلة في مدفأة الفناء الخاصة بنا والتي كان علينا الجلوس أمامها مباشرة حتى لا تتجمد. عندما قمنا بتشغيل سخان الفناء الكهربائي، قام بتدفئة منطقة الجلوس بالكامل التي تبلغ مساحتها 10 × 12 قدمًا، مما سمح لنا بالابتعاد عن النار الدخانية”، شارك أحد المراجعين. “إنه يدفئ مثل التواجد في الشمس، لذا فإن النسائم الباردة مجرد إزعاج مؤقت”. ومع ذلك، لاحظ المراجع أن الجانب السلبي الوحيد هو أنه يستهلك الكثير من الطاقة، لذلك لم يتمكنوا من تشغيل جهاز ثانٍ على تلك الدائرة أثناء استخدامه.